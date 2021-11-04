15 примеров того, что продавать и покупать в интернете — развлечение не для слабонервных
Мы уже не раз с помощью живых примеров доказывали, что продавать и покупать товары в интернете — это не всегда обыденно-тоскливо. Но напор нестандартных переписок и объявлений и не думает утихать, поэтому мы вновь открываем этот краник.
Коллектив AdMe.ru желает вам только спокойных продаж и покупок. А если все-таки не повезло, то скорее поведайте интернету свою историю, как наши сегодняшние герои.
«В коллекции забавных скриншотов откопал. Хотел телефон себе купить в прошлом году»
Быть хоббитом не зазорно!
«Продаю я тут старый ноутбук, ну и вот...»
Интересно, это троллинг или инженерная задумка такая?
Дверь в Нарнию всегда должна быть под рукой
Вот это поворот!
Уже и сумма подготовлена была...
Когда встретил ну очень красивое платье
«Естественно, я и за 500 не собиралась его ему продавать»
Начинай день с нужных покупок
«Выставил телевизор за 20 000 рублей»
Гуру маркетинга в здании
«Девушка решила отдать некоторые вещи бесплатно, но что-то пошло не так. И я действительно не понимаю»
«Много что предлагали, но такое впервые»
«Продаю свои костыли, и тут...»
«Думал, мутит с работодателем. Оказалось, просто экономит. Пишет, нога в гипсе, друг приедет, документы оставит, потом привезет».
А в какие истории вы попадали, когда продавали или покупали что-то в интернете?
Поделиться этой статьёй