15 примеров того, что продавать и покупать в интернете — развлечение не для слабонервных

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Мы уже не раз с помощью живых примеров доказывали, что продавать и покупать товары в интернете — это не всегда обыденно-тоскливо. Но напор нестандартных переписок и объявлений и не думает утихать, поэтому мы вновь открываем этот краник.

Коллектив AdMe.ru желает вам только спокойных продаж и покупок. А если все-таки не повезло, то скорее поведайте интернету свою историю, как наши сегодняшние герои.

«В коллекции забавных скриншотов откопал. Хотел телефон себе купить в прошлом году»

Быть хоббитом не зазорно!

«Продаю я тут старый ноутбук, ну и вот...»

Интересно, это троллинг или инженерная задумка такая?

Дверь в Нарнию всегда должна быть под рукой

Вот это поворот!

Уже и сумма подготовлена была...

Когда встретил ну очень красивое платье

«Естественно, я и за 500 не собиралась его ему продавать»

Начинай день с нужных покупок

«Выставил телевизор за 20 000 рублей»

Гуру маркетинга в здании

«Девушка решила отдать некоторые вещи бесплатно, но что-то пошло не так. И я действительно не понимаю»

«Много что предлагали, но такое впервые»

«Продаю свои костыли, и тут...»

«Думал, мутит с работодателем. Оказалось, просто экономит. Пишет, нога в гипсе, друг приедет, документы оставит, потом привезет».