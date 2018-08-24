15 примеров того, что наше зрение еще как можно обмануть

Мы приготовили для вас новую подборку фотографий-иллюзий, чтобы в очередной раз показать, как все в мире неоднозначно. Например, женщина-дерево и мужчина-осьминог до сих пор не перестают нас удивлять.

AdMe.ru предлагает вам отложить свои дела и посмотреть нашу подборку как можно скорее.

Какая милая радостная обезьян... кошка?

Котик-иллюзионист

Шикарная была бы щетка, если бы не была собачкой

Кинг-Конг жив!

Не все кошки тут отзовутся на «кис-кис-кис»

Кажется, что кто-то просто забыл ботинки в метро

Чужой среди своих

Такой «хлебушек» может и зуб сломать

К — камуфляж

Корова, ты просто космос!

По воздуху аки посуху

У вас тут женщина расцвела

Человек-осьминог

Что-то у вас рафинад какой-то серый

Да-да, это рисунок древесным углем и мукой

Может, и у вас есть подобные фото? Делитесь с нами, и, возможно, вы увидите их в нашей новой подборке.

Фото на превью u/Puhlz / reddit, MarcoMale / reddit

6 На склад!
2 Комментарии
  • 24 августа 2018
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  • 12962

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