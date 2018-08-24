15 примеров того, что наше зрение еще как можно обмануть
Мы приготовили для вас новую подборку фотографий-иллюзий, чтобы в очередной раз показать, как все в мире неоднозначно. Например, женщина-дерево и мужчина-осьминог до сих пор не перестают нас удивлять.
AdMe.ru предлагает вам отложить свои дела и посмотреть нашу подборку как можно скорее.
Какая милая радостная обезьян... кошка?
Котик-иллюзионист
Шикарная была бы щетка, если бы не была собачкой
Кинг-Конг жив!
Не все кошки тут отзовутся на «кис-кис-кис»
Кажется, что кто-то просто забыл ботинки в метро
Чужой среди своих
Такой «хлебушек» может и зуб сломать
К — камуфляж
Корова, ты просто космос!
По воздуху аки посуху
У вас тут женщина расцвела
Человек-осьминог
Что-то у вас рафинад какой-то серый
Да-да, это рисунок древесным углем и мукой
Может, и у вас есть подобные фото? Делитесь с нами, и, возможно, вы увидите их в нашей новой подборке.
Фото на превью u/Puhlz / reddit, MarcoMale / reddit