15 примеров маркетинга уровня «бог»

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Маркетологи — это люди с обалденной креативностью. А как иначе объяснить возникновение таких шедевров, как цитата Омара Хайяма в чеке или приглашение в кафе с философским подтекстом. Ведь для того, чтобы что-то продать, надо подойти к этому делу с огоньком.

Мы в AdMe.ru уверены, что и у вас есть подобные примеры. Поделитесь с нами в комментариях. Может быть, ваши варианты попадут в нашу следующую статью.

Технологии 3D в действии

Мимо такой рекламы точно не пройдешь

Шикарная реклама центра йоги

В пиццерии можно взять пробники пиццы

Так как права на товарный знак «Биг Мак» у «Макдоналдса» отсудили, его могут использовать все. В честь этого «Бургер Кинг» сделал свое меню

«Не Биг Маки».

«Как Биг Мак, только действительно большой».

«Бургер, которым хотел стать Биг Мак».

«Вроде как Биг Мак, но сочнее и вкуснее».

«Все что угодно, кроме Биг Мака».

«Биг-Макское, но само собой приготовленное на огне».

Зима близко...

Пиццерия предлагает использовать пустые коробки из-под пиццы как мишени

Так и было задумано

Омар Хайям в чеке

Для истинных меломанов

Слева — аудиокабель для джаза.

В центре — аудиокабель для популярного вокала.

Справа — аудиокабель для рока.

В швейцарском ресторане James Bond даже булочки фирменные

Важен каждый символ

Рис в ложке на упаковке настоящий

О, эта реклама...

Оригинальный способ сдать квартиру

Фото на превью deegeetal / pikabu

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