15 примеров маркетинга уровня «бог»
Маркетологи — это люди с обалденной креативностью. А как иначе объяснить возникновение таких шедевров, как цитата Омара Хайяма в чеке или приглашение в кафе с философским подтекстом. Ведь для того, чтобы что-то продать, надо подойти к этому делу с огоньком.
Мы в AdMe.ru уверены, что и у вас есть подобные примеры. Поделитесь с нами в комментариях. Может быть, ваши варианты попадут в нашу следующую статью.
Технологии 3D в действии
Мимо такой рекламы точно не пройдешь
Шикарная реклама центра йоги
В пиццерии можно взять пробники пиццы
Так как права на товарный знак «Биг Мак» у «Макдоналдса» отсудили, его могут использовать все. В честь этого «Бургер Кинг» сделал свое меню
«Не Биг Маки».
«Как Биг Мак, только действительно большой».
«Бургер, которым хотел стать Биг Мак».
«Вроде как Биг Мак, но сочнее и вкуснее».
«Все что угодно, кроме Биг Мака».
«Биг-Макское, но само собой приготовленное на огне».
Зима близко...
Пиццерия предлагает использовать пустые коробки из-под пиццы как мишени
Так и было задумано
Омар Хайям в чеке
Для истинных меломанов
Слева — аудиокабель для джаза.
В центре — аудиокабель для популярного вокала.
Справа — аудиокабель для рока.
В швейцарском ресторане James Bond даже булочки фирменные
Важен каждый символ
Рис в ложке на упаковке настоящий
О, эта реклама...
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Фото на превью deegeetal / pikabu