15 примеров маркетинга уровня «бог»

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Маркетологи — это люди с обалденной креативностью. А как иначе объяснить возникновение таких шедевров, как цитата Омара Хайяма в чеке или приглашение в кафе с философским подтекстом. Ведь для того, чтобы что-то продать, надо подойти к этому делу с огоньком.

Мы в AdMe.ru уверены, что и у вас есть подобные примеры. Поделитесь с нами в комментариях. Может быть, ваши варианты попадут в нашу следующую статью.

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Мимо такой рекламы точно не пройдешь

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Так как права на товарный знак «Биг Мак» у «Макдоналдса» отсудили, его могут использовать все. В честь этого «Бургер Кинг» сделал свое меню

«Не Биг Маки». «Как Биг Мак, только действительно большой». «Бургер, которым хотел стать Биг Мак». «Вроде как Биг Мак, но сочнее и вкуснее». «Все что угодно, кроме Биг Мака». «Биг-Макское, но само собой приготовленное на огне».

Зима близко...

Пиццерия предлагает использовать пустые коробки из-под пиццы как мишени

Так и было задумано

Омар Хайям в чеке

Для истинных меломанов

Слева — аудиокабель для джаза. В центре — аудиокабель для популярного вокала. Справа — аудиокабель для рока.

В швейцарском ресторане James Bond даже булочки фирменные

Важен каждый символ

Рис в ложке на упаковке настоящий

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