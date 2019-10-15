15 примеров крайне изощренной мести, возведенной в ранг искусства
В момент обиды или злости довольно сложно сохранить лицо и не осыпать обидчика банальными оскорблениями. Однако испокон веков известно, что месть — это блюдо, которое подают холодным, и некоторые люди успешно пользуются этим правилом и не торопятся наказать нахалов сиюминутно. Напротив, они разрабатывают каверзные и весьма впечатляющие схемы, результаты которых в конечном счете удовлетворяют больше, чем обычный всплеск эмоций.
Мы в AdMe.ru восхищаемся умением выходить красиво даже из, казалось бы, безвыходных ситуаций. Поэтому мы с удовольствием ознакомились с историями людей, которые сумели проучить неверных возлюбленных, невоспитанных соседей и просто грубиянов при помощи не грубой силы, а холодного расчета и доли юмора.
- Моя мама постоянно ругалась с моим братом, потому что он не убирал свою комнату. Поэтому она создала левый аккаунт на сайте знакомств, закинула туда фото какой-то красотки и начала с ним переписываться. А когда он предложил встретиться, сказала, что хотела бы прийти к нему в гости, чтобы спокойно провести вечер в его комнате и целоваться. В итоге прямо сейчас этот балбес вылизывает свою комнату до блеска! Коварству женщин нет предела.
- Мой брат как-то раз досадил своей теперь уже бывшей девушке, а она взяла и отклеила все этикетки с его консервов и банок, стоявших в шкафах. Далее каждый день для него был полон сюрпризов, так как он не знал, открывал ли фасоль, томатный соус или кошачий корм. Было забавно. © WhoriaEstafan
- Каждый год неадекватный сосед сбивал на машине украшение в виде тыквы, которое мой друг выставлял в конце дороги в честь начала осени. Однажды он решил положить этому конец. Он снял деньги со своего сберегательного счета, купил самую большую тыкву, которую только смог найти, и несколько больших мешков бетонной смеси. Затем он наполнил ее этой смесью, и как обычно, выставил праздничную композицию. В итоге сосед сломал ось автомобиля, когда попытался вновь сбить тыкву. © cuddlenazifuckmonstr
- Когда мой парень изменил мне, я не стала устраивать истерику. Я просто придумала для него любопытную игру:
- Мои родители женаты 20 лет. Сегодня папа в чем-то накосячил, они с мамой поссорились. Вечером он ушел спать на диван, а когда уснул, мама спустилась вниз, но вовсе не для того, чтобы разбудить и отправить в комнату, как нормальный человек... Она забрала у него одеяло и включила кондиционер.
- Я когда-то работал старшим менеджером в «Старбаксе», и однажды одному из моих бариста попался крайне неприятный тип, который на просьбу назвать имя отреагировал неадекватно: стал унижать ее, обозвал тупой и так и не назвал имя. В общем, я встал за прилавок и без лишних слов поставил туда его напиток без подписи. Еще в течение 10–15 минут я продолжал выдавать напитки, когда он наконец подошел, взял свой чуть теплый стаканчик и спросил: «Это мой?» На что я ответил: «Не знаю, на нем не написано имя». © Thejustinset
- У меня была начальница, которую я терпеть не мог. Однажды она запретила готовить попкорн в офисной микроволновке, потому что ей не нравился его запах. Примерно спустя месяц я купил флешку с аромамаслом внутри, которое пахло как... масляный попкорн. И воткнул в ее комп. Только спустя полгода она догадалась, в чем дело.
- Кое-кто выбросил кучу мусора прямо на чьей-то ферме, но вот незадача: там был конверт с его адресом, поэтому владелец земли в долгу не остался:
- Мой парень изменил мне, и в качестве поучительного урока я убедила его сделать парные татуировки. Он пошел первым, а я пошла домой. © _Breyonnn
- В старших классах была такая ситуация: я каждый день носил с собой чипсы в определенном кармане рюкзака. Но как-то раз они начали пропадать. Это явно был кто-то из одноклассников, который видел, где они лежат, и быстренько вытаскивал их во время перемены. Я позволил ему делать это в течение 5 дней, а на 6-й вместо чипсов насыпал в этот кармашек булавки. С тех пор кражи прекратились.
- Сегодня во время урока один парень, лучший ученик класса, правильно ответил на очередной вопрос учителя, и одна из девочек вслух назвала его зубрилой. Учитель ответил: «Полегче, барышня, однажды он может стать твоим боссом». А сам парень просто убил, сказав: «Очень маловероятно, я не собираюсь становиться директором закусочной».
- Недавно я познакомился с девушкой в клубе, она пригласила меня к себе. Мы прекрасно провели ночь, но на следующее утро она вдруг заявила, что вообще-то у нее есть парень и мне лучше поскорее убраться восвояси. Мне самому, в общем-то, было до лампочки, но вот за ее парня стало почему-то обидно. Поэтому я оставил записку под сидушкой унитаза, надеясь, что именно он ее в итоге обнаружит:
«Она сказала мне, что у нее есть парень, только наутро. Жаль сообщать вот так, но на твоем месте я хотел бы знать. Прости, чувак».
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Я подловила свою соседку по комнате на том, что она рассказывает обо мне выдумки нашим общим знакомым. Я уже запланировала переехать в следующем месяце, но по воле случая она вдруг уехала из города на неделю, а ее машина осталась стоять на привычном месте на парковке. Все это время я разбрасывала на нее птичий корм утром и вечером, и птицы еще некоторое время продолжали осаждать ее машину даже тогда, когда она уже вернулась. © otefl
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Когда моя подруга попала в аварию, ее парень стал для нее донором крови. Недавно он изменил ей и в разгар ссоры припомнил, что вообще-то спас ей жизнь, а затем в сердцах добавил, чтобы она вернула его кровь, на что она кинула в него пачкой тампонов и выкрикнула: «Я буду выплачивать ее тебе ежемесячно!» Это самое сумасшедшее и эпичное, что я когда-либо видела.
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Соседская собака завела привычку гадить на нашем участке. И в принципе это не было бы большой проблемой, если бы сосед убирал за ней. Но он этого, конечно, не делал. Когда это меня окончательно допекло, я решил проучить его. Собрал «делишки» пса в мешок, положил на его крыльцо, позвонил в дверь, спрятался в кустах и наконец-то ощутил сладкий привкус мести, когда... Завел интрижку с его женой и встречался с ней 3 с половиной года.
Как вы сами обычно поступаете с людьми, которые доставляют вам серьезные моральные или физические неудобства? Считаете ли вы, что на зло нужно отвечать тем же? Или в перспективе каждому из нас лучше научиться прощать?