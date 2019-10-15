15 примеров крайне изощренной мести, возведенной в ранг искусства

Я подловила свою соседку по комнате на том, что она рассказывает обо мне выдумки нашим общим знакомым. Я уже запланировала переехать в следующем месяце, но по воле случая она вдруг уехала из города на неделю, а ее машина осталась стоять на привычном месте на парковке. Все это время я разбрасывала на нее птичий корм утром и вечером, и птицы еще некоторое время продолжали осаждать ее машину даже тогда, когда она уже вернулась. © otefl

Когда моя подруга попала в аварию, ее парень стал для нее донором крови. Недавно он изменил ей и в разгар ссоры припомнил, что вообще-то спас ей жизнь, а затем в сердцах добавил, чтобы она вернула его кровь, на что она кинула в него пачкой тампонов и выкрикнула: «Я буду выплачивать ее тебе ежемесячно!» Это самое сумасшедшее и эпичное, что я когда-либо видела.