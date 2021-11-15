15+ примеров, когда любимые песни заиграли новыми красками, стоило только ослышаться
У каждого из нас есть любимые песни, которые знакомы еще с детства или были услышаны не так давно по радио. И порой мы так душевно поем их, что даже не задумываемся о словах, которые там звучат.
Мы в AdMe.ru решили покопаться в сети и выяснили, что слышится пользователям интернета в песнях. Порой благодаря таким ослышкам песни приобретают новый смысл. А в конце статьи вас ждет небольшой бонус.
- Ребенок в нежном возрасте в «Большой разнице» увидел пародию на «Вороваек», но что-то в тексте недослышал и вместо оригинальной версии пел: «Хоп, носорог, и обезьяны скок!» © Юля Зуева / AdMe
- Я в детстве пела «Ах, черемуха белая, сколько бед ты наделала», а дальше «И любовь твоя смелая, сумасшедшей была, ароматом дурманила, только сердце баранила». Так старательно пела «баранила». Думала, может, как баран, нападает, типа того. Взрослые всегда ржали, но не поправляли. © zanudasamaznaju / Pikabu
- Только что узнал, что кто-то пел в детстве так: «Мы видели каку ежа и последний трамвай». Не могу уснуть. © souffrantmitte1 / Twitter
- В те годы, когда ресторанные певцы записывали тексты песен на слух, постоянно останавливая кассету, мой знакомый некоторое время исполнял «Офицеры, офицеры, ваше сердце пахнет в целом». © LighthouseMarie / Pikabu
- Вспомнил еще старенькую песню Юрия Антонова: «От печали до радости реки и горы, от печали до радости леса и поля». В этих строчках всегда упорно слышал: «Отвечали на радости реки и горы. Отвечали на радости леса и поля». Всегда думал: кому они там что отвечали и с чего такая радость? © ArTechno / AdMe
- Мой сын маленький сделал замечание: «Ну что за песни ты слушаешь?» По радио в машине играла «Женщина с картины Рафаэля». Я удивилась, нормальная песня же. Говорю: «Сынок, а что тебе в этой песне не нравится?» А он отвечает: «Не, ну для тебя это нормальная песня — женщина скотины Рафаэля?» © Светлана Аликина / Facebook
- В ресторане:
— Сыграйте песню про кота!
— Черный кот?
— Ну нет, про кота!
— Про какого кота?
— Ну вот эта: «Кота меня-я-я ты позовешь!» © Юля Зуева / AdMe
- В детстве слышалось «Корабли в моей гавани, третье место по плаванию». Думала, что третье место — это грустно, конечно. © Nattalvi / Pikabu
- Была такая песня у Успенской — «Гусарская рулетка». Там в припеве поется «Господа, ставки сделаны». А я в детстве пел так: «Господа, тапки сделаны». © Spnopo / Pikabu
- Году эдак в 1992-м я купил сборник текстов песен группы «Кино». Печатался этот сборник где-то в провинциальной типографии с ужасно корявым набором букв. Видимо, тексты песен для него на слух набирали такие же провинциальные редакторы. В общем, строчка одной из песен была набрана так: «И охране из разбитых сердец, и о тех, кто идет в этот храм». То есть редакторов-корректоров (если они были вообще) не смутило рядом же стоящее правильное слово «храм».
P. S. Но сам сборник берегу: это уже тоже раритет из былых лихих 90-х. © ArTechno / AdMe
- А я в детстве, ну и вполне себе до недавнего времени, была уверена в том, что в одной некогда популярной песне поют «Чукча, чукча, чукча кучерявый». И удивлялась: волосы-то у чукчей прямые и жесткие. © Светлана Ильева / Facebook
- Еще была песня «Ах, река, река родная, утонуло небо в ней. Голубая-голубая, не бывает голубей». И я в детстве думала: почему голубей-то не бывает, вон их сколько, воробьям от них покоя нет. © Наталия Соколова / Facebook
- В детстве я думал, что поется так:
«Мы начинаем КВН.
Для чего? Для чего?
Чтоб не осталось без проблем
Никого, никого». © Odinawkwardness / Twitter
- И только на 20-м году жизни я поняла, что в песне «33 коровы» поется о русском алфавите, а не о коровах вовсе. © Подслушано / Vk
- Слушаю Цоя, заходит бабушка и говорит возмущенно: «Ну что у молодых за песни пошли! Что это за песня такая! Восемь краснопопых змей!» Только потом догадался, что это «после красно-желтых дней». © Bash.im
- А я классе в 3–4-м пела песню «Ты да я да мы с тобой» так: «Может, у оранжевой речки там уже хрустят человечки». А потом в лагере раздали текст песни — оказывается, надо было петь «грустят». © Юлия Гурылева / Facebook
- — Пап, а разве кони бывают докторами?
— О чем ты?
— Ну в песне: «Конь-доктор не спешит, конь-доктор понимает».
Кондукторов в нашем городе отродясь не было. © Bash.im
Бонус
- Не про песню, но в моем детстве мама любила приговаривать (как мне казалось): «Терпи, коза, котоманом будешь!» Думала, что котоман — это типа эволюционировавшее копытное (да, в то время были популярны покемоны). © DasMachtNichts / Pikabu
Что самое уморительное доводилось услышать в песнях вам? И во сколько лет вы узнали, что именно поется в ваших любимых песнях?
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