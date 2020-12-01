15+ примеров детской логики, до которых бы ни один взрослый юморист не додумался

Дочке было 7 лет, училась во 2-м классе. Задание по чтению — написать мораль сказки «Золотая рыбка». Пишет: «Сказка учит тому, что даже если не нравится то, что подарил муж, то все равно надо улыбаться ему». Учительнице немного за 20. Одной ровной чертой перечеркнула ответ ребенка и поставила большую твердую двойку. © KudriGalkina / Pikabu

До конца года осталось чуть больше месяца, но муж решил пораньше начать мучить меня вопросом «Что ты хочешь на Новый год?». Честно ответила, что не знаю. Рядом крутилась дочь, которая уже озвучила свои пожелания Деду Морозу. Ну и, естественно, не могла не поучаствовать:

— Мама, а я знаю, чего ты хочешь!

— Откуда, — говорю, — ты, солнышко, можешь знать, чего я хочу, если я еще сама не определилась?

— А я знаю, я знаю! — продолжает дочь и выдает. — ПОКОЯ! © tetcher / Pikabu

Сегодня утром сын-первоклассник говорит: «А мне вот снилась наука. Скучно, конечно. Но что поделаешь? Пришлось смотреть то, что показывают». И такая обреченность в сонных глазах... © Prohorlinna / Pikabu

Сижу в кафе, никого не трогаю. Заходят мама с сыном. Мальчик активный, года 4 ему. Подходит ко мне и спрашивает:

— А ты девочка или тетя?

Уж сколько раз определяли (неправильно) мой возраст, но самой выбирать мне никто раньше не давал. Спасибо, неизвестный мальчик. © RybaPumbrija / Pikabu