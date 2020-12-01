15+ примеров детской логики, до которых бы ни один взрослый юморист не додумался
«Дети сразу и непринужденно осваиваются со счастьем, ибо они сами по природе своей — радость и счастье», — считал Виктор Гюго, и мы с ним полностью согласны. И непосредственность, и совсем иное видение мира — это тоже о них. Ну а кто бы из взрослых догадался вывести новую породу кошек или придумывает альтернативную математику, когда хочет приготовить пирог?
Мы в AdMe.ru обожаем читать о том, как видят мир дети, поэтому хотим предложить вам очередную порцию таких крутых историй.
«Мой ребенок надкусил пирог и заполнил отверстие картофелем, чтобы скрыть улики»
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Дочке было 7 лет, училась во 2-м классе. Задание по чтению — написать мораль сказки «Золотая рыбка». Пишет: «Сказка учит тому, что даже если не нравится то, что подарил муж, то все равно надо улыбаться ему». Учительнице немного за 20. Одной ровной чертой перечеркнула ответ ребенка и поставила большую твердую двойку. © KudriGalkina / Pikabu
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До конца года осталось чуть больше месяца, но муж решил пораньше начать мучить меня вопросом «Что ты хочешь на Новый год?». Честно ответила, что не знаю. Рядом крутилась дочь, которая уже озвучила свои пожелания Деду Морозу. Ну и, естественно, не могла не поучаствовать:
— Мама, а я знаю, чего ты хочешь!
— Откуда, — говорю, — ты, солнышко, можешь знать, чего я хочу, если я еще сама не определилась?
— А я знаю, я знаю! — продолжает дочь и выдает. — ПОКОЯ! © tetcher / Pikabu
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Сегодня утром сын-первоклассник говорит: «А мне вот снилась наука. Скучно, конечно. Но что поделаешь? Пришлось смотреть то, что показывают». И такая обреченность в сонных глазах... © Prohorlinna / Pikabu
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Сижу в кафе, никого не трогаю. Заходят мама с сыном. Мальчик активный, года 4 ему. Подходит ко мне и спрашивает:
— А ты девочка или тетя?
Уж сколько раз определяли (неправильно) мой возраст, но самой выбирать мне никто раньше не давал. Спасибо, неизвестный мальчик. © RybaPumbrija / Pikabu
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Сыну 11. Джентльмен растет. На свои честно заработанные (с собакеном соседским гуляет) купил мне вкусняшку. И знает же, что не мороженку надо! Ну люблю я салат этот, а готовить самой трудно. Принес вот. © Arsmoriendy / Pikabu
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Забыла на стиралке мерный стаканчик от порошка. Муж устроил скандал, мол, ребенок в доме, а вдруг оближет, техника безопасности, бла-бла-бла. Приходит ребенок, открывает оба детских замка на шкафчике с моющими средствами, прячет стаканчик, закрывает оба замка и говорит: «Вот так надо. Запомнила?» © unknown author / Bash
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Ребенок хозяйственный растет. Описался — вытер за собой. Твоей чистой рубашкой. © BEMBINI / Bash
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Сходила с детьми в зоопарк. Дети рычали, пищали, кричали, махали руками. Надеюсь, звери остались довольны. © KJ / Bash
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Сегодня у сына в детском саду был праздник. В одном конкурсе дети продолжали фразу за ведущим.
Ведущий: «Царевна...»
Дети: «Лягушка!»
Ведущий: «Цветик...»
Дети: «Семицветик!»
Ведущий: «Гадкий...»
Дети (хором и громко): «Я!»
Вот так Гадкий утенок отошел на второй план. © unknown author / Bash
«Моим детям пришлось удвоить количество ингредиентов для рецепта пирожного, в котором нужно было взять 1/3 стакана масла. Каким-то образом они добавили 2 и 2/3 чашки. В итоге смесь кипела в духовке»
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Мне было лет 6, когда я у мамы в журнале прочитала, что для уверенности в себе девушка должна носить красивое белье, даже если его никто не видит. Натянула трусы с вишенками и ходила вся такая загадочная. © «Подслушано» / Ideer
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Сын сегодня сказал, что хочет кошку породы, цитирую: «Британская веселуха». © Тонкая материя / Говорят дети
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Сын все утро рассказывает мне о супермашине, которую хочет. Умолкает, ложится рядом: «Мам, ты не переживай... Ты ее обязательно мне купишь». © Квинтэссенция / Говорят дети
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Об оптимистах и пессимистах. Из кухни доносится звук разбитого стекла. Дочь, 7 лет: «Ой, тарелка разбилась!» Сын, 5 лет: «О! Пазл!» © К. Гавришенко / Говорят дети
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Диалог с сыном, 6,5 лет:
— Мам, отрежь мне бутерброд!
— Ты вообще сам можешь что-нибудь порезать?
— Могу.
— Что?
— Пальцы. © МегаТанчик / AdMe
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Сыну 1 год 4 месяца, сидим ужинаем. У меня настроение хорошее, немного подпеваю и сына кормлю. Он на меня посмотрел, отломил маленький кусочек хлеба и засовывает в уши. Я и раньше подозревала, что вокальными данными не блещу, но не до такой степени. Маленький тролль. © Варвара Король / AdMe
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Моя дочка много чего и раньше, и сейчас «чебучит». Однажды, когда ей было 4, заходили в маршрутку, она оступилась. Мужчина, сидевший ближе всех, подал ей руку. Я спрашиваю: «Что, зайчик, нужно дяде сказать?» А зайчик, театрально закатив глаза, вздыхает: «О господи, еще один!» Мужчина замешкался на секунду и галантно извинился. © Анастасия / AdMe
Чей-то ребенок повесил сушиться влажные салфетки
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