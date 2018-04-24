15 примеров действительно мозговыносящего дизайна

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Дизайнеры — действительно гениальные ребята, но иногда, для того чтобы создать что-то нереальное, совсем не обязательно иметь диплом. Именно о таких творениях и пойдет речь в нашей статье.

AdMe.ru собрал для вас все самое необычное из мира удивительных вещей. Давайте вместе насладимся нашей подборкой.

Ковер в аэропорту выглядит как вид на землю из окна самолета

Вы можете поверить, что это одна и та же вещь?

Художник разрисовывает медицинские шлемы детей, и это нереально круто

Если вам наскучили обычные аттракционы, то эта гусеница для вас

«Потому что люди спрашивали, будем ли мы делать версию с эмблемой повстанцев»

Когда дизайн косплея продуман до мелочей. Свят, свят, свят

Фантастические самодельные подставки под напитки

Тут прекрасно все

На случай важных переговоров

«Отвали».

Этот дизайнер наружной рекламы явно знает свое дело

Кто сказал, что пекарь не может придумать гениальный дизайн выпечки? Да, это пирог

Эта статуя выглядит так, будто она бесконечна

Когда мечты миллионов сбываются

Супермаркет продает «уродливую» продукцию по льготной цене

«Ненормальные яблоки. Куча смешных и вкусных яблок, которые мечтают стать яблочным пирогом или быть съеденными как есть».

«Я нашел этот светильник, полный резиновых уток, в пабе в Эдинбурге»

Бонус: иногда и природа может выдумать просто космический дизайн

А что поразило вас больше всего?