15 прелестных загородных домиков, при взгляде на которые вам срочно захочется сбежать из царства раскаленного бетона
Какими бы семимильными шагами технический прогресс ни шагал по планете, человек всегда будет тянуться к природе. Поэтому летом мы так мечтаем отдохнуть где-то вдали от цивилизации: на даче или в деревне. А сменить обстановку помогает уютное и красивое жилище.
Мы в AdMe.ru ценим приятные моменты, проведенные за городом. В нашей сегодняшней подборке — фото чудесных мест, которые помогут ощутить все очарование летней романтики.
«Прошлой ночью открыл дверь в спальню, чтобы впустить немного прохладного воздуха»
«Мой личный уголок на заднем дворе»
«Кровать в моем домике на дереве. Проснулся сегодня утром под горой одеял и не захотел вылезать из постели»
«Идеальный задний дворик моего отца»
Теперь этот невзрачный домишко просто не узнать
«Нам с девушкой уже за 30, и мы нуждаемся в уголке для летнего отдыха»
«Мой брат с нуля построил для мамы эту веранду»
«Костер на моем заднем дворе. Все готово для вечернего просмотра кино»
«Наша веранда в Дареме, Канада»
«Мой дачный участок в Канаде, по которому я очень скучаю с тех пор, как переехал в Германию»
«Этот балкон совсем крошечный, но очень красивый благодаря искусственной траве»
«У моей знакомой есть дача. И отношение к ней такое, что красота и порядок здесь — вещи взаимосвязанные»
«Мой уютный уголок для летних ночей»
«Мой внутренний дворик в саду с цветущим жасмином, кроликами, птицами и фонтаном»
«Мне приятно осознавать, что родителям уютно на крыльце вечером»
А у вас есть любимое уютное место для отдыха? Поделитесь фото в комментариях.
Фото на превью Prostoilogin / pikabu