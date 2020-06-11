15 прелестных загородных домиков, при взгляде на которые вам срочно захочется сбежать из царства раскаленного бетона

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Какими бы семимильными шагами технический прогресс ни шагал по планете, человек всегда будет тянуться к природе. Поэтому летом мы так мечтаем отдохнуть где-то вдали от цивилизации: на даче или в деревне. А сменить обстановку помогает уютное и красивое жилище.

Мы в AdMe.ru ценим приятные моменты, проведенные за городом. В нашей сегодняшней подборке — фото чудесных мест, которые помогут ощутить все очарование летней романтики.

«Прошлой ночью открыл дверь в спальню, чтобы впустить немного прохладного воздуха»

«Мой личный уголок на заднем дворе»

«Кровать в моем домике на дереве. Проснулся сегодня утром под горой одеял и не захотел вылезать из постели»

«Идеальный задний дворик моего отца»

Теперь этот невзрачный домишко просто не узнать

«Нам с девушкой уже за 30, и мы нуждаемся в уголке для летнего отдыха»

«Мой брат с нуля построил для мамы эту веранду»

«Костер на моем заднем дворе. Все готово для вечернего просмотра кино»

«Наша веранда в Дареме, Канада»

«Мой дачный участок в Канаде, по которому я очень скучаю с тех пор, как переехал в Германию»

«Этот балкон совсем крошечный, но очень красивый благодаря искусственной траве»

«У моей знакомой есть дача. И отношение к ней такое, что красота и порядок здесь — вещи взаимосвязанные»

«Мой уютный уголок для летних ночей»

«Мой внутренний дворик в саду с цветущим жасмином, кроликами, птицами и фонтаном»

«Мне приятно осознавать, что родителям уютно на крыльце вечером»

А у вас есть любимое уютное место для отдыха? Поделитесь фото в комментариях.