15+ предметов, при встрече с которыми можно сколько угодно морщить лоб, но так и не придумать, для чего они нужны

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Иногда на глаза попадается загадочная вещь, предназначение которой никак не можешь объяснить, но очень хочется: странный кухонный прибор, непонятный инструмент, старинный предмет одежды. К счастью, если самостоятельно опознать находку не удается, всегда можно отправиться за помощью в интернет, уж там-то найдутся ответы на любые вопросы.

Мы в AdMe.ru смотрим с уважением на эрудированных пользователей сети, которые с легкостью могут идентифицировать любую таинственную штуковину.

«Друг увидел эту странную штуку перед дверью. Никто не знает, что это такое?»

Это барьер от наводнений, чтобы в период сильных дождей вода не заливала двери. Раньше для этой цели использовались мешки с песком. © DweltElk / Reddit



«Цилиндр по размеру примерно 10 сантиметров, имеет металлический рычаг и покрыт кожей»

Это многоразовая пробка для бутылок. © bingley777 / Reddit



«Найдено в семейной мастерской, кажется, эта штука отлита из стали или чугуна»

Винтажный крючок для почтовых сумок. © notyourvader / Reddit



«Для чего нужны эти отверстия в кувшине?»

Думаю, что это может быть скворечник. © raineykatz / Reddit

Ух ты! Трудно поверить, что на самом деле это не кувшин, а дом для птиц. © MyNimbus_2022 / Reddit

«Что это за штука висит у моего камина? Кажется, внутри него есть шестеренки, и она поворачивается»

Это устройство для автоматического переворачивания мяса. © sawyouoverthere / Reddit



«Две изогнутые деревянные палки с латунными ручками на конце»

«Нашел это прибор на кухне, его можно раскрыть»

Это приспособление для колки льда. © raineykatz / Reddit

«Маленькие металлические палочки с мифическими фигурами на конце»

Ржу не могу, они похожи на стрелы из Моргульской гробницы, но это всего лишь шпажки для канапе! © Sheldon_234 / Reddit



«Полые треугольники в стиле вестерн, у каждого есть винт с обратной стороны»

«Деревянные планки соединены петлей. Могут двигаться в обоих направлениях»

Это приспособление для отжима мокрого белья, например простыней или наволочек. © Tvmouth / Reddit



«Найден в шкафу моего дедушки»

Это кожаный пояс для инструментов с подтяжками. © petite10252 / Reddit



«В доме начала 1900-х на третьем этаже висит деревянная шкатулка с 5 циферблатами»

Это сигнализирующая панель. В разных комнатах находятся кнопки, которые использовались для подачи сигнала. Благодаря стрелкам сотрудники могли увидеть, в каком номере требуются услуги. © jackrats / Reddit



«Приспособление с деревянной ручкой и металлическим концом»

Это инструмент кузнеца, обычно их делали из того, что есть под руками. © LameBMX / Reddit



«Два зубца, пластиковая ручка. Нашли на кухне»

Это для того, чтобы запечь целую курицу в духовке или на открытом огне. © Tewoest / Reddit



«На задней стенке имеется металлическое колесо»

Это для крепления зеркала. Оно находилось в деревянной раме с двумя резьбовыми стойками, которые вставляются в отверстия в верхней части стола. © NotOutrageous / Reddit



«Пластиковая штука размером с внедорожник»

Это судовой бампер, используется для предотвращения столкновения кораблей с пристанью. Должно быть, его вынесло во время шторма. © Stilloldbull2 / Reddit



«Приспособление с маленьким изогнутым лезвием, я думал, что это опасная бритва»

Это совершенно точно орехокол. Моя бабушка пользуется таким по сей день. © nibbanon / Reddit

«Что это за посудина с ребрами?»

Этой керамическая жаровня для духовки или микроволновой печи. © browniescout / Reddit



«Что это за вещь? Нейлоновый круг с двумя завязками»

Штука, без которой не могут женщины. Это же косметичка. © shmelaleks / Reddit

