15 предметов, о предназначении которых догадаются единицы
На сайте Reddit существует сообщество под названием «Что это за штука». Его участники публикуют фотографии странных вещей, назначение которых кажется непонятным с первого взгляда. Другие пользователи портала пытаются догадаться, для чего используются эти предметы.
Мы в AdMe.ru тоже любим проверить свою эрудицию, разглядывая снимки с Reddit. Признаемся, над предназначением вещей из этой подборки нам пришлось хорошенько поразмыслить.
1. «Лежало в бабушкиной шкатулке для драгоценностей. У вас есть какие-то идеи насчет того, что это может быть?»
Ответ: «Похоже на распылитель духов».
2. «У меня есть такая вещь, но я не знаю, что это»
Ответ: «В ваших руках заколка для волос».
3. «Что за странная вилка?»
Ответ: Это вилка для нарезания мяса. С ее помощью поддерживают кусок мяса сверху.
4. Сможете идентифицировать эту вещь?
Ответ: «На фото держатель для кукурузных початков».
5. «Нашел этот тонкий металлический инструмент в прачечной»
Ответ: «Напоминает отмычку».
6. «Это мне прислали вместе с купленной книгой. Кто-то знает, что это такое?»
Ответ: «Перед вами бамбуковая соломка для питья и чистящая палочка. Я продаю такие же».
7. «Нашел в ящике дома и теперь боюсь выбросить»
Ответ: «У меня есть такой же. Это инструмент для затягивания пружин батута».
8. «Мой папа показывает эту вещь каждому, кто приходит к нам в гости, и спрашивает, что это такое»
Ответ: «Это приспособление для резки кокосов».
9. «Чайка уронила это рядом со мной после того, как я ее покормил»
Ответ: «Некоторые виды птиц умеют дарить подарки. Вам только что подарили осколок ракушки. Как круто!»
10. «Есть идеи насчет таких щипцов?»
Ответ: «Это зажим для брезента».
11. «Что за инструмент и для чего его используют?»
Ответ: «Открывалка для банок».
12. «Кто-то может опознать такой предмет?»
Ответ: «Это старинный телеграфный коммутатор».
13. «Что за штука?»
Ответ: «Это держатель для фоторамок. У меня стоит такой же в офисе, ему где-то 25 лет».
14. «Дедушка оставил мне загадочный ключ. Что он может открыть?»
Ответ: «Идите в банк и спросите, что дедушка вам оставил. Это ключ от сейфа».
15. «Нашел в шкафу. Жена не говорит, что это»
Ответ: «Я полагаю, это пластырь для похудения». (Перед использованием пластыря для похудения проконсультируйтесь с врачом. И помните, что в большинстве случаев лучшим способом сбросить вес являются диета и занятия спортом. — Прим. AdMe.ru.)
О предназначении скольких вещей из статьи вы знали?