15 предметов, о предназначении которых догадаются единицы

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На сайте Reddit существует сообщество под названием «Что это за штука». Его участники публикуют фотографии странных вещей, назначение которых кажется непонятным с первого взгляда. Другие пользователи портала пытаются догадаться, для чего используются эти предметы.

Мы в AdMe.ru тоже любим проверить свою эрудицию, разглядывая снимки с Reddit. Признаемся, над предназначением вещей из этой подборки нам пришлось хорошенько поразмыслить.

1. «Лежало в бабушкиной шкатулке для драгоценностей. У вас есть какие-то идеи насчет того, что это может быть?»

Ответ: «Похоже на распылитель духов».

2. «У меня есть такая вещь, но я не знаю, что это»

Ответ: «В ваших руках заколка для волос».

3. «Что за странная вилка?»

Ответ: Это вилка для нарезания мяса. С ее помощью поддерживают кусок мяса сверху.

4. Сможете идентифицировать эту вещь?

Ответ: «На фото держатель для кукурузных початков».

5. «Нашел этот тонкий металлический инструмент в прачечной»

6. «Это мне прислали вместе с купленной книгой. Кто-то знает, что это такое?»

Ответ: «Перед вами бамбуковая соломка для питья и чистящая палочка. Я продаю такие же».

7. «Нашел в ящике дома и теперь боюсь выбросить»

Ответ: «У меня есть такой же. Это инструмент для затягивания пружин батута».

8. «Мой папа показывает эту вещь каждому, кто приходит к нам в гости, и спрашивает, что это такое»

Ответ: «Это приспособление для резки кокосов».

9. «Чайка уронила это рядом со мной после того, как я ее покормил»

Ответ: «Некоторые виды птиц умеют дарить подарки. Вам только что подарили осколок ракушки. Как круто!»

10. «Есть идеи насчет таких щипцов?»

Ответ: «Это зажим для брезента».

11. «Что за инструмент и для чего его используют?»

12. «Кто-то может опознать такой предмет?»

Ответ: «Это старинный телеграфный коммутатор».

13. «Что за штука?»

Ответ: «Это держатель для фоторамок. У меня стоит такой же в офисе, ему где-то 25 лет».

14. «Дедушка оставил мне загадочный ключ. Что он может открыть?»

Ответ: «Идите в банк и спросите, что дедушка вам оставил. Это ключ от сейфа».

15. «Нашел в шкафу. Жена не говорит, что это»

Ответ: «Я полагаю, это пластырь для похудения». (Перед использованием пластыря для похудения проконсультируйтесь с врачом. И помните, что в большинстве случаев лучшим способом сбросить вес являются диета и занятия спортом. — Прим. AdMe.ru.)