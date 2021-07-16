15 предметов, которые на первый взгляд кажутся обычными, но имеют свои секреты

В фильмах про королей и принцесс часто бывают шкатулки с потайными отделениями или украшения с секретами. Но такие милые вещицы могут попасться не только в старинных замках или в кино: их можно обнаружить на родной кухне или детской площадке. Даже у себя на шее.

Мы в AdMe.ru аплодируем людям, у которых глаз — алмаз. Вот что они нашли. И захотели показать свои находки в сети.

Единственный способ надеть это ожерелье — вынуть меч из ножен. Но как? Есть секрет: нужно нажать на тайную кнопку, спрятанную под двумя драконами

Когда книга в состоянии покоя, видны звездочки, но если страницы изогнуть, то появится рисунок

«Когда я разобрал эту лампу 70-х годов, выяснилось, что у нее есть вторая лампа, чтобы освещать дно»

«На моем флаконе с гелем обнаружилась тайная этикетка, на которой по-английски написан состав»

Ремень с защитой от кражи. Современная альтернатива кармашку в трусах или лифчике

Это ожерелье имеет необычную способность. Оно отражает солнечный свет и создает четкое изображение. В нем спрятано слово love — «любовь»

«Я рисую потайные картинки. Вот моя последняя работа — иллюстрация к роману „Аня из Зеленых Мезонинов“»

«Я-то думала, что это обычая пудра. А в ней, оказывается, есть потайное отделение с зеркалом и спонжиком»

«Нашли спрятанную гладильную доску в доме, который мы арендуем»

На самом деле это не дерево, а вышка сотовой связи

Блокнотик со стикерами превращается в замок Хогвартс

«В воротник моего винтажного платья вшит маленький грузик, чтобы он не переворачивался и лежал как надо»

«Обнаружил эту акулу на дверце бардачка своей машины»

Под этой детской горкой прячутся крошки-черепашки

«Я подарил своей девушке ожерелье. А на День святого Валентина я открыл потайное отделение, где было спрятано обручальное кольцо. Она сказала „да“!»