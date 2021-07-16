15 предметов, которые на первый взгляд кажутся обычными, но имеют свои секреты
В фильмах про королей и принцесс часто бывают шкатулки с потайными отделениями или украшения с секретами. Но такие милые вещицы могут попасться не только в старинных замках или в кино: их можно обнаружить на родной кухне или детской площадке. Даже у себя на шее.
Мы в AdMe.ru аплодируем людям, у которых глаз — алмаз. Вот что они нашли. И захотели показать свои находки в сети.
Единственный способ надеть это ожерелье — вынуть меч из ножен. Но как? Есть секрет: нужно нажать на тайную кнопку, спрятанную под двумя драконами
Когда книга в состоянии покоя, видны звездочки, но если страницы изогнуть, то появится рисунок
«Когда я разобрал эту лампу 70-х годов, выяснилось, что у нее есть вторая лампа, чтобы освещать дно»
«На моем флаконе с гелем обнаружилась тайная этикетка, на которой по-английски написан состав»
Ремень с защитой от кражи. Современная альтернатива кармашку в трусах или лифчике
Это ожерелье имеет необычную способность. Оно отражает солнечный свет и создает четкое изображение. В нем спрятано слово love — «любовь»
«Я рисую потайные картинки. Вот моя последняя работа — иллюстрация к роману „Аня из Зеленых Мезонинов“»
«Я-то думала, что это обычая пудра. А в ней, оказывается, есть потайное отделение с зеркалом и спонжиком»
«Нашли спрятанную гладильную доску в доме, который мы арендуем»
На самом деле это не дерево, а вышка сотовой связи
Блокнотик со стикерами превращается в замок Хогвартс
«В воротник моего винтажного платья вшит маленький грузик, чтобы он не переворачивался и лежал как надо»
«Обнаружил эту акулу на дверце бардачка своей машины»
Под этой детской горкой прячутся крошки-черепашки
«Я подарил своей девушке ожерелье. А на День святого Валентина я открыл потайное отделение, где было спрятано обручальное кольцо. Она сказала „да“!»
Что вас удивило? Может, у вас дома тоже есть какая-нибудь вещица с секретом?
Фото на превью aussiedwarf / Reddit
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