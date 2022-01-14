15+ предложений руки и сердца из серии «нарочно не придумаешь»
Предложение руки и сердца, пожалуй, один из наиболее запоминающихся моментов в жизни практически любого человека. У того, кто его делает, трясутся поджилки и где-то внутри крутится предательская мысль: «А вдруг откажет?» А человек, которого зовут вступить в брак, как правило, испытывает целую гамму эмоций — от легкой оторопи до желания прыгать от счастья.
Мы в AdMe.ru искренне порадовались за героев этих историй. Хочется верить, что их семейная жизнь сложилась благополучно.
- Мой парень поставил на стол между нами закрытую коробочку с кольцом и уставился на меня в молчаливом ужасе. И это при том, что мы отправились в отпуск специально, чтобы обручиться. Он думал, что я все еще могу сказать «нет». Я ждала несколько секунд, а потом поняла, что больше от него никаких действий не добьешься. Речь, подготовленную для нашей помолвки, мой муж все-таки решил выдать через пару лет на очередную годовщину нашей свадьбы. Но когда пришло время говорить, он просто прослезился. Он всегда смущается в торжественные моменты, но мне даже нравится. © dread_eunuchorn / Reddit
- Я своей будущей жене послал предложение выйти за меня замуж на сайте государственных услуг. Она ответила «да» и... оплатила госпошлину. Ибо ее на «Госуслугах» оплачивает тот, кто принимает предложение. А я в итоге 350 рубликов сэкономил. © Siriusnash / Pikabu
- Мои мама и папа в юности дружили. Однажды мама зашла к нему в гости, а моя будущая бабушка и говорит: «Он тебя любит. Хочет жениться, но стесняется». Папе его матушка позже сообщила, что дело наполовину сделано. А он с перепугу крикнул: «Что же ты наделала?!» Пришлось идти признаваться. В этом году у них 26 лет совместной жизни. © Подслушано / Ideer
- Одной моей знакомой коллега, с которым она встречалась, прислал рабочие файлы в архиве, назвав его WillYouMarryMe.zip («выйдешь за меня»), но не отправил пароль к нему. Затем он ушел из офиса и не откликался на телефонные звонки. Девушка должна была обязательно обработать этот архив до конца дневной смены, но без пароля это у нее никак не выходило. Она попробовала ввести наугад несколько вариантов, а потом психанула и напечатала в окошечке, где требовался пароль, слово «да». Это сработало! В итоге они женаты уже больше 10 лет. © Hemant Attray / Quora
«Это проекция, а не рисунок. Стена не пострадала. „Енотик“ согласилась».
- Я по молодости и глупости затащил свою будущую жену на вершину горы в штате Феникс. Она и так вспотела и измучилась, а тут еще я со словами: «Я люблю тебя». Впрочем, я женат уже 21 год, так что, возможно, все было не так уж плохо. © simvisr / Reddit
- Моя подруга встречалась с парнем всего 4 месяца. И тут ей внезапно захотелось порадовать его дорогим подарком. Купила ему перстень, а потом в шутку встала на одно колено и сделала предложение. А он согласился. Потому что негоже отказывать даме, которой сам уже купил кольцо и хотел предложить то же самое буквально на днях. © Подслушано / Ideer
- Мы просто сидели и беседовали после обеда, а потом разговор зашел о женитьбе. Парень сказал мне: «Это еще не официальное предложение». Мы поженились несколько месяцев назад, но обещанного официального предложения я так и не дождалась. © juju7980 / Reddit
- Мой будущий муж взял клочок бумаги, написал «Ты выйдешь за меня замуж?» и сделал окошечки для галочек «да» и «нет». Он передал мне этот листочек, когда мы сидели на крыльце дома. Я рассмеялась, поставила галочку там, где было «да», и вернула ему эту бумажку. © Lee Garibaldi / Quora
«Когда твой парень сообразил, что бургер — любовь всей твоей жизни, и не прогадал».
- Мне предложение руки и сердца сделали в туалете. Плюс кольцо укатилось. Просто мой любимый решил быть как можно оригинальнее: замотал кольцо в рулон туалетной бумаги и написал там же «Выходи за меня». А потом он повесил всю эту конструкцию на место и стал ждать, пока я найду послание. Вот это вам действительно оригинальная задумка, а не какие-то свечи с шампанским. © Подслушано / Ideer
- Прежде чем сделать предложение, я попросил благословения ее родителей. А замуж я позвал ее во время поездки за границу. Мы были в Японии, я встал на одно колено и протянул ей на ладони обручальное кольцо. Вот и все — никаких видеороликов, загруженных в социальные сети, и никакой армии друзей, появляющихся из ниоткуда. Самое смешное, что за нами издалека наблюдала одна европейская семья. Потом они подошли, обняли нас и попросили разрешения с нами сфотографироваться. © bwandowando / Reddit
- У нас с моей девушкой была привычка время от времени вручную синхронизировать наши календари. Однажды вечером после романтического ужина в ресторане мы снова решили согласовать графики. Мы потихоньку двигались по неделе с комментариями вроде: «Я занят с 16:00 до 19:00 в это воскресенье» или «В пятницу нас обоих пригласили на ужин». Потом я сказал с той же интонацией: «О, вторые выходные мая. У тебя что-нибудь запланировано? Или мы назначим нашу свадьбу на этот день?» Она сохранила лицо и так же серьезно ответила: «Да, пойдет». А потом мы наконец посмотрели друг другу в глаза и улыбнулись. © Anonymous / Quora
- Я купил шоколадные яйца с сюрпризами, раскрыл их и в каждое положил подсказку о том, где искать следующее. В итоге получился небольшой квест для моей благоверной. После ее прихода домой я дал ей указание, где искать первое. В конце концов она нашла все яйца и записки, из которых и составила фразу «Ты выйдешь за меня?». Все прошло отлично, она сказала «да». © eduard213 / Pikabu
- Мы с невестой смотрели сериал «Друзья». Я наклонился к ней во время рекламной паузы и сделал предложение. Какие могут быть сложности, если вы действительно влюблены? © AnonymousBat42 / Reddit
- Девушка, которая мне нравилась, работала в другом филиале нашей компании. Однажды она пришла к нам в офис. Я между делом сказал: «У меня есть друг, и он хочет жениться на хорошей девушке. Мне кажется, вы подходите ему. Давайте я дам его контактные данные». А потом я протянул свою визитную карточку. Она взяла ее, несколько секунд рассматривала в недоумении, а потом перевела взгляд на меня. До сих пор помню блеск ее глаз. © Anonymous / Quora
- Когда мы с тогда еще будущим мужем начинали встречаться, он спросил на третьем свидании: «А что бы ты хотела получить на день рождения?» Я ответила: «Сделай мне предложение». — «Может, тебе просто колечко подарить?» — робко поинтересовался обалдевший парень. — «Нет. Кольцо я и сама себе куплю. Я за тебя замуж хочу». Спустя 5 лет муж до сих пор в шоке от такой наглости. © ShiNekoHayabusa / Pikabu
- Несколько лет назад я был в Диснейленде и стал свидетелем романтической истории. Мы с моей девушкой прогуливались по площади Нового Орлеана и заметили несколько человек, которые смотрели на художника, рисующего молодую пару. Нам тоже стало интересно, и мы остановились понаблюдать за процессом. На столе художника стояла обращенная к зрителям табличка с надписью «Тсс. Не порти сюрприз». Оказывается, он рисовал эту пару не в их повседневной одежде, а в свадебных нарядах: парень стоял на одном колене, кольцо было наполовину надето на палец девушки, и внизу картины была надпись «Ты выйдешь за меня?» Когда художник закончил работу и развернул рисунок, позировавший ему парень опустился на колено, а девушка, которая явно этого не ожидала, восторженно воскликнула «да». Ну а мы, зрители, зааплодировали им. © Ted Sindzinski / Quora
А вы помните, как вам предложили вступить в законный брак?
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