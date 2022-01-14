15+ предложений руки и сердца из серии «нарочно не придумаешь»

Предложение руки и сердца, пожалуй, один из наиболее запоминающихся моментов в жизни практически любого человека. У того, кто его делает, трясутся поджилки и где-то внутри крутится предательская мысль: «А вдруг откажет?» А человек, которого зовут вступить в брак, как правило, испытывает целую гамму эмоций — от легкой оторопи до желания прыгать от счастья.