15 правдивых твитов от девушек, которые устали молчать о своем возмущении

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Между женщинами определенно есть какая-то космическая связь. Иначе как объяснить, что они понимают друг друга с полуслова и даже, казалось бы, частная проблема одной девушки вдруг находит отклик в тысячах других сердец?

Женская половина редакции AdMe.ru еще долго будет пересылать своим подружкам эти твиты. А все потому, что героини нашей подборки продемонстрировали прекрасное чувство юмора, описав обычные ситуации нетривиальным способом и превратив их в удачные мемы и шутки.

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«В этой местности водятся гремучие змеи. Соблюдайте дистанцию и отнеситесь к ним с уважением».

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Бонус: радует, что порой решение всех проблем оказывается максимально простым