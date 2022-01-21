15+ поваров, которые всем сердцем прикипели к кухне

Повара — настолько увлеченные своим делом люди, что они уже не могут понять, где заканчивается работа и начинается личная жизнь. Они готовы дневать и ночевать на кухне и даже в свой выходной предпочитают отмывать вентиляцию и фритюр, нежели отдыхать дома.

Мы в AdMe.ru обратились к фотографиям от пользователей сети, для которых повар — это не просто профессия, а смысл жизни.

«Я наконец-то стал поваром после года работы официантом и мойщиком посуды»

«Наш поставщик, похоже, издевается: мы заказали 68 кг палтуса и получили 1 рыбу весом в 69 кг»

Когда нож выгорел на работе

Тот, что слева, теперь больше подходит для нарезки тортов и пирогов. © discordianofslack / Reddit

Это кубик орехов кешью весом 22,5 кг

«Когда ты приходишь на работу в 7 утра, а полка решила обвалиться посреди ночи»

«Первая татуировка с едой в новом году. Надеюсь, вам понравится чеснок»

«Вот они — новые игрушки для мальчишек»

Даешь месяц праздничных вечеринок!

«Только взгляните на мои ложечки для мороженого. Разве они не прелестны? Кажется, теперь у меня полная коллекция»

«Здесь 22 кг теста для пиццы на выходные»

«Когда на работе порвались штаны, но тебе все равно, ведь ты все время в фартуке»

Все остальные заготовки отдыхают по сравнению с этим кубиком соуса демиглас из телятины

«Сегодня готовим 150 гамбургеров, 420 крабовых котлет, 50 салатов и 13 кг домашних чипсов»

«В естественной среде обитания»

«Приехал в выходной, чтобы почистить стены и вентиляцию. Не идеально, но явно лучше, чем было»

«Обжаривайте стейки с обеих сторон, а потом доводите до готовности на гриле»

«Очки нашего повара упали во фритюрницу и превратились в предмет современного искусства»

«Прошлой ночью я была сильно перегружена, но все равно люблю эту работу»

Лучшие друзья девушек — это бриллианты