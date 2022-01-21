15+ поваров, которые всем сердцем прикипели к кухне
Повара — настолько увлеченные своим делом люди, что они уже не могут понять, где заканчивается работа и начинается личная жизнь. Они готовы дневать и ночевать на кухне и даже в свой выходной предпочитают отмывать вентиляцию и фритюр, нежели отдыхать дома.
Мы в AdMe.ru обратились к фотографиям от пользователей сети, для которых повар — это не просто профессия, а смысл жизни.
«Я наконец-то стал поваром после года работы официантом и мойщиком посуды»
«Наш поставщик, похоже, издевается: мы заказали 68 кг палтуса и получили 1 рыбу весом в 69 кг»
Когда нож выгорел на работе
- Тот, что слева, теперь больше подходит для нарезки тортов и пирогов. © discordianofslack / Reddit
Это кубик орехов кешью весом 22,5 кг
«Когда ты приходишь на работу в 7 утра, а полка решила обвалиться посреди ночи»
«Первая татуировка с едой в новом году. Надеюсь, вам понравится чеснок»
«Вот они — новые игрушки для мальчишек»
Даешь месяц праздничных вечеринок!
«Только взгляните на мои ложечки для мороженого. Разве они не прелестны? Кажется, теперь у меня полная коллекция»
«Здесь 22 кг теста для пиццы на выходные»
«Когда на работе порвались штаны, но тебе все равно, ведь ты все время в фартуке»
Все остальные заготовки отдыхают по сравнению с этим кубиком соуса демиглас из телятины
«Сегодня готовим 150 гамбургеров, 420 крабовых котлет, 50 салатов и 13 кг домашних чипсов»
«В естественной среде обитания»
«Приехал в выходной, чтобы почистить стены и вентиляцию. Не идеально, но явно лучше, чем было»
«Обжаривайте стейки с обеих сторон, а потом доводите до готовности на гриле»
«Очки нашего повара упали во фритюрницу и превратились в предмет современного искусства»
«Прошлой ночью я была сильно перегружена, но все равно люблю эту работу»
Лучшие друзья девушек — это бриллианты
А как вы считаете, приготовление пищи — это особый ритуал или же, напротив, не стоит делать из еды культа?
Фото на превью Pkonko37 / Reddit
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