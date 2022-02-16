20 поваров, которые так преданы работе, что на себя времени уже не остается

Может показаться, что повара очень хорошо устроились: целый день проводят на кухне и, наверное, частенько балуют себя изысканными блюдами и всяческими деликатесами. На деле все, конечно же, не так: крутятся с утра до вечера как белка в колесе и света белого не видят. Они как сапожники без сапог: дома питаются наспех, а в пылу работы порой даже забывают перекусить.

Мы в AdMe.ru решили рассказать о поварах, которые трудятся не покладая рук, но не теряют присутствия духа и умудряются сохранять хорошее настроение. А в бонусе докажем, что нужно крепко подумать, прежде чем связывать жизнь с кулинарным асом.

Когда твой гриль полон, но заказы продолжают поступать

«А как вы питаетесь дома?»

Ржу, не могу! Почему, работая на кухне, мы питаемся тем, что ели, когда нам было по 9 лет? © Metal_dweeb2134 / Reddit

Первый заказ дня

Новичок пытался вымыть морозильник шваброй

«Парень, который лепит наклейки на каждое яблоко, я тебя просто ненавижу!»

«Мы месяц были закрыты, и теперь мне предстоит отмыть гору грязной посуды»

«Мой изысканный обед готов. Кто-нибудь может похвастаться чем-то столь же роскошным?»

«Шеф велел это перебрать»

«Парень прошлой ночью заказал прожарку экстра-экстра-экстра. Сказал, что это идеально»

«Вот беда! 17 лет работаю, и никогда еще у меня не было такого потопа»

«Наш новенький хорошенько зажарил пиццу»

Как много мясных шариков!

«Вчера был день чистки раковины. Думаю, вы все это оцените»

«Кто-то прошлой ночью оставил духовку с этим внутри. В 5 утра я забеспокоился, задаваясь вопросом, почему пахнет пиццей»

«Cегодня вечером у нас был заказ — 260 блюд навынос»

«О, должно быть, так здорово быть замужем за шеф-поваром!»

Бонус

По молодости чуть замуж за повара не выскочила. Он на кухне волшебство творил. Приехала к нему, а он мне на ужин доширак с сосисками поставил и сказал: «На работе готовлю, дома еще не хватало». Так и закончилась любовь к повару. А готовить до сих пор люблю. © Понты деревенские / AdMe

