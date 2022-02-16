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20 поваров, которые так преданы работе, что на себя времени уже не остается

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Может показаться, что повара очень хорошо устроились: целый день проводят на кухне и, наверное, частенько балуют себя изысканными блюдами и всяческими деликатесами. На деле все, конечно же, не так: крутятся с утра до вечера как белка в колесе и света белого не видят. Они как сапожники без сапог: дома питаются наспех, а в пылу работы порой даже забывают перекусить.

Мы в AdMe.ru решили рассказать о поварах, которые трудятся не покладая рук, но не теряют присутствия духа и умудряются сохранять хорошее настроение. А в бонусе докажем, что нужно крепко подумать, прежде чем связывать жизнь с кулинарным асом.

Когда твой гриль полон, но заказы продолжают поступать

«А как вы питаетесь дома?»

  • Ржу, не могу! Почему, работая на кухне, мы питаемся тем, что ели, когда нам было по 9 лет? © Metal_dweeb2134 / Reddit

Первый заказ дня

Новичок пытался вымыть морозильник шваброй

«Парень, который лепит наклейки на каждое яблоко, я тебя просто ненавижу!»

«Мы месяц были закрыты, и теперь мне предстоит отмыть гору грязной посуды»

«Мой изысканный обед готов. Кто-нибудь может похвастаться чем-то столь же роскошным?»

«Шеф велел это перебрать»

«Парень прошлой ночью заказал прожарку экстра-экстра-экстра. Сказал, что это идеально»

«Вот беда! 17 лет работаю, и никогда еще у меня не было такого потопа»

«Наш новенький хорошенько зажарил пиццу»

Как много мясных шариков!

«Вчера был день чистки раковины. Думаю, вы все это оцените»

«Кто-то прошлой ночью оставил духовку с этим внутри. В 5 утра я забеспокоился, задаваясь вопросом, почему пахнет пиццей»

«Cегодня вечером у нас был заказ — 260 блюд навынос»

«О, должно быть, так здорово быть замужем за шеф-поваром!»

Бонус

  • По молодости чуть замуж за повара не выскочила. Он на кухне волшебство творил. Приехала к нему, а он мне на ужин доширак с сосисками поставил и сказал: «На работе готовлю, дома еще не хватало». Так и закончилась любовь к повару. А готовить до сих пор люблю. © Понты деревенские / AdMe

А как вы считаете, все повара с головой погружаются в работу на кухне или есть те, у кого остается время на себя и близких?

Фото на превью igorkaravayev / Shutterstock
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