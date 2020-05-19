15 попыток познакомиться через СМС, которые закончились полным фиаско

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В наш высокотехнологичный век люди как только не знакомятся: множество приложений, всевозможные сайты, мессенджеры и так далее приходят на выручку жаждущим общения представителям обоих полов. Однако старые добрые СМС тоже рано списывать со счетов. Правда, в нашей статье мы собрали примеры того, как не стоит знакомиться. Зато улыбка на вашем лице после прочтения этих мини-шедевров появится гарантированно.

Мы в AdMe.ru надеемся, что ребятам повезет в реальных встречах найти свою любовь, а пока давайте посмотрим, как же все-таки не стоит зазывать на первое свидание.

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А вы когда-нибудь знакомились через СМС?

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