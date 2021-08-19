15 помолвочных колец, которые захотят примерить даже те, кто нашел свое идеальное
Свадьба — волнительный и непростой процесс. Здесь и то самое идеальное платье, и план рассадки гостей, и музыка для первого танца. Но есть еще один аспект, который предшествует всему этому и является не менее важным звеном: кольцо. Каждая невеста гордится своим сияющим украшением, и за каждым из них стоит много эмоций.
На нас в AdMe.ru произвела огромное впечатление красота помолвочных колец, фото которых девушки выложили в сеть. И, конечно, мы не смогли удержаться от того, чтобы сделать действительно сияющую фотоподборку. А в бонусе вас ждет доказательство того, что замуж можно выйти не только за человека.
«Свадьба в следующем году. Захотелось чего-то необычного, поэтому решили заказать кольца с сапфирами и бриллиантами в оправе из золота»
«Сегодня на пляже мой жених сделал мне предложение. Это кольцо-осьминог из белого и розового золота, с бриллиантом моей бабули»
«Выбрала камень для своего кольца. И так взволнована... Ведь он идеально подходит к цвету глаз моего жениха!»
«Это случилось! Спасибо ювелиру, который сделал эту огранку. Теперь у меня есть свой личный фейерверк»
«Мое кольцо... Обожаю простоту в вещах»
«Он сделал мне предложение на мое 30-летие!»
«Моя невеста любит цветочный стиль, и я надеюсь, что ей придется по душе это кольцо»
«Он понял, что я знаю о его планах сделать мне предложение на Рождество. Поэтому сделал его сегодня! Это бриллиант в 0,53 карата»
«Кольцо с изумрудом в окружении золотистых лучиков»
«Мадагаскарский сапфир и россыпь бриллиантов по бокам»
«Мы обручились в октябре 2019 года. Оправа из золота, камень в центре овальный, а камни по бокам — грушевидной формы»
«Безумно горжусь своим женихом, ведь он сам создал кольцо, которое идеально подходит мне»
«Моей единственной просьбой было „никаких бриллиантов“. Но такого я точно не ожидала!»
«Сестра считает, что мое кольцо похоже на бижутерию. Но я обожаю его: оно делалось на заказ и получилось таким, какое и хотела»
Бонус: «После второй неудачной помолвки решила выйти замуж за свою работу. А работаю я с геномом человека. Поэтому мое кольцо выглядит так»
А какой момент для вас является решающим при выборе украшения?
Фото на превью whiskytangofoxtrot12 / Reddit
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