15+ пользователей сети рассказали, как они определяют, что с человеком не стоит иметь дел никогда в жизни

Нас окружают сотни людей с различными характерами и взглядами на жизнь. Бывает, что общаешься с кем-то много лет, а потом случайно узнаешь, что он вовсе не такой хороший человек, которым ты его считал. Безусловно, это обидно, но такое может случиться с каждым.

В интернете даже появился тред, где пользователи рассказывали, по каким признакам они могут понять, что перед ними не очень хороший человек. Мы в AdMe.ru с удовольствием прочитали, какие поступки людей вредят их репутации, после чего с ними не хочется общаться.

Однажды получил от мамы посылку и убрал ее, нераспечатанную, под кровать. На следующий день прихожу домой, а сосед сидит и ест мамины сладости и рассматривает одежду. На вопросы о том, какого собственно, фига, он ответил, мол, думал, что я ему разрешил. Я разнервничался, а он еще и посоветовал мне успокоиться. © Born2dodishes / Reddit

В разговоре такие люди часто используют фразы типа «Я не хвастаюсь, но...», а затем пустословят. © what_do_you_want_now / Reddit

Люди, которые говорят фразу «Остынь, блин». Это вызывает в 10 раз больше бешенства, чем сама проблема. © sabbman138 / Reddit

Множество странных, якобы «крутых» наклеек на заднем стекле машины. © Cheetodude625 / Reddit

«Кто-то умный, а кто-то нет».

Если кто-то начинает возмущаться, люди говорят, что их дурацкий комментарий — «просто шутка». «Друг, я просто пошутил, ты что, не понимаешь шуток?» — их обычный ответ. © GraceHollyMoon / Reddit

Когда жила с соседками, испекла красивущую буханку хлеба и оставила ее на кухне остывать. Через какое-то время прихожу, а из середины буханки попросту вырван кусок мякиша. Оказалось, соседка хотела попробовать, какой он на вкус. Не знаю, я больше разозлилась или растерялась... © lonedandelion / Reddit

Такие люди начинают предложение со слов «Я не хочу быть расистом, но...» или «Я не хочу быть козлом, но...», а затем продолжают говорить всякую фигню. © grannybubbles / Reddit

В 2019 году мы с семьей отправились в путешествие по Европе. Я привез из Италии пачку конфет в подарок друзьям. Пришел друг моего брата и все съел. Не извинился. © QuietCity333 / Reddit

Недавно моему другу разбили сердце. Теперь он ищет романтических приключений, и если не выходит, начинает устраивать в баре потасовку. Я ухожу, потому что не ввязываюсь в драки без причины. © PublicDirt / Reddit

Отец моей жены дал ей хороший совет. «Если он добр с тобой, но не мил с официанткой — он плохой человек». © UPdrafter906 / Reddit

Хуже всего парни, которые набрасываются на официанток и не дают чаевых, если девушки не флиртуют в ответ. Мой друг из колледжа однажды привел с собой на вечеринку приятеля. Он делал так неоднократно, а мы тушевались и вряд ли пригласим его куда-то еще. © LAX_to_MDW / Reddit

Встретил тут одного парня пару недель назад. Кажется, он решил, что тот вечер буквально посвящен ему. С ним просто невозможно было говорить, нас было 9 человек, но перебить его было нереально, он просто продолжал нести чушь. Мы терпеливо слушали его бред, но периодически отходили от него, чтобы немного передохнуть и пообщаться. © VanFkingHalen / Reddit

Люди, которые носят солнцезащитные очки в помещении. Еще известный актер Ларри Дэвид говорил, что есть 2 типа людей, которые носят солнечные очки в помещении: слепые и дураки. © Billyshakes1597 / Reddit

Хожу с тростью из-за проблем с ногами. Как-то шел к машине, споткнулся и упал на землю. При падении сильно поранился. Когда падал, встретился глазами с парнем, который шел мимо. Я грохнулся, а он просто перешагнул через меня и продолжил идти, как будто ничего не случилось. Он навсегда останется для меня козлом. © Sinicalkush / Reddit

Иногда люди говорят, что «ненавидят» кошек. Не любить кошек нормально, но если вы говорите о них так, как будто хотите разогреть их в микроволновой печи, это большой красный флаг. © jesabela / Reddit

Как правило, есть типаж людей, которые пытаются жить «круто». Знаю, что многие люди не переносят лактозу, а часть людей не любят коровье молоко. Но однажды мы с коллегой зашли в кофейню. Она взяла капучино на миндальном молоке, а я на обычном. Когда мы вышли из здания, она буквально вырвала из моих рук стаканчик и начала читать лекцию о том, как коровье молоко вредно. Кофе обратно отобрала, больше гулять с ней не ходила. © Relevant_Database257 / Reddit

У меня был друг, которого все считали придурком. Мы вместе росли, общие друзья, общая работа. Иногда он был действительно крутым, но порой от него слишком много проблем. Есть множество признаков, которые помогут понять, что ваш знакомый не очень хороший человек. Например, он всегда насмехается над музыкой, которую вы слушаете, и всегда говорит гадости, какая бы группа это ни была. Затем, если начинает играть какой-нибудь условный джаз, блюз, или другая старая музыка, он восхищается, кичится, что никто понятия о них не имеет, хотя сам услышал трек в видеоигре. © contemplative_potato / Reddit