15+ пользователей сети поделились историями о своих трудовых буднях, которые нарочно не придумаешь

Многие профессии предполагают общение с окружающими. Но иногда собеседники забывают о том, что перед ними такие же живые Homo sapiens со своим мнением и характером, как и они сами. В процессе работы с клиентами у многих людей накапливаются тонны историй, которые появляются благодаря драматичному, забавному или весьма странному повороту событий.

Мы в AdMe.ru нашли рассказы пользователей сети, отлично отражающие подобный опыт, и не могли не поделиться ими с вами. А в конце статьи вас ждет бонус: трогательная история об одном маленьком клиенте, с которого многие взрослые могли бы взять пример.

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