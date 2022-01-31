15+ пользователей сети, чье чувство юмора никогда не дает им заскучать

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В повседневной суете, задачах и проблемах нам иногда так не хватает щепотки радости и оптимистичного взгляда на жизнь. Но есть люди, которые благодаря своему чувству юмора, ироничности и метким шуткам способны превратить в праздник или комедийную зарисовку практически любой день своей жизни.

Мы в AdMe.ru обожаем, когда пользователи сети могут поднять всем вокруг настроение даже за тысячи километров.

«Вынес пижаму после стирки сушиться на улицу в мороз. Кто же знал, что резкое потепление превратит ее в пародию на Нео из „Матрицы“»

Часы для маркетологов?

Когда у тебя появляется такой девайс для снежков...

...день превращается в настоящее приключение!

«И теперь меня не остановить»

«Кто-то прислал мне детскую игрушку в коробке Louis Vuitton»

«Так как я не успела дорисовать картину вовремя, пришлось выкручиваться»

«Пришел пообедать к бабушке и увидел это: сироп в мини-фартуке»

«Встретил снежного моржа на прогулке»

«У моего папы есть коврики для мышек в виде ковра побольше и ковра поменьше»

«Напоминаю, что моя первая проба использования швейной машинки, ниток и иголок выглядела так»

«Делала мужу торт на день рождения, и вот чем все закончилось»

«Муж сегодня уехал за город на мальчишник. Прихожу я домой и вижу это»

«Супруг развлекается с самоклеящимися глазами как может»

А кто-то умудрился прикрепить их даже на вывеску Starbucks

«Купила любимому классную новую вещь, а он играется с коробкой...»

«Сегодня у Яночки (28 годиков) был выходной и коробка пластилина. Это вишенки»

«Как-то пришел на вечеринку в костюме „Я через 10 лет“. Никто не понял, что это был я, и все избегали меня весь вечер. А еще пытались спасти мою жену от моей компании»