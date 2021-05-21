15+ человек, у которых после брекетов появилась новая привычка — широко улыбаться
Вы замечали, как много зависит от улыбки? Она делает человека обаятельным, помогает очаровать и расположить к себе собеседника. Но что делать, если ваши зубы далеки от идеала? К счастью, сегодня есть технологии, которые позволяют с легкостью исправить промахи матушки-природы и создать улыбку своей мечты.
AdMe.ru уверен, что меняться — круто, особенно если для того, чтобы качественно улучшить свою жизнь, вам не хватает всего-навсего красивых зубов.
«Результат определенно стоит усилий, которые я приложила. Спасибо всем, кто меня поддерживал!»
«Прошел уже месяц с тех пор, как мне сняли брекеты, но я все еще не могу наглядеться на себя»
«Это стоит каждой копейки и каждого момента дискомфорта и боли. Просто держитесь, все окупится!»
«Наконец через 3 года и 6 месяцев мне сняли брекеты»
«С сегодняшнего дня я свободна от брекетов»
«1,5 года ношения брекетов сделали свое дело!»
«Только что сняла брекеты. Даже не мечтала, что смогу позволить себе так широко улыбаться»
«Всего 3 месяца с брекетами полностью изменили мою улыбку. Я в восторге оттого, что впереди еще больше года»
«11 месяцев назад и сегодняшний день»
«Поставила брекеты в 40 лет. Так странно ощущать изменение прикуса!»
«Я сняла брекеты в четверг, позади 2,5 года»
«После 6 месяцев ношения брекетов я определенно вижу разницу в своей улыбке»
«Брекеты были лучшим решением в моей жизни»
«Я чувствую себя новым человеком»
«18 месяцев с брекетами! Наконец-то впервые за 15 лет я могу без стеснения улыбаться»
«На днях мне сняли брекеты спустя 4,5 года. Это моя первая достойная фотография за долгое время»
До и после
«2,5 года и 8 удаленных зубов»
«Брекеты изменили мою жизнь!»
«Позади 4 года ношения брекетов»
А вы когда-нибудь носили брекеты? Расскажите о том, с какими трудностями столкнулись.
Фото на превью moonxrabbit / Reddit
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