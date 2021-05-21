15+ человек, у которых после брекетов появилась новая привычка — широко улыбаться

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Вы замечали, как много зависит от улыбки? Она делает человека обаятельным, помогает очаровать и расположить к себе собеседника. Но что делать, если ваши зубы далеки от идеала? К счастью, сегодня есть технологии, которые позволяют с легкостью исправить промахи матушки-природы и создать улыбку своей мечты.

AdMe.ru уверен, что меняться — круто, особенно если для того, чтобы качественно улучшить свою жизнь, вам не хватает всего-навсего красивых зубов.

«Результат определенно стоит усилий, которые я приложила. Спасибо всем, кто меня поддерживал!»

«Прошел уже месяц с тех пор, как мне сняли брекеты, но я все еще не могу наглядеться на себя»

«Это стоит каждой копейки и каждого момента дискомфорта и боли. Просто держитесь, все окупится!»

«Наконец через 3 года и 6 месяцев мне сняли брекеты»

«С сегодняшнего дня я свободна от брекетов»

«1,5 года ношения брекетов сделали свое дело!»

«Только что сняла брекеты. Даже не мечтала, что смогу позволить себе так широко улыбаться»

«Всего 3 месяца с брекетами полностью изменили мою улыбку. Я в восторге оттого, что впереди еще больше года»

«11 месяцев назад и сегодняшний день»

«Поставила брекеты в 40 лет. Так странно ощущать изменение прикуса!»

«Я сняла брекеты в четверг, позади 2,5 года»

«После 6 месяцев ношения брекетов я определенно вижу разницу в своей улыбке»

«Брекеты были лучшим решением в моей жизни»

«Я чувствую себя новым человеком»

«18 месяцев с брекетами! Наконец-то впервые за 15 лет я могу без стеснения улыбаться»

«На днях мне сняли брекеты спустя 4,5 года. Это моя первая достойная фотография за долгое время»

До и после

«2,5 года и 8 удаленных зубов»

«Брекеты изменили мою жизнь!»

«Позади 4 года ношения брекетов»