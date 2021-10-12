15+ пользователей рассказали о случаях, когда простые таксисты вернули им веру в людей

Таксисты выматываются на работе не только физически, но и эмоционально — попробуй-ка найти общий язык с таким огромным количеством пассажиров, которых они возят каждый день. А ведь к каждому нужно еще найти свой подход. Волей-неволей переквалифицируешься тут в социального работника. Главное — удержаться от профессиональной деформации и сохранить хорошее отношение к людям.

Мы в AdMe.ru решили познакомить вас с водителями такси, которые готовы пойти на все ради комфорта своих пассажиров. А в бонусе докажем, что случайных попутчиков подбирают не только таксисты.

Я возвращался в свое общежитие после обеда. Очень устал и решил воспользоваться такси. По дороге мы разговорились с водителем, он с трепетом рассказал мне про свою 8-летнюю дочь, что она учится в школе и мечтает стать врачом. Плату за обучение каждый год повышают, поэтому ему приходится трудиться по 14 часов в день, чтобы она могла получать образование. Сам он сел за баранку в 16 лет, едва получив аттестат зрелости, сетовал на отсутствие образования и посоветовал мне отнестись серьезно к своей учебе. А в конце поездки сказал: «Мне так редко встречаются люди, с которыми можно просто приятно поболтать, так что я не могу взять с вас оплату». И дал мне свой номер телефона со словами: «Если в следующий раз тебе понадобится машина, позвони мне». Определенно одна из лучших поездок. © Unknown author / Quora

Дочку пришлось везти в больницу, вынесла ее в слезах на улицу, кое-как устроились в машине. Таксист очень аккуратно вез. Дочь задремала, я хоть дух перевела, пока ехали. И вот, когда мы уже выгружались из машины, таксист смотрит на меня серьезно и спрашивает: «Деньги не последние? Не возьму, если последние». А я не сразу поняла, в чем дело, думала, с карты оплата списаться не может. Я даже за наличкой полезла, а потом поняла: он меня пожалел. © MrsMiddle / Pikabu

Коротенькая приятная история, которая произошла в Японии. Мы приехали навестить своего друга и вызвали на станции такси. В Японии улицы и населенные пункты обозначены цифрами. Нам нужна была цифра 218. Мы попросили водителя забить ее в навигатор — к сожалению, на карте высветилось только 217. Возможно, населенный пункт был добавлен недавно и карта еще не обновилась. Водитель что-то говорил по-японски, но мы его плохо понимали, потому что весьма посредственно знали язык. Короче, он довез нас до пункта 217, выключил таксометр и начал кружить возле каждого дома. Мы сказали, что все нормально и мы можем пойти пешком. Он ответил по-японски что-то вроде «Это мой долг». В конце концов, мы увидели друзей, которые шли нам навстречу, когда до квартиры оставалось метров 50. Таксист взял с нас только сумму, которая набежала по счетчику до пункта назначения. © Varun Pai / Quora

Опаздываем на линейку в 1-й класс. Вызываю такси, бегом садимся. Подъезжаем к школе, и сын вдруг говорит: «Мы цветы дома забыли». Шок, паника, я в растерянности перебираю все варианты, а водитель поворачивается с непроницаемым лицом и говорит: «Не переживайте, у меня в багажнике как раз букет лежит. Теще купил, но ради такого дела не пожалею». Я просто была на седьмом небе, так его благодарила, а за букет потом деньги на номер кинула. © Подслушано Верхняя Пышма и Среднеуральск / VK

«Ехала домой с девичника, и тут водитель такси угостил меня целым пакетом апельсинов и лимонов. Так мило!»

Как-то дождливым днем я возвращалась из офиса около 7 часов вечера и решила воспользоваться такси. Те, кто был в Мумбаи знают, что в сезон дождей здесь очень сложно поймать машину — никто не хотел меня везти. Наконец около 8 часов пожилой водитель сжалился надо мной и предложил сесть в машину. Тем временем снаружи пошел ливень, на дороге была огромная пробка, мне постоянно звонила мама, которая за меня волновалась. Водитель увидел, что я переживаю, и сказал: «Не волнуйтесь, вы сели в мое такси, и я доставлю вас домой в целости и сохранности». Мы много говорили о его семье, его дочерях, его детстве и, конечно, о моем будущем. Водитель даже пропустил свой ужин и просто сказал: «Нет проблем, у меня есть работенка сегодня вечером». В общей сложности мы проторчали в пробке больше 2 часов, но я была рада, что с ним познакомилась. © Nishi R / Quora

вы сели в мое такси, и я доставлю вас домой в целости и сохранности». Мы много говорили о его семье, его дочерях, его детстве и, конечно, о моем будущем. Водитель даже пропустил свой ужин и просто сказал: «Нет проблем, у меня есть работенка сегодня вечером». В общей сложности мы проторчали в пробке больше 2 часов, но я была рада, что с ним познакомилась. © Nishi R / Quora Вез отца и сына лет 5. Пацан разрисовал фломастером переднее кресло. Батя без разговоров отсчитал мне ₽ 2 500 на химчистку и ₽ 1000 за потерю рабочего времени. Спросил: «Почему бы не предотвратить шалость?» На что батя мне ответил: «Ну ребенок же. Что с него взять?» Ну и ладно, я не против. Посидел на мойке, отдохнул немного, кофе попил. © ExCoonMan / Pikabu

Я очень рассеянная! Помню, поступала в магистратуру и забыла в такси целый пакет документов. Там и паспорт, и диплом, и военный билет, и справки из поликлиники. А по месту прописки у меня жили квартиранты, которых на тот момент не было в городе. Но этот добрый таксист постучал к моим соседям и оставил им мои документы. Я пыталась его отблагодарить, но он сказал: «Спасибо, не надо». Закинула ему на мобильный тысячу рублей, так он и их вернул! © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

В конце 90-х приехала я после летних каникул на учебу. Поезд опоздал, и на трамвай до общежития я не успела. Пришлось сдать сумку в камеру хранения на ночь, пока трамваи не начнут ходить. Ночь была какая-то холодная, и я, купив горячий чай, вышла на сторону привокзальной площади. Ко мне подошел таксист, мужичок лет под 50, стал расспрашивать, почему я такая мелкая на вокзале ночью шарахаюсь. Мне было лет 17–18. Я ему, мол, так и так, на трамвай опоздала, общага на ночь закрыта, не пускают — жду утра. Он посмотрел на меня и говорит: «Чудо в перьях, идем я тебя в машину к себе посажу». Поил меня чаем и по-отечески на пальцах объяснил, что одной на вокзале опасно. А как трамваи начали ходить, помог сумку забрать и дотащить до остановки. Предлагал отвезти, но мне неудобно было. Часто его вспоминаю, в мыслях благодарю. © Катерина Орлова / AdMe

Однажды я добирался домой из колледжа. На улице было так жарко, что я был просто не в состоянии идти от остановки пешком и воспользовался такси. По дороге мы немного поболтали с водителем о погоде и о карме. В конце пути, когда пришло время рассчитаться за поездку, я вдруг с ужасом понял, что у меня немного не хватает денег. Он ответил, что все в порядке. Я здорово удивился: обычно таксисты трясутся над каждой копейкой. Я снова начал шарить по карманам в поисках денег. Пожалев меня, водитель сказал: «Ничего страшного. Может быть, когда-нибудь я задолжал тебе денег. Это карма». Ошарашенный, я просто стоял и смотрел, как он уезжает. © Ashish Bhat / Quora

Час ночи. Задержалась. Еду домой. Везет меня пожилой мужчина.

Обычно прошу высадить меня, не заезжая во двор: не хочется заставлять человека еще крутиться по улочкам. Точно так же прошу и этого дяденьку, на что он отвечает: «Вы что, с ума сошли? Час ночи! Кто в такое время девушку одну отпустит по дворам ходить? Подождите, сейчас так встану, чтобы вам подсветить. Помашите мне, когда дома будете. У меня внучка вашего возраста — как я могу не переживать!»

Я не стала сопротивляться. В ярком свете фар добежала до двери и, наблюдая удивленный взгляд мужа, помахала дядечке с балкона, после чего тот сразу уехал. © 2ruki2nogi / Pikabu

Обычно прошу высадить меня, не заезжая во двор: не хочется заставлять человека еще крутиться по улочкам. Точно так же прошу и этого дяденьку, на что он отвечает: «Вы что, с ума сошли? Час ночи! Кто в такое время девушку одну отпустит по дворам ходить? Подождите, сейчас так встану, чтобы вам подсветить. Помашите мне, когда дома будете. У меня внучка вашего возраста — как я могу не переживать!» Я не стала сопротивляться. В ярком свете фар добежала до двери и, наблюдая удивленный взгляд мужа, помахала дядечке с балкона, после чего тот сразу уехал. © 2ruki2nogi / Pikabu Как-то раз поехали с деткой к подруге в другой город. Я задержалась на работе, потом простояла в пробке по дороге. В итоге вместо двух с половиной часов форы остался всего час. Вызываю такси, за полчаса до отправления приезжает машина. Я говорю: «Наверное, и смысла нет». Водитель: «Не, запрыгивайте, сейчас попытаюсь тайными тропами».

И реально повез в объезд всех пробок через какие-то козьи тропки. В поезд мы запрыгнули в последний вагон, когда двери уже закрывались. А таксист потом написал и спросил, успели ли мы, он волновался. © Юлия-Пилюлия / AdMe

И реально повез в объезд всех пробок через какие-то козьи тропки. В поезд мы запрыгнули в последний вагон, когда двери уже закрывались. А таксист потом написал и спросил, успели ли мы, он волновался. © Юлия-Пилюлия / AdMe Возвращалась домой вечером. Подходит какой-то дедушка ко мне, просит провести на определенную улицу. Я посмотрела по картам, а она в часе пути от нас. Учитывая шаг дедули, то и в нескольких часах. Пришлось вызвать такси, чтобы не бросать его. Еле-еле уговорила дедушку сесть в машину, даю таксисту деньги, а он мне отвечает: «Не, не нужно. Добрые дела бесценны!» Видимо, он понял, что дедуля незнаком мне. Через некоторое время таксист звонит мне, говорит: «Дедушку довез хорошо, никаких проблем не было, прямо у дома высадил. Спасибо вам!» Поблагодарила его в ответ, а у самой аж слезы на глаза начали наворачиваться. © Палата № 6 / VK

«Ехала грустная в такси сейчас. Таксист подарил киндер и сказал, чтобы больше не плакала».

Однажды я ехал в такси, водителем был пожилой мужчина с длинными усами. Я невзначай спросил его о них, и тут его лицо буквально засветилось. Он повернулся и начал мне о них рассказывать. Оказалось, что однажды он встретил человека с большущими усами и воодушевился его примером. Он всегда хотел отрастить себе усы и взял у него несколько советов по уходу за ними. Закончив с усами, он начал рассказывать мне свою историю про то, что у него огромная семья, про то, как он любит детей и внуков, которые с нетерпением ждут его возвращения домой. В конце он не взял деньги и поблагодарил меня за хорошо проведенное время. А еще добавил, что в наши дни у людей нет времени на разговоры и он был счастлив поделиться своей историей с совершенно незнакомым человеком. © Unknown author / Quora

Примчались на регистрацию с будущей женой, заходим в ЗАГС. Я по карманам шарю и понимаю, что кольца в такси оставил. Бегом обратно — машины уже, понятно, на месте нет. В ужасе озираюсь по сторонам, и в этот момент жена кричит: «Кольца уже здесь, иди скорее обратно!» Оказалось, что водитель заметил коробочку с кольцами, припарковался и сам занес ее в ЗАГС. Спасибо парню — свадьбу спас! © Подслушано Верхняя Пышма и Среднеуральск / VK

Я люблю свою работу. Мне нравится встречать интересных людей. Я всегда стараюсь, чтобы у каждого пассажира остались приятные воспоминания от поездки. Стараюсь бескорыстно помогать людям. Однажды бесплатно подвозила пассажиров в дождь, маму с маленькими детьми с кучей продуктов. А еще подбросила женщину, попавшую в беду в чужом городе, чтобы просто с ней ничего не стряслось. © Brenda Rae Pike / Quora

Вчера ночью, возвращаясь из командировки, вызвала такси. При выходе уронила кошелек, а в нем были права, техпаспорт, карточки банков, деньги — все. Кинулась искать сегодня вечером, перерыла все, а дочь посоветовала перезвонить таксисту. Оказалось, что водитель Виталий уже сам меня разыскивал. Приехал через полчаса и отдал мне кошелек! © ***xxx / Pikabu

Бонус: случайных попутчиков подбирают не только таксисты

Однажды поздно ночью моя машина сломалась и я припарковалась на обочине дороги. Внезапно рядом со мной остановилась машина, я обрадовалась, скорее в нее запрыгнула и назвала водителю свой адрес. Решила, что поездка влетит мне в копеечку, поэтому первым делом по прибытии я начала искать глазами таксометр, а не найдя, спросила: «Сколько с меня?» В ответ услышала: «Дамочка, это патрульная машина, так что бесплатно». © Margaret L. Scott / Quora

