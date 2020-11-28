15+ пользователей рассказали о любимых мамах, и каждая из этих историй вызывает улыбку до ушей
Даже повзрослев, дети нуждаются в родительской любви и одобрении. Поэтому мы обращаемся к маме за советом, приходим к ней в гости, просто чтобы посидеть и подышать ароматом детства, ощутить ту самую беззаветную любовь, на которую способно лишь материнское сердце. Мамы, они как пуговки — на них все держится, поэтому чаще всего они серьезные и строгие. Но как же здорово, когда удается их развеселить: в глазах появляется чудинка, и они выдают такое, что хоть стой, хоть падай. Такие моменты бесценны.
Мы в AdMe.ru cмеялись сквозь слезы, читая истории пользователей, которые вспомнили забавные и милые случаи с участием своих любимых мам. А бонусом докажем, что, став мамами, женщины обретают суперспособности.
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Пришел домой как-то из школы, дома никого, ключей нет, мама недоступна. Проторчал на лестничной площадке часа 2, потом решил зайти к соседям, так сказать, погреться, попить чайку. На удивление у них оказался ключ от нашей квартиры. Зашел домой, пошел на кухню, а на холодильнике записка: «Сынок, ключ у тети Оли, как придешь домой, покушай борщ! Мама!» © KostaGrass / Pikabu
- Моя мама в молодости хорошо играла в футбол, но большую часть жизни вынуждена была работать в магазине. Мне было 15, мы с парнями поздним вечером играли в футбол на улице. Мама шла домой после 12-часовой смены. Мяч летит к ней, она в ту же секунду принимает его на грудь и пинает так, что тот пролетел мимо меня, а я даже не успел шевельнуться. В то время ей стукнуло уже 53 года, она была в своей рабочей обуви, униформе и с сумочкой. Мы все стояли молча, пока она не вошла в дом. Мегакрутая. © superjayjay100 / Reddit
«Моя мама вспомнила, что у меня нет места для новогодней елки, поэтому она сделала для меня этот венок со встроенными лампочками и украшениями времен, когда я был ребенком».
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Весной кто-то начал опрокидывать кормушки для птиц у нас во дворе. Мама сначала покупала новые, а потом начала склеивать старые. Сижу я однажды за столом, завтракаю, мама смотрит в окно, затем внезапно вскакивает и выбегает на улицу, начинает кричать: «А ну отойди от кормушек!» А перед ней медведь встает на задние лапы, и вид у него такой... сбитый с толку, мол, чего это на него орут. Он поворачивается и уходит в лес как ни в чем не бывало. Мы с папой просто посмотрели друг на друга и начали смеяться. Моя мама, один из самых ручных и уравновешенных людей, которых я знаю, просто наорала на медведя и выгнала его. В тот день мама поднялась на высший уровень крутизны. © toworkortoreddit / Reddit
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Однажды, когда мне было лет 14, мама тихо зашла в мою комнату рано утром и как закричит: «Быстро! На заднем дворе НЛО!» — и бегом в соседнюю комнату. Я, взволнованная, рассеянная и спросонья, — за ней. Она начинает открывать шторы, предвкушаю большой серебряный диск, парящий над качелями. А там ничего. И мама такая довольная, с улыбкой до ушей: «Первоапрельская шутка!» Помню, долго она тогда хохотала. © Sarah Reyes / Quora
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Мама отожгла. Особый эффект придало то, что все произошло очень неожиданно.
Звонит ей на мобильный некто по имени Замир. Человек не туда попал:
— Здравствуйте, я Замир.
И мама не задумываясь:
— Я тоже за мир, зачем война?..
И кладет трубку. У меня истерика минут на 10. Очень хотелось бы увидеть его лицо в тот момент! © olehan_a / Livejournal
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Маме стало скучно дома, и она пошла на курсы вокала в колледж недалеко от нашего дома. Сначала она старалась, учила теорию, прямо поражала ее увлеченность делом, а однажды, получив выговор от своего учителя, она решила не готовиться к письменному экзамену. Звонит она после экзамена и говорит, что отлично справилась. Я знаю, что она вообще не занималась, говорю, как так, а она: «За меня учился мой телефон». Оказывается, она спрятала телефон в сумочке и внаглую все списала! © Srija Asritha M / Quora
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Моя мама — супертролль. Когда я был пухлым и косил от тренировок, она меня проучила. В комнате, полной родни и друзей, она указала на мой живот и громко, с видом притворной гордости и таким надрывом в голосе, заявила:
— Всего через пару месяцев я увижу своего внука.
Она провернула это раза 4, а потом я психанул, пошел в спортзал и сбросил жир, лишив ее «внучка». © Khalid Bajwa / Quora
«Вот в таком виде мама решила сегодня нарезать лук».
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Лет 5 мне было, и мама меня в первый раз жизни попросила сходить в магазин — за молоком. Я сходил. Успешно вернулся с бутылкой молока. Мама меня похвалила: «Молодец, помощник, умница». Так мне приятно стало, что я ее спросил: «Хочешь, я еще за молоком схожу?» Она с улыбкой ответила, что хочет. Я опять сходил. И опять успешно. И снова волна похвалы. И так мне опять стало приятно, что я опять ее спросил:
— Хочешь, я еще за молоком схожу?
— Ну конечно, — ответила мама.
Я сделал еще один поход в магазин и опять принес бутылку молока.
— Молодец, — сказала мама. — А вот если бы ты был внимательным, то сразу бы три бутылки купил. © Fatherbig / Pikabu
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Сегодня вечером заехала к маме. Припарковалась во дворе, и тут удар по колесу. Спрашиваю, в чем, собственно, дело, и получаю от парня борзый ответ, что мне нужно переставить автомобиль, потому что я заняла его место. Пока выгружала продукты, со смехом рассказала маме о перепалке. Вернувшись к себе домой, отзваниваюсь, что добралась, а она мне с торжествующим видом докладывает, что сходила к молодому человеку и запретила впредь обижать ее дочь! И что молодой человек просил передать мне свои извинения. Маме 75 лет. Я ее слушала, улыбалась и думала: мама есть мама. В любом возрасте, в любом состоянии она будет меня защищать... © Zolushok / Pikabu
«Как мама решила разрезать торт!»
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Моя мама выглянула в окно и увидела, что инспектор дорожного движения собирается выписать ей штраф за парковку. В панике она распахнула окно, крикнула «подождите!» и побежала к нему на улицу. Самое забавное, что она в этот момент играла главную роль в постановке и была одета как монахиня, так что инспектор, вероятно, был весьма удивлен монахине, орущей на него оперным голосом. Кстати, тогда ей все сошло с рук. © wolfgirl2345 / Reddit
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Мама была стройной и всегда отличалась прекрасным чувством стиля. Однажды, в конце 60-х, родители решили отпраздновать юбилей свадьбы в каком-то модном французском ресторане. Отец был в костюме, а мама — в белом наряде: брюки и пиджак из струящейся ткани. Заходят они, и метрдотель сообщает: «Мне очень жаль, мадам, но у нас дресс-код — женщинам не разрешается носить брюки». А мама... тут же стянула штаны! Затем, одетая только в пиджак — как в мини-платье, попросила немедленно проводить их к столу. И он проводил. Отец так и не вымолвил тогда ни слова — он знал, какая мама решительная. © Rena Margulies / Quora
«Моя мама через многое прошла за последние несколько лет и недавно наконец снова начала рисовать. Это ее отдушина. Посмотрите, как здорово выходит».
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У моей мамули громкий сумасшедший и заразительный смех. При этом, смеясь, она начинает плакать. Это неконтролируемо. У нее краснеет лицо, она задыхается, и вообще такое ощущение, что в этот момент она изо всех сил пытается выжить. Не помню, с чего все тогда началось, но было время обеда. Мы сидели в ресторане, и я помню, как она начала смеяться так громко и так сильно, что наш официант не выдержал и тоже начал смеяться. А потом и люди за столиками вокруг нас начали хохотать. И из-за того, что все гогочут, мы начали смеяться еще сильнее. У всех слезы текут, сопли, хватаем ртом воздух, а смех стоял настолько громкий, что стены тряслись. Это было эпично. © Nikki Reicha / Quora
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Моя мама обожает смешивать все языки на планете. Однажды, когда мы были в Сенегале, она решила выучить несколько фраз на волоф — местном языке. Забрели с ней на рынок, я отошел в сторону и внезапно услышал, как мама кричит: «Нет! Нет-нет!» Смотрю — машет руками торговцу. Подбегаю, а она говорит: «Он все время сует мне в лицо эти три браслета, хотя я сказала „нет“». Торговец поворачивается ко мне и говорит по-французски: «Чего твоя мама хочет? Она все время говорит: „Три, три“». Я понял: она некала ему по-русски, а по-волофски «нет» означает «три». С чего-то мама решила, что в Сенегале надо говорить по-русски. © Siobhan Green / Quora
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Однажды мама решила конкретно заняться своим внешним видом и жизнью в целом. Записалась в зал, похудела, очень коротко постриглась, покрасилась и полностью сменила гардероб. Ко всему этому, заявила папе, что устала быть домохозяйкой и хочет на работу. Папа взял ее к себе на фирму администратором. Мамино рабочее место было в маленьком здании с большими окнами. Папа часто сидел там вместе с ней. Однажды звонит маме ее давняя знакомая, с которой они 100 лет не виделись, и говорит: «Людка, крепись! Там твой на работе с какой-то облезлой крысой зажимается. У всех на виду!» После этого родители знатно насмеялись вместе с этой бдительной дамочкой. © «Подслушано» / Vk
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Я учился классе во 2-м, когда мама при моих друзьях упомянула, что может загипнотизировать курицу. Мол, когда-то она видела, как это делается. Все тут же начали упрашивать ее, чтобы она показала. Вышли во двор, поймали курицу. Сначала надо подержать ее под мышкой, чтобы успокоить. Затем мама попросила одного из нас положить курицу на землю и осторожно удерживать ее за туловище и голову. Она подняла указательный палец. Курица следила за ним. Она медленно убрала палец, и курица замерла. Лежала там, загипнотизированная. Бинго, мама — волшебница! Уже позже я узнал, что у куриц довольно простая нервная система и что она зависает от таких действий. © Steven Gaudry / Quora
Бонус: став мамами, женщины обретают суперспособности
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Раньше меня всегда удивляло, как мама находит вещи, которые я ищу-ищу, но никак не могу найти. А теперь муж орет из ванной:
— Где полотенце?
— Там оно.
— Тут нет!
— Да там оно висит!
— Не-е-ету.
Прихожу, снимаю халат с крючка, под ним полотенце...
Дочь, 4 года:
— Мама, где коричневый мелок?
— В пенале у тебя.
Дальше по той же схеме, прихожу, нахожу у нее в пенале 2 коричневых мелка. Я и не заметила, как приобрела эту суперспособность. © Frufro / Pikabu
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Мне нравится эта способность мам на детских площадках, когда ребенок такой: «Агрщхсдзлимавеееее!», а мама ему: «Конечно хочешь. Яблочный или просто водички?» Однажды нас захватит инопланетный сверхразум, ФБР позвонит Малдеру, Малдер прибежит к Скалли, а та на таком маленьком экранчике позвонит рандомной маме из села Средняя Муя, и когда инопланетяне скажут: «Грюхдлпмзвптее, ааа!» — то она просто: «В смысле Землю захватить? Я тебе сказала спать еще полчаса назад!» И Скинер подписывает очередное закрытое дело по спасению человечества. © valenayaspers / Twitter
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У женщин с ребенком вырабатывается «мамкин голос». Иду по улице. Тут крик из окна: «А ну домой быстро!» Я аж домой сразу засобирался. Потом: «Стоп. Это не моя улица. Не моя мать. Да и лет мне много». Но домой пошел — на всякий случай. © kabanjero / Pikabu
А вы помните случаи, когда мамы вас так удивили, что вы взглянули на них совсем другими глазами?