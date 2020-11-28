15+ пользователей рассказали о любимых мамах, и каждая из этих историй вызывает улыбку до ушей

Лет 5 мне было, и мама меня в первый раз жизни попросила сходить в магазин — за молоком. Я сходил. Успешно вернулся с бутылкой молока. Мама меня похвалила: «Молодец, помощник, умница». Так мне приятно стало, что я ее спросил: «Хочешь, я еще за молоком схожу?» Она с улыбкой ответила, что хочет. Я опять сходил. И опять успешно. И снова волна похвалы. И так мне опять стало приятно, что я опять ее спросил:

— Хочешь, я еще за молоком схожу?

— Ну конечно, — ответила мама.

Я сделал еще один поход в магазин и опять принес бутылку молока.

— Молодец, — сказала мама. — А вот если бы ты был внимательным, то сразу бы три бутылки купил. © Fatherbig / Pikabu