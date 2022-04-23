15+ пользователей похвастались шикарными драгоценностями, которые готовы носить не снимая

Наверное, у многих дома есть семейные реликвии: обручальные кольца, старинные ожерелья, винтажные браслеты. Одни перешли по наследству от родителей, бабушек и дедушек, другие были подарены или куплены по особому случаю. Кто-то бережет эти драгоценности и достает лишь для того, чтобы сдуть с них пылинки. А кто-то, напротив, часто надевает и с удовольствием носит каждый день.

Мы в АdMe.ru обожаем разглядывать шикарные украшения, которыми пользователи сети особенно гордятся и дорожат.

«Не думал, что драгоценные кольца — моя страсть, пока жена не подарила мне это кольцо с гранатом. Не снимаю его теперь даже на ночь»

«Теперь у меня перстень как у падишаха — завидное наследство, между прочим».

«Это кольцо родители подарили мне на выпускной, оно из 14-каратного золота»

«Мои любимые! Все камни настоящие»

«Купила винтажное кольцо с бриллиантом»

«Украшения, которые я ношу каждый день»

«Купила этот браслет 10 лет назад. Обожаю его носить»

«Кольцо с рубином найдено в шкатулке для драгоценностей у родственников»

«Кольцо моего дедушки. Я вообще-то не ношу печатки, но мне очень нравится камень оникс»

«Купил крутое ожерелье и серьги из 10-каратного золота с настоящими бриллиантами и искусственными изумрудами»

«Впервые надела винтажное кольцо моей бабушки. Несколько лет до этого я думала, что оно мне пока не по возрасту, но теперь я просто в него влюбилась. Его подарил ей мой дедушка, когда они поженились в начале 60-х»

«У меня не было никаких семейных реликвий, поэтому я создаю свою коллекцию украшений с историей, чтобы однажды передать их по наследству»

«Я по знаку зодиака Водолей. Мне сказали, что мой камень — это аметист»

«Обожаю этот перстень, аметист в нем такой прозрачный и глубокий, что кажется, будто в нем можно утонуть».

«Хотела поделиться своим подарком на 15-летие из 14-каратного золота»

«Обручальное кольцо моей матери, я очень рад иметь частичку, связывающую с ней, и, возможно, когда-нибудь передам его своим детям»

«Красивые украшения, подаренные бабушкой моей жены»

«Мое винтажное кольцо с сапфиром и бриллиантом напоминает ночное небо»

«Это ожерелье из разноцветного пресноводного жемчуга я купила маме в подарок на день рождения»

«Жена подарила кольцо из белого золота. Я думал, что камень в нем — желтый сапфир или турмалин, но оказалось, что это мексиканский огненный опал»

«Внутри написано: „Алеша хороший“».