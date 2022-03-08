15+ пользователей, которые испытывают слабость к украшениям и не стыдятся этого
Наверное, у многих дома есть украшения, которые смело можно записывать в семейные сокровища. Одни перешли по наследству от бабушек и дедушек, другие были подарены друзьями и знакомыми или куплены по случаю. И их объединяет одно: они дороги нашему сердцу.
Мы в AdMe.ru обратились к фотографиям пользователей сети, которые решили похвастаться содержимым семейных шкатулок с драгоценностями.
«Жена знает, что я люблю „Хоббита“, и подарила мне точную копию кольца самого короля гномов Торина. Внутри черный гранат и гравировка „Путешествие начинается“»
«Моя изумрудная коллекция»
«Купил это кольцо в комиссионном магазине. Это 18-каратное золото»
«Моя мама получила это кольцо из белого золота от тети»
«Моя коллекция булавок c пчелами»
«Кольцо с танзанитом досталось мне от мамы. Оно было ее гордостью и радостью, теперь перейдет моей дочери, когда она станет старше»
«Сегодня купила эту красоту! Винтажные опалы и розовое золото 585-й пробы»
«Купила часы. Изумруды, похоже, настоящие»
«Я купила себе кольцо с аметистом, чтобы пополнить свою коллекцию. Мне нравится сочетание золота с серебром и этот фиолетовый оттенок камня»
«Кольцо с опалом досталось мне по наследству от прабабушки»
Серебряные серьги с опалом
«Мое новое кольцо с печаткой скорпиона из 18-каратного золота»
«Бойфренд подарил мне ожерелье с моим камнем на День святого Валентина, мне оно очень нравится»
- Выглядит мило, что за камень? © driller20 / Reddit
- Это перидот. © moonwandering14 / Reddit
«Унаследовал это кольцо от моего дедушки. Куплено, скорее всего, в Австралии в 60–70-х годах»
«Купила это красивое винтажное кольцо из 14-каратного розового золота с александритом в антикварном магазине»
«Золотой перстень с печаткой моего дедушки 1930–1940-х годов»
«Бабушка подарила мне это кольцо с изумрудом из желтого золота»
«Клиент прислал эскиз своего герба, и мы сделали золотое кольцо на заказ»
А у вас есть украшения, которые вы готовы носить по поводу и без и очень ими гордитесь?
Фото на превью nverhvsp / Reddit
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