15+ пользователей, которые испытывают слабость к украшениям и не стыдятся этого

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Наверное, у многих дома есть украшения, которые смело можно записывать в семейные сокровища. Одни перешли по наследству от бабушек и дедушек, другие были подарены друзьями и знакомыми или куплены по случаю. И их объединяет одно: они дороги нашему сердцу.

Мы в AdMe.ru обратились к фотографиям пользователей сети, которые решили похвастаться содержимым семейных шкатулок с драгоценностями.

«Жена знает, что я люблю „Хоббита“, и подарила мне точную копию кольца самого короля гномов Торина. Внутри черный гранат и гравировка „Путешествие начинается“»

«Моя изумрудная коллекция»

«Купил это кольцо в комиссионном магазине. Это 18-каратное золото»

«Моя мама получила это кольцо из белого золота от тети»

«Моя коллекция булавок c пчелами»

«Кольцо с танзанитом досталось мне от мамы. Оно было ее гордостью и радостью, теперь перейдет моей дочери, когда она станет старше»

«Сегодня купила эту красоту! Винтажные опалы и розовое золото 585-й пробы»

«Я купила себе кольцо с аметистом, чтобы пополнить свою коллекцию. Мне нравится сочетание золота с серебром и этот фиолетовый оттенок камня»

«Кольцо с опалом досталось мне по наследству от прабабушки»

Серебряные серьги с опалом

«Мое новое кольцо с печаткой скорпиона из 18-каратного золота»

«Бойфренд подарил мне ожерелье с моим камнем на День святого Валентина, мне оно очень нравится»

«Унаследовал это кольцо от моего дедушки. Куплено, скорее всего, в Австралии в 60–70-х годах»

«Купила это красивое винтажное кольцо из 14-каратного розового золота с александритом в антикварном магазине»

«Золотой перстень с печаткой моего дедушки 1930–1940-х годов»

«Бабушка подарила мне это кольцо с изумрудом из желтого золота»

«Клиент прислал эскиз своего герба, и мы сделали золотое кольцо на заказ»