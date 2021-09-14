15+ пользователей поделились опытом и рассказали, какие поступки выдают в нас хорошего человека

Иногда добро прячется под маской и мы лишь случайно узнаем, насколько хорошие, оказывается, нас окружают люди. И тогда мы понимаем, что те, кто казался плохишами, на самом деле настоящие добряки, а бессердечные, на первый взгляд, знакомые — самые эмпатичные люди на свете.

В интернете даже появился тред, где пользователи сети рассказывали, по каким признакам они могут понять, что перед ними хороший человек. Мы в AdMe.ru с удовольствием читали истории людей, которые со стопроцентной уверенностью могут подтвердить, что мир не без добрых людей.

Парень, с которым я работал, был настоящим клоуном, всегда отпускал крутые шуточки. Прошло время, и только сейчас я понял, что он шутил всегда только добрые шутки и ни разу не пошутил на чей-либо счет. Он никогда не говорил ничего злого в глаза или за глаза. © Bethlabeth / Reddit

Есть люди — настоящие жемчужины. Если они видят, что в большой компании кто-то хочет высказаться, но на него не обращают внимания, они попросту перебивают всех и спрашивают: «Извини, что ты сказал? Я не слышал, можешь повторить?» © wannabe_pineapple / Reddit

Нам было лет по 11–12, когда моя одноклассница обмочилась прямо на уроке. Наш учитель увидел это, а остальные дети пока еще нет. Тогда он подошел к своему столу, налил себе воды и притворился, что смотрит ее работу. Затем он разлил на нее воду, долго извинялся и отправил ее переодеваться. © awesomeo_5000 / Reddit

Когда мы с бывшей лучшей подружкой только познакомились, мы провели целую ночь на YouTube, просматривая клипы и включая друг другу наши любимые песни. Потом она призналась, что я первый человек, кто просто молча слушал ее музыку, вместо того чтобы перебивать и упоминать другие композиции. Скучаю. © roltrap / Reddit

Умение слушать и терпеть — вот признак заботливого человека. Большинство людей перебивают на полуслове, чтобы вставить свое мнение. С другой стороны, свою точку зрения тоже надо уметь излагать, потому что пару раз, слушая других, я забывал, что хотел сказать. © Bored_Not_Crazy / Reddit

Как-то мы с семьей ужинали в ресторане, с нами была новая девушка моего брата. Мне она всегда казалась застенчивой и тихой. В какой-то момент моя сестра стала грубить официанту, мол, ее стейк слишком зажарен или что-то в этом роде. Вдруг та самая девушка брата говорит: «Перестань вести себя так мерзко, официанты блюдо не готовили. И вообще ты всех смущаешь, и на нас все смотрят». С того момента я знал, что она хорошая. © Stratahoo / Reddit

Раньше я работал в кол-центрах, и люди, как правило, очень злились, когда возникала задержка или проблема с поиском информации. В те времена обычный человеческий разговор делал мой день лучше. Поэтому, когда сейчас работники кол-центра просят подождать, я завожу с ними беседу или просто говорю, что я могу подождать. Все равно, скорее всего, буду играть в это время в видеоигры. © TheRealGongoozler / Reddit

я завожу с ними беседу или просто говорю, что я могу подождать. Все равно, скорее всего, буду играть в это время в видеоигры. © TheRealGongoozler / Reddit У нас в школе был мальчишка с такой себе репутацией. Он казался бездушным, делал только то, что хотел. Кажется, он вел себя так специально, чтобы казаться круче, но по-настоящему плохого он ничего не делал. Однажды у моей подруги случились какие-то проблемы в семье, и ей срочно нужны были деньги на такси. Одноклассники скидываться не стали, так как боялись, что она их не вернет, а учителя не могли одолжить из-за каких-то правил. Так вот, этот самый «парень с репутацией» собрал с друзей деньги под каким-то предлогом, что-то вроде билетов в кино. Затем, никому ничего не говоря, он отдал деньги моей подруге и попросил никому не рассказывать, а за билеты заплатил сам. Позже она пыталась вернуть ему деньги, но он отказывался, так как знал о тяжелом финансовом положении ее семьи. © AtlasNinja13 / Reddit

В колледже работал в мексиканском ресторане. Главной у нас была одна менеджер, так ее боялись все и вся: персонал, официанты. Ходили слухи, что именно она постоянно всех увольняет. Однажды я пришел на работу полностью разбитый, у меня был чертовски сложный день. Вдруг та самая управляющая отводит меня в сторону и говорит со мной добрых полчаса. Спрашивает, как прошел мой день, что было в универе, а потом и вовсе сказала, что я выгляжу неважно, и предложила взять выходной. Она была лучшим человеком в ресторанном бизнесе, которого я встречал. © Carp8DM / Reddit

Мне нравятся люди, которые делают вам одолжение, но ведут себя так, будто одолжение делаете вы им. Они совершают добрые дела не ради похвалы, а ради реальной помощи. Забрать вас из аэропорта? «Было по пути». Переезжаете? «Мне как раз нужна тренировка, и не надо никакого спортзала». Просто лучшие люди. © IAlbatross / Reddit

Недавно мы с начальником ждали поезд. Вдруг вижу, что он несется обратно вверх по лестнице. Оказалось, он увидел женщину с коляской и бросился ей на помощь. Вокруг было еще человек 50, но никто не захотел пошевелиться. © Megafiend / Reddit

Отец моей бывшей жены серьезно заболел. Незадолго до этого у них сгорела квартира, страховки не было, и они переехали к нам. В это же время у нас сломался кондиционер, и я позвал знакомого, друга моего друга, починить его. Работа обошлась в $ 800, но, когда он случайно узнал о пожаре, деньги брать наотрез оказался, а предложил купить что-то родителям жены. Никто из наших так называемых близких друзей ничего подобного не сделал. © unknown author / Reddit

Хорошие люди — это те, кто регулярно убирается во дворе или убирает снег не только у себя, но и у соседа, если тот по состоянию здоровья этого делать не может. И все это якобы ради того, чтобы в районе было красиво и ценность домов росла. © TheUnblinkingEye1001 / Reddit

Я люблю, когда люди обманывают во имя добра. Например, отдают вам туфли, которые вы хотели, но не могли себе позволить, потому что им якобы размер не подошел, а вернуть уже нельзя. Или когда вручают вам $ 20 и говорят, что нашли их у вас на диване, хотя вы точно знаете, что это деньги из их кошелька. © uselessfoster / Reddit

Хорошие люди собирают мусор на улице и кладут в урну и при этом не выкладывают пост в социальных сетях с подписью: «Ребята, это так грустно видеть». © BagelAgenda / Reddit

На моей работе стоят тяжелые взрывостойкие двери, и в эти двери часто попадают лягушки. Мой коллега, работяга ростом под 2 метра, в конце дня со всей старательностью собирает лягушек и кладет их в траву, прежде чем мы закроем дверь. Он просто замечательный парень. © Birdsqueezer / Reddit