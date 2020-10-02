15+ человек, которые готовы со своих питомцев пылинки сдувать
Для домашних животных вся жизнь сосредоточена вокруг любимого хозяина, они очень чутко ощущают наше настроение и ловят каждую минутку, чтобы побыть рядом. Наградой тем, кто отвечает взаимностью своим четвероногим домочадцам, становится самая искренняя и преданная дружба на свете.
Мы в АdMe.ru с восхищением смотрим на тех, кто так любит своих питомцев, что готов кричать об этом на весь интернет.
«Мой друг сделал целую картинную галерею рядом с туалетом своей кошки»
«Щенок спал отлично, а вот я — не очень»
«Моя тетя купила байдарку для своей собаки»
«Я зашла в магазин и купила это специально для своей кошки. Я сумасшедшая кошатница?»
«Купил это для своей собаки, и ей очень нравится. Раньше она ненавидела купаться, но теперь мы не можем вытащить ее из воды»
«Купил своей кошке рубашку»
«Когда вам нужно в туалет, но вы не можете встать, потому что щенок спит»
«Мама показывает моему коту видео и фотографии, сделанные, когда он был маленьким»
«Я купил эти мини-качели для растений, но у моей кошки были другие планы»
«Купили коту рюкзак, чтобы можно было с ним гулять»
«Первый день рождения Айро»
«У моего парня никогда не было домашних животных, поэтому я купила ему кота на день рождения. Эта фотография была сделана, когда кот впервые заснул у него на груди»
«Купил эту кровать для моей собаки — лучшая покупка, которую я когда-либо делал»
«Я построил для своей кошки домик из подушек и ее любимого пледа»
«Я люблю этого парня»
«День рождения Китти»
«Сегодня Мерфи и моя невеста наряжались в свадебное платье ее мамы перед тем, как пойти примерить платья для нашей свадьбы»
«Совершаем променад»
А вы устраиваете маленькие радости для своих питомцев? Поделитесь в комментариях.
Фото на превью PatientRazzmatazz / Reddit