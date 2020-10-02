15+ человек, которые готовы со своих питомцев пылинки сдувать

Для домашних животных вся жизнь сосредоточена вокруг любимого хозяина, они очень чутко ощущают наше настроение и ловят каждую минутку, чтобы побыть рядом. Наградой тем, кто отвечает взаимностью своим четвероногим домочадцам, становится самая искренняя и преданная дружба на свете.

Мы в АdMe.ru с восхищением смотрим на тех, кто так любит своих питомцев, что готов кричать об этом на весь интернет.

«Мой друг сделал целую картинную галерею рядом с туалетом своей кошки»

«Щенок спал отлично, а вот я — не очень»

«Моя тетя купила байдарку для своей собаки»

«Я зашла в магазин и купила это специально для своей кошки. Я сумасшедшая кошатница?»

«Купил это для своей собаки, и ей очень нравится. Раньше она ненавидела купаться, но теперь мы не можем вытащить ее из воды»

«Купил своей кошке рубашку»

«Когда вам нужно в туалет, но вы не можете встать, потому что щенок спит»

«Мама показывает моему коту видео и фотографии, сделанные, когда он был маленьким»

«Я купил эти мини-качели для растений, но у моей кошки были другие планы»

«Купили коту рюкзак, чтобы можно было с ним гулять»

«Первый день рождения Айро»

«У моего парня никогда не было домашних животных, поэтому я купила ему кота на день рождения. Эта фотография была сделана, когда кот впервые заснул у него на груди»

«Купил эту кровать для моей собаки — лучшая покупка, которую я когда-либо делал»

«Я построил для своей кошки домик из подушек и ее любимого пледа»

«Я люблю этого парня»

«День рождения Китти»

«Сегодня Мерфи и моя невеста наряжались в свадебное платье ее мамы перед тем, как пойти примерить платья для нашей свадьбы»

«Совершаем променад»