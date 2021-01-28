15 пользователей похвастались шедеврами своих родителей и убедили интернет, что никогда не поздно заняться творчеством

Почему-то многие привыкли ассоциировать слово «творчество» с молодыми и амбициозными людьми. Однако в действительности у человека в любом возрасте может не только возникнуть тяга, например, к рукоделию, но и открыться самый настоящий талант к нему.

AdMe.ru нашел людей, чьи родители активно занимаются творчеством. И из-под рук этих мастеров выходят удивительные шедевры! Иногда даже с первого раза.

«Мама связала 31 одеяло и пожертвовала их больным детям»

«Вот такой ранголи сделала моя мама»

«Мама несколько лет увлекается квиллингом, но показывать кому-то свои картины стесняется. Мне кажется, стесняется она зря»

«Мой отец пережил 2 инсульта и рак. Ему понадобилось 2 200 часов, чтобы смастерить этот корабль»

«Показала маме, как раскрашивать футболки. Вот ее первая попытка»

«Моя мама раскрашивает елочные шары. Меня поражает точность, с которой делается роспись. Я не представляю, как можно все так аккуратно и выверенно делать»

«Эти домики мама сделала из картона»

«Папа увлекся созданием подобных шедевров, чтобы украсить подъезд в своем доме. Делает, как сам говорит, из всего, что под руку попадется»

«Мама решила вновь заняться рисованием и удивила меня вот этим»

«Папа сделал крохотный кошелек с крохотными кредитками внутри»

«Моя мама на пенсии и большую часть времени проводит за вязанием крючком. А еще у нее огромная коллекция пряжи»

«Моя мама делает мыло»

«Мама решила поэкспериментировать и впервые в жизни испекла торт „Баттенберг“. Смотреть на него — одно удовольствие»

«Чашечка кофе со сливками от отца»

«У друга отец вышел на пенсию и потихоньку развлекается. Говорит, самым трудным было сделать лапти»