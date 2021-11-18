15+ курьезных поездок на такси, о которых водители и пассажиры теперь болтают без остановки
Мы прибегаем к помощи такси, чтобы быстро оказаться в нужном месте. Это удобный вид общественного транспорта, если, конечно, дороги не забиты пробками. А сами поездки на такси порой могут стать незабываемым приключением или, напротив, страшным сном, который хочется поскорее забыть, причем как для пассажира, так и для водителя.
Пользователи сети рассказали запомнившиеся им истории. А мы в AdMe.ru полюбопытствовали и узнали, что же такого произошло с ними в поездках.
- Подъезжает таксист к филармонии. Оттуда выходит дама лет эдак под 100. По внешнему виду театрал и любитель классической музыки до мозга костей. Ждет, пока таксист откроет ей дверь, и только потом садится. Едут, а мужчина думает: «Дай сделаю человеку приятное и поставлю классику». Ставит. А дамочка внезапно останавливает машину и заявляет, что дальше не поедет. А потом 5 минут возмущается, что в такси место шансону и попсе и что великий композитор был бы оскорблен, если бы узнал, где слушают его произведение. © Aleks2201 / Pikabu
- Однажды старушка — божий одуванчик оставила в багажнике моего такси чемоданчик. Заметил его, только когда приехал к следующему клиенту. Тут же направился в дом дамы, чтобы вернуть ей забытый багаж. Она открывает чемодан, а внутри куча купюр. Дала мне £ 50 за честность. © d4w50n / Reddit
- Ехали с другом Женьком в такси, водителем была девушка. Друг и таксистка о чем-то весело разговаривали и смеялись. Девушка откровенно заигрывала с ним. Я молча слушала их. Внезапно водитель, видимо, вспомнила, что в машине есть еще пассажир, резко переменилась в лице и кинула на меня презрительный взгляд. А потом сказала, что далеко ехать ей невыгодно, и просто высадила нас посреди дороги.
- Няня с ребенком садятся в машину. Мальчик лет 7, едет с очень задумчивым видом. Девушка всячески пытается выведать у него подробности дня в школе, но мальчишка отвечает односложно и неохотно. В середине поездки выдает:
— Лена, я в туалет хочу.
— Потерпи, милый. Тебе по-большому или по-маленькому?
Мальчик грузился секунд 20, затем все так же задумчиво:
— По-средненькому. © Redigan / Pikabu
- Вызвал Uber. На мой заказ приехал инвестиционный банкир в своей Tesla. Он рассказал, что подрабатывает водителем Uber по вечерам вместо того, чтобы напрасно тратить час-два на дорогу домой в час пик. © Roland Wartenberg / Quora
- К другу в такси ворвался пожилой мужчина, показал пальцем на красную машину впереди и попросил следовать за ней. Он ничего не объяснил и безуспешно пытался дозвониться до кого-то. Друг предложил вызвать полицию, но пассажир просто отмахнулся. Они долго кружили по городу. Наконец красная машина остановилась, из нее вышла пожилая дама. Мужчина тут же выскочил из такси и бросился к ней с криком: «Почему ты оставила меня в торговом центре?» По всей видимости, это была его жена. © HZM70S / Reddit
- Помнится в 2000-е все ловили частников «от бордюра». Останавливаю такси:
— Добрый вечер! До Марьино.
— Сколько?
— 150.
— Не, мало. 200.
— Всегда езжу за 150.
— Да никто за 150 туда не поедет! Это стоит дороже. Я же вас не обманываю. Хотите, поедем по счетчику, сами убедитесь.
— Ладно. Я опаздываю. Поехали по счетчику.
Приезжаем. На счетчике ₽ 90.
Протягиваю купюру ₽ 100 со словами:
— Спасибо! Сдачи не надо.
— Так вы же говорили 150.
— Ну вы же сами сказали, что поедем по счетчику. Всего доброго! © Mr.Kolyma / Pikabu
- Работаю таксистом. Подъезжаю, в машину садится молодой человек лет 25–30. Молча хватает меня за шиворот. Ну все, думаю, сейчас будет драка. Но нет, жалостливым голосом он выдает: «Она... Забрала... Мою кошку». И всю дорогу в соседний город я слушал о том, как от него ушла жена, забрав самое дорогое — ЕГО ШОТЛАНДСКУЮ КОШКУ. © Подслушано / Ideer
- Вызвала такси в Москве. Приехало такое чудо с позитивным водителем:
- Еду в такси, водитель рассказывает: «Однажды я подвозил такую красивую девушку!» Я неуклюже пытаюсь пошутить: «Эй, эй, я все еще в машине». Он отвечает: «Нет. Я говорю о другой. Я вез женщину, которая была по-настоящему прекрасна». © natalietran / Twitter
- Села в такси. Всю поездку ни я, ни водитель не проронили ни слова. Прибыли к месту назначения. Только начинаю открывать дверь, как слышу: «Вам бы теннисом заняться, бег тоже бы не помешал. Ну и книжки читать, конечно, надо».
- Всю жизнь работал сантехником, электриком, а потом подвернулся случай приобрести машину и начал таксовать. Однажды тормозит меня женщина. Приглядевшись, узнал в ней бывшую клиентку из тех, у кого дома книжные шкафы с сотнями книг, старинная мебель, люстры и все прочее в первозданном виде. Дочь профессоров и академиков. Открывает дверцу, и слышу претензию, мол, пятно на сиденье. Говорю ей, что это от какой-то краски, не выводится даже химией и уж точно ей не навредит. Она стала сыпать оскорблениями. Вот тут-то я и высказался: «А кухонная раковина, доверху забитая грязной посудой, в то время как к тебе пришел мастер чинить кран, это нормально?» Надо было видеть ее лицо в тот момент. © მირიანი მირიანი / Facebook
- Это был мой третий день за рулем и День святого Валентина. Я подобрал пассажирку, и мы направились в дорогой стейк-ресторан. Она предвкушала встречу со своим парнем и была уверена, что он сделает ей предложение. На полпути раздается телефонный звонок. Это был ее бойфренд, который заявил, что расстается с ней. Пришлось развернуться и везти рыдающую девушку обратно. © Chuck Sears / Quora
- Сломала 7 лет назад позвоночник. Компрессионный перелом, корсет, можно только лежать и стоять. Вызываю такси. Укладывают меня на сиденье. Едем. Тут я понимаю, что что-то не то. Задаю вопрос, мол, куда едем. Таксист говорит: «На Эстонскую». А моя улица была Эльтонская. Мужик в шоке: как я лежа поняла? По проводам (не там проходят), и в яму колесом не попали. Я думаю, он меня надолго запомнил. © Мария Лукиных / Facebook
- Живу в небольшом городе, где вызвать такси можно только по телефону. Отоварилась в магазине «Любимый» и звоню диспетчеру:
— Можно машину к «Любимому»?
На том конце провода молчание. А затем вопрос:
— Куда, куда?
Тут-то я и поняла, что моя просьба звучала немного странно. Пришлось уточнить, что машину надо к магазину «Любимый».
А какие истории, связанные с поездкой в такси, запомнились вам?
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