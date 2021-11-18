15+ курьезных поездок на такси, о которых водители и пассажиры теперь болтают без остановки

Мы прибегаем к помощи такси, чтобы быстро оказаться в нужном месте. Это удобный вид общественного транспорта, если, конечно, дороги не забиты пробками. А сами поездки на такси порой могут стать незабываемым приключением или, напротив, страшным сном, который хочется поскорее забыть, причем как для пассажира, так и для водителя.