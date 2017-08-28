15 «подслушанных» историй о том, каково это — иметь ребенка

Об отношениях родителей и детей можно говорить вечно. Однако семейные перипетии делают нашу жизнь интереснее.

Редакция AdMe.ru собрала несколько «подслушанных» историй, которые доказывают, что с детьми жить очень весело.

  • Дочери только исполнилось 10 лет. С детства учила ее, что общаться с незнакомцами опасно, но все же решила проверить. Подговорила друга, которого не знает дочь, пообщаться с ней. В оговоренный день он встретил ее у подъезда. Мелкая как на духу рассказала все подробности нашей жизни, но сначала предупредила:
    — Мама не разрешает разговаривать с незнакомыми и скоро выйдет. Поэтому давайте говорить быстрее!

  • Было мне лет 35. Стою на улице, жду кого-то. Невдалеке идет мама с мальчишкой, которому на вид около 2 лет. Вдруг малой срывается и бежит ко мне:
    — Папа! Папа!
    Мама его останавливает со словами:
    — Это не папа, это дядя.
    И чуть помолчав:
    — Не пугай дядю.

  • У друга 5-летний сын. Сидим у него дома, чай пьем. Забегает малой и начинает стрелять в нас из пистолета с пистонами. Мы подыграли, упали на пол. Лежим. Ребенок смеется, говорит: «Вставайте, он же игрушечный. Из настоящего я бы по ногам стрелял». Друг даже поперхнулся.

  • Зашли в аптеку. Я, муж и средний сын (7 лет). Покупаю противозачаточные таблетки. Сыну интересно:
    — А что это за таблетки? А ты что, заболела? А зачем они тогда тебе? А от чего они тогда?
    — Это таблетки от детей, — не выдерживаю я и рублю правду-матку.
    Сын испуганно:
    — От новых... или от старых?

  • У старшего брата сын пошел в 1-й класс. Мотивирует он его различными игрушками, гаджетами и вещами. А мне отец в 1-м классе пообещал, что если я закончу школу с красным дипломом, то смогу вставить себе золотой зуб. Как у знакомого дяди Димы. Энтузиазм не гас долгие годы.

  • Были на пляже с мужем и сыном (8 лет). Забыли взять кепки-панамки, солнце жарит. Ну я попросила мужа присмотреть за малым, а сама пошла домой за панамками. Вернулась и вижу картину: сын закопан в песок, только голова торчит. Мужа нет. Спрашиваю:
    — Где папа?
    Ребенок жизнерадостно отвечает:
    — Папа купается!
    — А ты почему здесь?
    Не менее жизнерадостно:
    — А он меня закопал, чтоб я не потерялся.
    Это премия «Отец года», господа.

  • Еду в маршрутке. Рядом сидит мама с сыном (мальчик лет 5). Между ними происходит следующий диалог:
    — Мама, а почему люди вырастают?
    — Ну, так жизнь устроена. Ты тоже вырастешь.
    — Но я не хочу становиться взрослым.
    — Быть взрослым очень весело.
    — По папе не видно.

  • Насыпала уличному коту корм. Тут подбегает маленькая девчонка и насыпает в миску с кормом песок. Интересуюсь у нее:
    — Зачем коту корм испортила? Ты же сама не ешь песок!
    Девочка невозмутимо съела песок из второй руки. Больше я вопросов не задавала.

  • Недавно с младшим братом ругался. Ему 5, а мне 19. Он пошел маме жаловаться с просьбой, чтобы она меня наказала. В итоге пришел через 5 минут и с грозным видом заявил, что я буду наказан.
    Я: И как же?
    Брат: Мама заставит тебя завтра спать до обеда!
    Спасибо, мама.

  • Лет в 6 я узнал, что нормальная беременность длится 9 месяцев. Посчитав время со дня свадьбы родителей до моего дня рождения, я получил 7. Долго приставал к маме с вопросом: «Я недоношенный?»
    Тогда я еще не знал, что подвох кроется в другом.

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