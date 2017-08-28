15 «подслушанных» историй о том, каково это — иметь ребенка
Об отношениях родителей и детей можно говорить вечно. Однако семейные перипетии делают нашу жизнь интереснее.
Редакция AdMe.ru собрала несколько «подслушанных» историй, которые доказывают, что с детьми жить очень весело.
- Дочери только исполнилось 10 лет. С детства учила ее, что общаться с незнакомцами опасно, но все же решила проверить. Подговорила друга, которого не знает дочь, пообщаться с ней. В оговоренный день он встретил ее у подъезда. Мелкая как на духу рассказала все подробности нашей жизни, но сначала предупредила:
— Мама не разрешает разговаривать с незнакомыми и скоро выйдет. Поэтому давайте говорить быстрее!
- Было мне лет 35. Стою на улице, жду кого-то. Невдалеке идет мама с мальчишкой, которому на вид около 2 лет. Вдруг малой срывается и бежит ко мне:
— Папа! Папа!
Мама его останавливает со словами:
— Это не папа, это дядя.
И чуть помолчав:
— Не пугай дядю.
- У друга 5-летний сын. Сидим у него дома, чай пьем. Забегает малой и начинает стрелять в нас из пистолета с пистонами. Мы подыграли, упали на пол. Лежим. Ребенок смеется, говорит: «Вставайте, он же игрушечный. Из настоящего я бы по ногам стрелял». Друг даже поперхнулся.
- Зашли в аптеку. Я, муж и средний сын (7 лет). Покупаю противозачаточные таблетки. Сыну интересно:
— А что это за таблетки? А ты что, заболела? А зачем они тогда тебе? А от чего они тогда?
— Это таблетки от детей, — не выдерживаю я и рублю правду-матку.
Сын испуганно:
— От новых... или от старых?
- У старшего брата сын пошел в 1-й класс. Мотивирует он его различными игрушками, гаджетами и вещами. А мне отец в 1-м классе пообещал, что если я закончу школу с красным дипломом, то смогу вставить себе золотой зуб. Как у знакомого дяди Димы. Энтузиазм не гас долгие годы.
- Были на пляже с мужем и сыном (8 лет). Забыли взять кепки-панамки, солнце жарит. Ну я попросила мужа присмотреть за малым, а сама пошла домой за панамками. Вернулась и вижу картину: сын закопан в песок, только голова торчит. Мужа нет. Спрашиваю:
— Где папа?
Ребенок жизнерадостно отвечает:
— Папа купается!
— А ты почему здесь?
Не менее жизнерадостно:
— А он меня закопал, чтоб я не потерялся.
Это премия «Отец года», господа.
- Еду в маршрутке. Рядом сидит мама с сыном (мальчик лет 5). Между ними происходит следующий диалог:
— Мама, а почему люди вырастают?
— Ну, так жизнь устроена. Ты тоже вырастешь.
— Но я не хочу становиться взрослым.
— Быть взрослым очень весело.
— По папе не видно.
- Насыпала уличному коту корм. Тут подбегает маленькая девчонка и насыпает в миску с кормом песок. Интересуюсь у нее:
— Зачем коту корм испортила? Ты же сама не ешь песок!
Девочка невозмутимо съела песок из второй руки. Больше я вопросов не задавала.
- Недавно с младшим братом ругался. Ему 5, а мне 19. Он пошел маме жаловаться с просьбой, чтобы она меня наказала. В итоге пришел через 5 минут и с грозным видом заявил, что я буду наказан.
Я: И как же?
Брат: Мама заставит тебя завтра спать до обеда!
Спасибо, мама.
- Лет в 6 я узнал, что нормальная беременность длится 9 месяцев. Посчитав время со дня свадьбы родителей до моего дня рождения, я получил 7. Долго приставал к маме с вопросом: «Я недоношенный?»
Тогда я еще не знал, что подвох кроется в другом.