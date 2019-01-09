15 подслушанных историй о том, как сильно детские представления о мире отличаются от реальности

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Мир ребенка гораздо удивительнее и богаче, чем взрослого человека. И у каждого из нас в раннем возрасте были свои представления о чем-то, которые оказывались заблуждениями. Мы придумывали свои объяснения словам и событиям и сильно удивлялись, когда они не совпадали с действительностью.

Мы в AdMe.ru долго умилялись подборке этих замечательных историй из детства и решили больше не прятать их, а поделиться ими с вами.

В детстве в песне «Show must go on» мне всегда слышалось «шоу мозгов». Я думала, что это заставка к иностранной передаче, в которой сражаются сильнейшие умы заграницы, и старалась найти ее, перелистывая каналы на телевизоре. Но все мои поиски были тщетны.

В детстве думала, что сдачу дают, когда тебе не хватает на покупку. До сих пор помню, как в 4 года ругалась с продавщицей ларька. Я хотела колечко за 1,5 руб., а дала ей только 1 руб. На ее попытки объяснить мне, что моих денег не хватает, кричала: «Это вы мне еще 50 копеек должны будете!»

В садике почему-то всегда давали очень горячий компот в пластиковых кружечках, поэтому я с детства считала, что компот и должен быть горячим, как чай. Пока однажды в школьной столовой я не принесла холодный компот повару и не попросила поменять на «нормальный». Ржали в столовке надо мной до выпускного.

Я в детстве думала, что кондуктором становится тот, кто первым вошел в автобус. Представляла: водитель остановился на первой остановке и бежит к дверям, чтобы вручить сумку и аппарат кондуктора первому вошедшему...

В детстве моя кровать стояла у стены, и я всегда засыпала спиной к ней, потому что боялась монстров и считала, что так они не смогут меня достать. До сих пор помню: когда мама приходила со мной посидеть перед сном, я с блаженством разворачивалась к стене лицом, понимая, что мама меня защитит от всего.

В детстве всегда думала, что я персонаж какой-то книги, а вся моя жизнь и ситуации — это рассказ. Всегда, когда ложилась спать, считала, что книгу дочитали и закрыли, а когда просыпалась, то ее продолжили читать. Сейчас мне 22, и порой я так думаю до сих пор.

В детстве всегда мечтала проводить уборку целые выходные, как мои сверстники, но мы дома никогда такое мероприятие не устраивали. Я даже обиделась на маму в раннем детстве из-за этого. Секрет в том, что не накапливали уборку на выходные. Но один раз мама мне устроила сюрприз: разбудила в воскресенье, предварительно раскидав белье по полу. Как я была счастлива! Считала себя крутой, раз тоже все выходные уборке и стирке посвятила.

В детстве думала, что сочетание «мучные изделия» произошло от слова «мучить». Представляла, что булки, попадая в живот, мучают нашу печень, поэтому опасалась булок, пирогов и хлеба.

Мне было 6 лет, когда я увидела фильм «Крадущийся тигр, затаившийся дракон». После этого долгое время считала, что некоторые китайцы умеют летать. Я понимала, что актеры не умели, но их прототипы вполне могли. Я думала, что это особый навык, который развивается многие годы с самого детства, что-то вроде управления энергией тела. Могла убедить в этом любого одноклассника.

В детстве летом меня всегда отправляли к бабушке на каникулы, поэтому очень много лет я считала, что в деревне всегда лето. Видели бы мое лицо, когда я приехала на Новый год в деревню...

В детстве я думала, что дети рождаются без конечностей — они позже появляются. Когда увидела брата, только принесенного из роддома, воскликнула: «ЧТО?! Мама, у него есть руки!»

В детстве очень боялась попасть под свет луны. Думала, что как только окажусь под луной, то превращусь в оборотня и убью много людей. Я еще и брата склонила к этой мысли. Мы вместе смотрели лунный календарь и прогноз погоды. Когда было безоблачное небо в полнолуние, наглухо задергивали шторки на окнах. Зачем-то еще чеснок ели в этот день.

В детстве была очень худой, аж ребра выпирали. И я тогда думала, что мои выпирающие ребра — это грудь, как у взрослых женщин. Я втягивала живот, чтобы ребра выпирали еще больше.

В детстве думала, что если вдруг проглотить кошачий волос, то все тело покроется шерстью. Играла с ними, гладила, но сжимала губы во время этого, а потом сразу бежала мыть руки. Понятия не имею, с чего вдруг я это взяла, но искренне в это верила.

В детстве, когда смотрела «Иронию судьбы...» и «Служебный роман», даже не подозревала, что главного героя играет один и тот же актер! Настолько они были разные на мой взгляд! Повзрослев, сама неожиданно это поняла и пребывала в шоке какое-то время.

Бонус: слово, которого не хватало русскому языку

Когда мне было около 4 лет, у меня родилось слово «хлюр» — смесь снега, льда, воды и грязи. Это никак нельзя назвать одним коротким словечком, но это есть. Мои родители до сих пор используют это слово в обиходной речи безо всякого юмора. Русскому языку не хватало этого слова.