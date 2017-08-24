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Школьные годы мы вспоминаем по-разному. У кого-то на первом месте истории об учителях и любимых предметах, кто-то с радостью вспоминает проделки друзей или свои личные похождения. Но нам всем есть что рассказать и что вспомнить, не правда ли?

AdMe.ru нашел 15 добрых «подслушанных» историй, которые наглядно показывают, почему мы вспоминаем о школе с теплотой.