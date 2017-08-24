15 «подслушанных» историй о том, что школьная пора — самое веселое время в жизни
Школьные годы мы вспоминаем по-разному. У кого-то на первом месте истории об учителях и любимых предметах, кто-то с радостью вспоминает проделки друзей или свои личные похождения. Но нам всем есть что рассказать и что вспомнить, не правда ли?
AdMe.ru нашел 15 добрых «подслушанных» историй, которые наглядно показывают, почему мы вспоминаем о школе с теплотой.
- Недавно разбирала старые вещи, оставшиеся еще со школы, с конца 11 класса. И попалась мне старенькая гигиеническая помада, с запахом зеленого яблока. Я открыла, понюхала ее... и этот запах — он так явно мне напомнил 11 класс (7 лет назад) и все, что тогда происходило: первая любовь, весна, помада эта! Нахлынуло, и я проплакала целый час, просто так, от воспоминаний... Положила ее на место — не выброшу ни за что!
- После школы (4-—5 класс) мои подружки постоянно у меня зависали. Мы любили играть в жмурки и каким-то чудом только не рушили квартиру. Но однажды удача нам изменила, и карниз был «с мясом» выдран из стены. Почему-то мы жутко испугались «санкций», поэтому оперативно выстрогали пробищи из деревяшки, зафигачили их в образовавшиеся дыры и на большущие гвозди приделали все обратно. Раскрылось это пару месяцев спустя. И провисело еще около года, пока папе не надоело гостям хвастаться «рукодельной» дочерью.
- За мою жизнь на день рождения мне дарили многое: классную одежду, дорогую технику, цветы, игрушки, предметы интерьера. Но лучший подарок в моей жизни мне сделали подруги в начальной школе — просто нарисовали небольшой комикс про нас троих. И столько труда, столько души в этот комикс было вложено... Что может быть круче, чем стать главной героиней нарисованного от руки комикса? С тех пор прошло много лет, а этот подарок пока никто так и не переплюнул. Мы дружим до сих пор.
- Многие наверняка знают, что нормальная температура тела у котов — примерно 38–39 градусов. Когда я еще был школьником, иногда это использовал, чтобы не ходить в школу (нагревал градусник). Спасибо тебе, Мурка!
- Однажды не хотела идти в школу, просто упала перед родителями, начала ныть. Говорила, что сильно болит лодыжка, не могу ногой двигать. Меня положили на диван, попробовали согнуть мою ногу, поднять ее — я кричала, что мне больно. Меня в больницу забрали, на рентген. Нога, повторяю, была ЗДОРОВА! Но после того, как врач ногу покрутил и я поорала, наложили гипсовую повязку, назначили постельный режим и витамины. Я месяц дома лежала — симулянткой я еще той была, — жаловалась на боли в ноге. Когда пришел срок, мы поехали гипс снимать. Я думала, меня пинком в школу погонят, ан нет! Эластичный бинт, на ногу наступать нельзя, две недели дома и массажи. Оказалось, врач — приколист, все с самого начала знал, но меня не выдал.
- Дочь с 1 класса не любит заполнять дневник. Я ее всегда ругала за то, что она постоянно звонит друзьям и узнает, что задано. Вызывали в школу... Оказалось, она наняла одного мальчика и он за 200 рублей в месяц заполнял за нее дневник. Когда меня ругали за «такую ужасную» дочь, еле сдерживала смех. Дома за смекалку напекла пирожков.
P. S.: она в 8 классе и нанимала этого мальчика не в первый раз.
- Когда училась в школе, мне не нравились уроки труда, потому что мы готовили, шили и занимались всякой женской фигней. После того как однажды учительница назвала меня неумехой, потому что я плохо шила, я пришла домой и устроила истерику, что хочу к трудовику, шурупы крутить. И меня, единственную девочку за всю историю школы, отправили на уроки труда для мальчиков.
- В начальной школе меня выбрали королевой осеннего бала. По сценарию, после всех номеров и выступлений я должна была сделать красивый реверанс и вежливо пригласить родителей, учителей и одноклассников за стол. Ясен пень, я переволновалась, все забыла и в ответственный момент растерянно махнула рукой и выпалила: «Пойдемте жрать».
- В старшей школе играла ангела в спектакле, после которого стала пользоваться большой популярностью у противоположного пола. А все потому, что ночью перед спектаклем мама забыла пришить подъюбник к белому платью и мои красные труселя два часа радовали взор всей параллели.
- После 1 класса приехала на каникулы к бабушке, расплакалась, сказала, что буду жить у них, в школу ходить не хочу. Мудрая бабушка сказала: «Хорошо, иди с дедом работать на свинарник — будешь поросят считать». Утром в 6 пошли с дедом на работу. Он заставлял заходить к свиноматкам, пересчитывать поросят. Они были ужасно большие, мне было страшно, там жутко воняло. После первого рабочего дня (до обеда) заявила, что лучше буду в школу ходить.
- На майские пошли в лес с мамой и друзьями семьи. Мне было 10 лет. Когда взрослые готовили шашлык, мы с дочкой друзей (лет 13) спустились к реке набрать воды на куличики. И меня начало уносить течением! Спасли оперативно, сразу в одеяло и домой. В школе писали сочинение, как провели праздники, и вот начало моего: «Пошли в лес. Пока взрослые пили водку, я тонула».
- Когда мой сын учился в 4 классе, нашел у меня книгу «Язык телодвижений». Книга его захватила. Как понять, когда человек лжет, искренна ли его улыбка, интересен ли ему разговор, жесты в разных странах, какие бывают рукопожатия и многое другое. Особенно ему понравилась глава о взгляде уверенного в себе мужчины. Естественно, он сразу начал практиковаться. На следующий день в дневнике была запись — меня вызвали в школу. Малой сорвал урок английского языка. Формулировка претензии была великолепна: «Ваш сын смотрел на учительницу».
- Дочь в санатории подцепила вши. Их было так много, что пришлось ее побрить налысо. Естественно, что у нее слезы, отказалась ходить в школу, но через несколько дней радостно побежала на уроки. Оказалось, что главная раздолбайка и лидер в их классе, с которой я запрещала общаться, сбрила себе волосы, чтобы мою дочь не дразнили. Теперь ходят за ручку, смеются, лысины блестят на солнце. Кажется, пора пересмотреть свои приоритеты.
- Работал учителем в школе лет пять назад. На последнем звонке, когда линейка закончилась, 11 класс делал снимки на память. Одна девочка попросила с ней фото сделать. Шутки ради взял ее на ручки, как на свадьбе. Все, кто видел это фото, потом в один голос кричали: «Женись!» Накаркали, черти! Скоро заявление в ЗАГС понесем.
- Работаю учителем начальных классов. Мои выпускники взрослеют на глазах. Регулярно захожу на их странички в соцсетях (даже если их нет у меня в друзьях). Очень радуюсь, если вижу там «хорошие» посты: про дружбу, любовь к близким, жизнеутверждающие правила жизни, цитаты из книг, над которыми стоит задуматься. Радуюсь их фотографиям с соревнований, поездок в новые места. Ведь все это говорит об их взглядах, развитии, продвижении вперед. В таких случаях очень хочется поставить «лайк», чтобы выразить свое согласие, удовольствие или гордость за них. Но я почти никогда этого не делаю. Стесняюсь. Даже в школе я стараюсь держаться от ребят на расстоянии — чтобы не навязываться. Не хочу, чтобы они подумали, что я их контролирую, ведь для подростков это важно. Мне просто очень хочется, чтобы у них все было хорошо. Чтобы они выросли хорошими людьми. Спасибо соцсетям за возможность быть с ними рядом.