15+ неожиданно добрых историй о людях, которые достойны звания «Соседи года»

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Жители многоэтажных домов часто жалуются на соседей. На шум, равнодушие, недоброжелательность, которые приходится терпеть. Но героям нашей подборки повезло — они живут рядом с добродушными людьми, готовыми прийти на помощь. А для некоторых отмечать праздники всем подъездом является традицией.

Мы в AdMe.ru верим, что рядом с вами живут такие же сердечные люди, как в историях из «Палаты № 6», «Подслушано» и Pikabu.

*** Снимаю квартиру. Рядом со мной живет дедуля. Он любит клеить корабли — и я тоже. Он читает те же книги, что и я. Начали вечера проводить вместе. Позже я познакомил его со своей девушкой, он и ей понравился. Стали как семья. Зашли как-то к дедуле в гости, а он бумаги на стол: дарственная на квартиру, оформленная на нас. Своего жилья нет, мы рады. Так и стали жить вместе. Но его родня об этом узнала. Просят отказаться от подарка. Я их понять могу, но и отказаться не могу.

*** В доме моей тети есть интересная традиция. После боя курантов все соседи собираются в парадной с хлопушками, бенгальскими огнями, шампанским, конфетами и поздравляют друг друга. Мне довелось побывать на этом мероприятии — очень атмосферно. Квартир в доме 28, собирается больше половины (т. к. есть люди, которые не у себя празднуют).

P. S. Насчет мусора в парадной — все дружно убирают 1-го числа.

*** Задумала сделать ремонт своими силами, уделяла пару часов каждый день, после работы орудуя то молотком, то дрелью. В конце концов сосед снизу не выдержал и пришел в гости с претензиями. От усталости просто разревелась. Сосед растерялся, потом отодвинул меня в сторону, прошел в зал, полюбовался на руины и ушел. На следующий день вернулся с парой мужиков. Ребята за 2 дня поклеили обои, повесили полки, собрали шкафы, а на мои попытки дать им хотя бы несколько тысяч отмахнулись со словами: «Девушкам нужно помогать».

*** У нас в доме живет мало чем примечательный дед. Но только вчера мы узнали, какой он замечательный человек. Дедуля ночью вышел на балкон. Заметил, что в машине одного из соседей кто-то ковыряется. Растолкал свою бабульку и велел звонить в полицию, а сам схватил топор и метнулся на улицу. Когда воришка увидел, что на него летит дед с топором, закрылся в машине и попытался ее завести, вот только мозгов соединить нужные провода ему не хватило... Так и просидел, окруженный уже несколькими стариками, пока не приехала полиция.

*** Я вызвала доктора, а у меня домофона нет. Подложила палку, чтобы дверь не захлопнулась, и написала записку: «Ждем врача, не закрывайте, пожалуйста, домофона нет». Добрые соседи, чтобы дверь не размагнитилась и не сломалась (а платить пришлось бы мне), подпорку убрали, но оставили сообщение: «Звоните в квартиру 20, 4, 19...» и т. д.

*** В квартире напротив живет семейная пара с ребенком. Они вечно на работе. Однажды сидела дома и тут звонок в дверь. Открываю, а там мой юный сосед — говорит, гувернантка в машине что-то забыла, а ему скучно ждать. Стояли минут 15, разговаривали. Узнала, что его одноклассники обижают, а родителям сказать стесняется. На следующий день я пошла в школу разбираться с обидчиками. Возвращаюсь домой — тут из квартиры вылетает Дима и обнимает меня, выкрикивая: «Они извинились! Спасибо тебе, спасибо!» А в дверях стоят его родители. Пришлось им объяснить.

Вот так вот у меня в жизни появился то ли младший брат, то ли юный друг.

*** Давние знакомые жили в панельном доме с хорошей звукопроницаемостью. Сын у них маленький. Как-то мамочка отлучилась ненадолго в продовольственный магазин. Возвращается и спрашивает: «Ты не плакал?» Сын: «Я сначала заплакал, а мне невидимый голос сказал: „Не ори! Сейчас придет!“ И я успокоился».

*** Соседи создают впечатление заносчивых людей. Муж и жена лет 30–35 вежливо, но холодно здороваются, общение поддерживать не стремятся. Но, когда меня заливали соседи сверху, именно они помогали вытащить технику. А после слить воду с навесного потолка и вычерпать ее. Пять соседей, с которыми я мило болтала, отказались помочь — устали, кота не с кем оставить. «Заносчивые» так и продолжают холодно здороваться. Но сейчас они вызывают во мне больше теплых чувств, чем те, с которыми я общалась, но которые даже пальцем не пошевелили, когда случилась беда.

*** Декабрь, утро, 6-й этаж. В халате стою на балконе. Жена поцеловала на прощание и, машинально закрыв балкон, ушла на работу. Заметил, что в плену, только после ее ухода. Телефон в комнате, номеров наизусть не знаю, теплых вещей нет. Пока решал, что делать, сосед сверху вышел на балкон. Объяснил ему ситуацию, тот взял веревку, пакет и спустил мне поесть, теплые вещи, чтобы согреться, и иногда проверял, жив ли я. Так и сидел до прихода жены.

*** Поздно вечером, тишина... С улицы доносится робкое мяуканье, через пару минут собрался уже кошачий квартет. Открываю балкон, смотрю вниз: из темноты глазеют 4 пары зеленых огоньков. И тут сверху летит дождь из колбасы. Слышу незнакомый мужской голос: «Приятного аппетита, хвостатые, завтра ресторан в 8 открывается!»

*** Пару месяцев назад в лифте своего дома приклеила напечатанное на принтере стихотворение, конечно, оставив без подписи. Общаясь с соседями, я поняла, что всем нравится идея делиться любимыми произведениями. С тех пор каждую неделю нахожу новое малоизвестное стихотворение и поступаю с ним так, как с первым. Все соседи очень довольны, некоторые последовали моему примеру, и теперь в лифте всегда есть «что почитать». Это очень сплачивает и делает мир хоть чуточку лучше.

*** Мои соседи сверху — молодая постоянно ругающаяся пара. В нашем доме очень хорошая слышимость, поэтому я становлюсь свидетелем каждого скандала. Очередной вечер не стал исключением. Я решила сыграть что-нибудь на пианино. Практически сразу крики стали тише, а после и вовсе прекратились. Я закончила играть, парень с девушкой стали обсуждать мое исполнение, а после молодой человек сказал жене, что безумно любит ее.

Номинация «Сосед года»

*** Мои соседи — армянская семья. Всегда считала их нелюдимыми, себе на уме, так как ни с кем не общаются, пробегают мимо, опустив головы, а дети не здороваются при встрече. А недавно узнала, что отец семейства за свой счет отремонтировал детскую площадку во дворе, мать носит продукты одинокой бабушке — соседке сверху. В новогоднюю ночь оставлю под их дверью подарки, позвоню и убегу.

*** На этаже в нашем крыле 4 квартиры. Каждый год в новогоднюю ночь я выставляю на тумбочку коробку «Рафаэлло». На листке маркером пишу поздравление своим соседям, прикрепляю его на входную дверь в крыло, и... начинается круговорот вкусняшек в коробке! Соседи угощаются рафаэлками, кладут в коробочку свои конфеты, содержимое постоянно обновляется прямо до Старого Нового года.

Вот и сейчас у меня приготовлен очередной шоколадный подарок.

*** Когда была маленькая, мы с семьей жили в квартире на 11-м этаже. Балконы в доме открытые. Очень часто я брала полиэтиленовый пакетик с ручками, привязывала его на веревку и спускала вниз. Когда доставала, получала всякие вкусняшки в виде фруктов, шоколадок и клала в ответ что-нибудь от себя. Вот так мы дружно жили с соседями нижних этажей, а мама постоянно удивлялась, откуда берется еда.

*** В нашу общагу заселился квартирант с женой. По виду зек зеком — грозный мужик с куполами на животе. Все его побаивались. Стоим однажды с ним на кухне, готовим ужин, он крутился возле плит, а потом спрашивает: «Эти духовки нормально пекут? Хочу жене „Наполеон“ приготовить. Думаю, коржи пропекутся?»

«Наполеоном» потом угостил.

*** Сосед больше года назад весил 130 кг. Начал ходить в спортзал, правильно питаться. Поначалу стебались над ним. Но вот год спустя весит 75, подтянут. Глядя на него, с мужем исключили жирное, мучное. Еще через пару недель тоже пошли в спортзал. Результат уже спустя 2 месяца налицо. В общем, сейчас весь подъезд ведет ЗОЖ.

Соседи украсили лифт к Новому году

*** Живу одна, как-то меняла потолок на балконе. Немного не хватило, поэтому с краю прилепила две плитки, которые оставались с прошлого ремонта, — все равно не сильно заметно. Рисунки разные, естественно, но если не смотреть на потолок, то нормально. Через неделю звонок в дверь — пришел сосед, молодой мужчина, сказал, что его окна выходят на ту сторону, где мой балкон, и что больше не может смотреть на эти разные плитки. С собой принес торт, стройматериалы и переклеил потолок на балконе. Влюбилась.

А вы хорошо живете с соседями?