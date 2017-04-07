15 «подслушанных» историй о том, что каждый рано или поздно находит свое счастье

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Мы в AdMe.ru верим, что люди приходят в этот мир, чтобы стать счастливыми, даже если жизнь иногда кажется серой и унылой.

Вот 15 историй, герои которых обрели свое счастье, причем к некоторым оно явилось само, когда его совсем не ждали.