15 «подслушанных» историй о том, что каждый рано или поздно находит свое счастье
Мы в AdMe.ru верим, что люди приходят в этот мир, чтобы стать счастливыми, даже если жизнь иногда кажется серой и унылой.
Вот 15 историй, герои которых обрели свое счастье, причем к некоторым оно явилось само, когда его совсем не ждали.
- Всегда думала, что счастье в деньгах, но сегодня я поменяла свое мнение навсегда. Моему мужу сообщили, что его рак полностью вылечили! Боже, я проплакала весь день от счастья...
- Полгода назад ночью гулял по городу и, переходя мост через речку, увидел девушку, которая стояла на перилах моста и собиралась прыгать. Я тихо подошел к ней, поговорил и предложил выпить чаю у меня. Через неделю свадьба. Иногда можно найти свою судьбу там, где ты и не ожидаешь.
- Проснулся от того, что у меня над ухом дышит кто-то. Открываю глаза, стоит милейший щенок лабрадора. Родители вспомнили о моей мечте 20-летней давности, когда я еще был ребенком, но родители не могли себе позволить собаку из-за площади квартиры и соседей. А теперь, когда я живу один и в просторной квартире, решили сделать мне такой подарок
- Слышал ночью, как жена упаковывает подарок. Бережно, тихо, чтобы меня не разбудить. Утром просыпаюсь, а передо мной огромная коробка, полная носков и трусов. Я вроде и не расстроился, все-таки надолго хватит, но тут жена включает плазму, и я вижу... заставку X-Box. Она купила мне приставку и FIFA-17. У меня теперь есть все, что нужно мужику: FIFA, носки и трусы.
- Узнала, что беременная, звоню мужу, а он в метро. Говорю ему, что все, папой станет. Секунда молчания, крики мужа «Я СТАНУ ПАПОЙ!» и аплодисменты пассажиров метро.
- Мой брат залетает сегодня ко мне в комнату — радостный, аж слюной давится — и говорит: «Знаешь, почему ты будешь ждать лето-2017 с безумным нетерпением?» А я знать не знаю. Может, потому что выйдет «Чудо-женщина» или новый «Чужой»? А брат мне: «Нет! Ты никогда не угадаешь! Летом перезапускают „Утиные истории“. Будут новые серии!» И действительно, Disney перезапускает сериал! Мы радовались как дети. Вадим, 27, и Сергей, 25.
- Месяц назад я встречался с девушкой. Сегодня узнал, что она беременна, она мне не сказала. Просто взяла и исчезла... Но теперь, когда я это узнал, то поехал к ней домой. Она сказала, что думала, что я молод, и не хотела меня нагружать и портить жизнь... Вот чем она думала? Я сейчас на седьмом небе!
- Недавно во время пары в универе у меня схватил аппендицит и мне вызвали скорую. Еду с кошками в животе в скорой, рядом врач и девушка. Лежу и тут понимаю, что чего-то не хватает: «Извините, а сирену не включите? Впервые в скорой еду, всегда мечтал!» На меня смотрит врач и говорит, что сирена сломана. Я расстроенный прилег обратно и через секунду слышу, как водила, моя девушка и врач начинают завывать как сирена: «Уууу-уууу-уу!» И так всю дорогу до больницы. Так весело мне еще никогда не было.
- Много лет мечтала поехать в Токио, наконец взяла и купила билет, никто из друзей не поддержал, так как слишком дорого, и вот сейчас сижу в центре Токио и ем настоящий рамен, ну и что, что одна, ну и что, что ни слова ни на английском, ни на японском не знаю, все равно улыбка до ушей.
- Сегодня в магазине я видела девочку лет восьми. Она разговаривала с собакой, гладила ее и улыбалась. В стороне стояли ее родители. Они, держась за руки, наблюдали за ней, и по их лицам было видно, что они счастливы. Чуть позже я узнала, что их дочь больна аутизмом и они первый раз услышали, как она говорит полными предложениями.
- Каждое утро езжу на одной маршрутке. И с одним и тем же молодым человеком. И каждый раз он уступал мне место. А сегодня он решил заговорить. И вечером мы идем на свидание.
- Моя нынешняя супруга Катя увела меня из семьи. Это случилось милейшим образом. Год назад я попал в аварию, долго пролежал в коме. Все мои родственники — бывшая жена, ее свита и даже мои родители — подписали за то, чтобы отключить меня от аппарата. Катя — это моя подруга детства. Когда она узнала, что меня собираются отключать, подкупила врачей и попросила помедлить. И пока в моей семье думали, что это конец, Катя сидела у меня над койкой. Через неделю ее посиделок я пришел в себя. Выжил и начал все заново вместе с ней. Я счастлив.
- Сегодня ждала такси, подъехала «Волга» (черная, а на капоте языки пламени). Таксист — крупного телосложения, с бородой и в одежде байкера. Когда он сообщал по рации, что забрал пассажира, он сказал: «Жертва принята». А когда мы ехали, играли Scorpions и Slipknot. Кажется, я побывала в своем личном раю.
- Сегодня дяденька, выходивший из кондитерской, сказал мне: «Не грусти, все будет хорошо». А я знала, что будет хорошо, я ведь шла за тортиком.
- Друг погадал на картах Таро. Сказал, что меня скоро встретит счастье. Когда я вышел из дома, возле меня оборвался высоковольтный провод, потом хотел укусить ротвейлер, и в конце концов в меня въехал велосипедист. Вот так счастье! Я вывихнул ногу. Поехал в больницу, сел в очередь, как тут подходит девушка с забинтованной рукой и занимает за мной место. Разговорились, и она рассказала, как целый день с ней случались неудачи, и что маршрутка резко затормозила, она упала и сломала руку. С ней было так приятно общаться, что я не заметил, как пришла моя очередь, мы обменялись телефонами, и я ушел. Теперь, когда она мать моих деток, я понял, о каком счастье тогда говорил друг.
По материалам «Палата № 6»