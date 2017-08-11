15 «подслушанных» историй о любви
Что бы ни говорили вокруг, любовь была и остается той силой, которая движет миром и меняет его к лучшему. Она не всегда велика, ярка, заметна со стороны, ей не обязательно кричать о себе. Она может жить в мелочах: ведь для того, чтобы осветить дорогу в темноте, не нужен прожектор. Достаточно маленького, но надежного фонарика.
AdMe.ru собрал трогательные и забавные откровения людей о разных проявлениях самого светлого чувства на земле.
- Вчера была вторая годовщина свадьбы. В народе её называют «бумажной». Договорились с мужем вечером сходить в ресторан, но так как настроение было немного вялым, сказала ему, чтобы не дарил цветы. Вечером заехал за мной, открываю дверь машины, а там на сиденье букетик бумажных ирисов. Потом рассказал, как полдня пытался овладеть искусством оригами. Потом вечером меня учил, как эти цветы делать. И этот букет для меня теперь дороже любого самого дорогого подарка.
- Муж сейчас в командировке. Звонит мне каждый вечер перед сном, чтобы я ему спела колыбельную. Колыбельную! Говорит, что не может без этого уснуть. Мужику 40 лет, «шкаф 2×2», сейчас за границей открывает третий филиал своего предприятия, суровый на вид дядька с татухой на полспины... А колыбельная нам нужна не абы какая, а из мультика про Умку — другие не катят. А я что? Я пою...
- Родители до свадьбы встречались 7 лет, и все это время мама думала, что папа — дворник (он так ей сказал), а после свадьбы мама узнала, что он пилот боинга.
- Мама разучилась разговаривать после инсульта. Речь восстанавливается плохо и медленно, но первой фразой, которую она освоила, стала: «Я люблю тебя, доченька».
- В деревне у меня живет бабушка. При любой удобной возможности меня туда отвозили. Через один дом жили бабушка с дедушкой, и у них был внук, старше меня на 4 года, он нянчился со мной, когда я была кроха. В 3 года он мазал мне колени зеленкой. В 5 лет учил читать. В 10 защищал от мальчишек. В 15 лет я приехала в деревню, он был в армии, это было самое долгое лето. В 17 лет помог пережить смерть подруги. В 19 вытащил меня из депрессии. Сейчас мне 24, а ему 28. Сегодня он стал моим мужем.
- Сидим с подругой лясы точим, она рассказывает, как удаляла волоски с верхней губы, рядом крутится мой муж. Подруга неожиданно обращается к нему с вопросом, не хочет ли он, чтобы его жена тоже удалила. На что тот невозмутимо отвечает: «Жена-гусар — это почетно!» — и продолжает дальше заниматься своими делами.
- Холостяком не готовил себе еду, ел в столовых, кафе, покупал все готовое. Не потому, что я не умею готовить, а по той причине, что ненавижу мыть сковородки и кастрюли, особенно жирные и с засохшей едой, у меня просто фобия на этот счет, и нервов не хватает! Женился. И вот теперь, когда она просит меня помыть посуду, я молча иду и мою; мою и злюсь; психую, но мою; прихожу в бешенство, но тру до дыр эти кастрюльки. А все потому, что любовь к ней намного сильнее, чем ненависть к грязным сковородкам.
- Мне 24. Брату 10. Пару месяцев назад села на диету, постройнела, похорошела. Недавно кручусь у зеркала, любуюсь собой, мелкий рядом тусуется. Пихаю его локтем в бок: «Слышь, человече, как, красивая у тебя сестра?» На что этот засранец с покерфейсом отвечает: «Знаешь, мне кажется, ты ни на грамм не похудела». Дождался, пока я проругаюсь, и с тем же непроницаемым лицом продолжил: «Как по мне, ты всегда была стройная и красивая».
- Недавно рассталась с молодым человеком, которого очень любила; жутко переживала. А потом некий «тайный поклонник» начал задаривать цветами. И настроение само по себе сразу улучшалось. Вчера узнала, что «тайный поклонник» — это папа. Самый любимый и лучший папа на свете.
- На 9-м месяце беременности попросила мужа накрасить мне ногти на ногах. Он долго отнекивался: мол, я не умею, не мужское это дело. Обиделась, ушла в душ и слышу: «Окей, гугл, как красить ногти?»
- Живет у нас в городе один дедуля. И есть у него старенькая собачка. Совсем старенькая. У нее какие-то проблемы с лапами — совсем не ходит. Так вот этот дедушка, как только наступает весна и теплеет, берет ее на руки, выносит на улицу и гуляет: ходит часами туда-сюда, носит ее на руках, хотя собака не маленькая. Но какими же преданными глазами она на него смотрит... И лижет руки ему. Так грустно становится, когда вижу их. Можно ли быть большим человеком, чем этот немощный старик?
- Работаю по сменам: двое суток на работе, двое дома. Жена начала собирать мне завтраки и всякие вкусняшки с сюрпризами. Радуюсь, как ребенок подарку, находя в коробках с едой записки, в которых она мне желает приятного аппетита и пишет, как сильно меня любит. Никто и никогда такого не делал для меня.
- Недавно поняла, что такое любовь до гроба. Моим бабушке с дедушкой по 77 лет, и они все делают вместе. Но бабушка очень плохо видит, а дедушка слышит. Поэтому, как говорит бабушка: «Я за него слышу, а он за меня видит».
- То, что беременные бывают странными и капризными, я знал. И был готов к этому. Точнее, считал, что готов. А теперь я пинцетом общипываю малину, потому что она «волосатая и колется»...
- Большую часть своего детства провела, частенько бывая у мамы на работе в детском онкологическом реабилитационном центре. Так вот, на всю жизнь неизгладимое впечатление оставила одна 17-летняя девушка со своим парнем. У нее была остеосаркома, провели несколько сеансов химиотерапии, отрезали левую ногу выше колена. Как-то раз приехал ее навестить парень, та девушка ему и заявляет, мол, давай разойдемся, не хочу тебе жизнь портить. Парень сказал ей твердое «нет» и заявил, что она для него самая лучшая.
Не так давно случайно их встретила. Она в брючках, с протезом, само собой, идут, держась за руку, с ними двое детей. Разговорились, в разговор влез старший сын (ему 6), гордо заявив, что его мама самая лучшая, потому что она Терминатор.
Источник Подслушано
Фото на превью Arseny Snigirev