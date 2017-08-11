15 «подслушанных» историй о любви

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Что бы ни говорили вокруг, любовь была и остается той силой, которая движет миром и меняет его к лучшему. Она не всегда велика, ярка, заметна со стороны, ей не обязательно кричать о себе. Она может жить в мелочах: ведь для того, чтобы осветить дорогу в темноте, не нужен прожектор. Достаточно маленького, но надежного фонарика.