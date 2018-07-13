15 плакатов с чемпионата мира по футболу, которые запомнились нам больше, чем самые крутые голы

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Не зря говорят, что футбольные болельщики — это 12-й игрок на поле. От их поддержки и энергетики также во многом зависит, как сыграет их любимая команда. А еще на таких крупных состязаниях, как чемпионат мира, фанаты часто рисуют смешные, подбадривающие и даже трогательные плакаты.

AdMe.ru собрал несколько баннеров с прошедшего мундиаля, которые достойны войти в историю вместе с лучшими голами.

1. Матч Англия — Колумбия. Джон, наверное, работает, бедняга

«Джон, покорми кота. Буду дома через две недели».

2. Матч Франция — Бельгия. Теперь мама спокойна!

3. Иранские болельщики на матче против Испании. Команда проиграла, но сражалась очень достойно, а поддержка фанатов этой сборной была на мундиале одной из самых лучших

«Может быть, у нас нет Иньесты или Роналду, но у нас есть большое сердце для еще большей мечты!»

4. Во время игры Бельгии против Японии один из болельщиков попросил вратаря Бельгии, Симона Миньоле, подарить ему футболку. Футболист нашел парня через Twitter, встретился с ним и вручил подарок

«Миньоле, можно мне твою футболку?»

5. Просто креативные бразильские болельщики во время матча Бразилия — Мексика

6. Матч Швеция — Швейцария. Германия, чемпион мира 2014 года, проиграла перед этим Южной Корее и не вышла из группы, а вот Швеции это удалось

«Два немецких идиота, которые думали, что смогут сегодня посмотреть на чемпионов мира».

7. Матч Испания — Россия, российские болельщики провожают испанцев домой

8. Матч Аргентина — Испания. Увы, на этом чемпионате бог Месси не помог своей сборной стать чемпионом

9. Болельщица из Панамы решила лично выразить признательность России

10. Трогательное послание египетских болельщиков

«Нашей египетской сборной. Спасибо вам, что спустя 28 лет вы привезли нас на чемпионат мира. Мы гордимся вами».

11. В бой вступает Япония!

«Атака суши!»

12. Послания для мам — самые искренние. На трибунах во время матча сборной Перу против сборной Германии

«Мама, я в России. Я люблю тебя».

13. Некоторые болельщики и СМИ заметили, что сборная, за которую начинает болеть певец Мик Джаггер, обычно проигрывает чемпионат мира. Забавно, но в этом матче Бразилия обыграла Колумбию со счетом 2:1

«Вперед, Колумбия!»

14. Португальские болельщики поддерживают свою главную звезду, Криштиану Роналду, на матче Португалия — Марокко

«Приехать на чемпионат мира по футболу = очень дорого. Увидеть Криштиану Роналду вживую = бесценно».

15. Праздник футбола заканчивается, но надежды на новые победы — никогда. До встречи в Катаре!

«Боже, ты уже смог прислать сборную Перу. А теперь, пожалуйста, пришли сборную Сальвадора в Катар в 2022 году».