15+ первых свиданий, которые провалились, едва успев начаться
Первое свидание всегда волнительно. Возможно, это начало долгих и крепких отношений. А порой бывает и так, что эта встреча становится единственной, но запоминается на всю жизнь как один из грандиознейших провалов.
Мы в AdMe.ru надеемся, что в вашей жизни не было откровенно плохих свиданий, как у героев этих историй.
- Первая встреча. Сидим обедаем после часовой прогулки. Все супер, девушка — огонь. Вот уже доедаем, и она начинает рассказывать: «А знаешь, что Вселенная с нами общается? Она подает нам сигналы, и я вот всегда читаю знаки Вселенной». И тут девушка показывает на мой свитер, где огромными буквами написано Error («Ошибка» в переводе на русский язык — Прим. AdMe.ru.). После чего она предложила заплатить за себя, встала и молча ушла. © Eva01 / Pikabu
- Знакомая пошла на первое свидание с парнем в театр. Встретились в условленном месте, у него в руках букет, она счастлива, благодарит за прекрасные цветы. А он говорит: «Э-э-э... Я их вообще-то артистам купил, но ты можешь понести». © Podslyshano / Twitter
- Парень сказал, что у меня большие руки, а мама ему всегда говорила встречаться с женщинами с маленькими руками. Второго свидания не было. © Lisa Napier / Quora
- Девушка не съела ничего из того, что заказала. И не забрала домой. Просто отдала это все обратно официанту. Я бы с удовольствием съел ее порцию, но она даже не предложила. © AlkeneThiol / Reddit
- Одна из моих соседок взяла на свидание ручку и листочек и конспектировала все, что говорил парень. В конце она спросила, хочет ли он еще что-нибудь сказать. Когда он ответил «нет», она сделала соответствующую заметку на листке. Потом она удивлялась, почему он больше не захотел с ней видеться. © fg10037 / Reddit
- Работала давным-давно в салоне сотовой связи. Как-то пришел парень, попросил кое-что починить, а потом позвонить ему, чтобы проверить, как все работает. Через пару дней раздался звонок: «Привет, это Саша, мы на днях познакомились». А я как раз познакомилась с одним Сашей, ну мы и договорились встретиться. Пришла, а там этот тип, что заходил чинить телефон. Шли мы, он что-то мне рассказывал, а я не знала, как ему все объяснить. В итоге собралась с духом и выложила, что совсем не его ожидала увидеть. Так он шел за мной до самого дома и гундел о том, как я буду жалеть и кусать локти. © Aro4ka / Pikabu
- Познакомился с девушкой онлайн, встретились, а она совершенно не такая, как на фотке. Совсем. Как истинный джентльмен, я сделал вид, что ничего не заметил, пообщался и потом ушел в закат. А она на следующий день начала осаду, мол, давай еще встретимся. Дальше — больше: она просила меня устроить ее на работу. А под конец выяснилось, что она еще и беременна. © Артем Петухов / AdMe
- Пригласил девушку к себе в гости, она принесла с собой тортик. Посмотрели фильм, интересно пообщались. Вот только оказалось, что у нее боязнь прикосновений других людей, даже родственников. А я вообще ей как мужчина не интересен, это просто часть терапии, которую она сама придумала. © SVIH*** / Pikabu
- Встретилась с парнем, шли мимо магазина, и он сказал, что пойдет купит нам мороженое. Я стояла с полчаса, как дура, а потом зашла в магазин. Оказалось, что там 2 входа, он прошел насквозь и исчез. А ведь мы просто встретились и познакомились, даже ни о чем не договаривались. Но я помню до сих пор, как я тогда себя чувствовала. Больше я никогда ни с кем не ходила на свидания. И замуж вышла только после 4 лет знакомства: не могла поверить, что действительно могу нравиться. © Deklarant / AdMe
- Я встретил девушку на 6 лет моложе меня. Мы сидели в ее машине, она поставила CD. Когда заиграла песня, она начала извиняться, мол, это дядина машина, такое старье слушает ее дядя. Я сказал, что знаю эту песню, она была популярной во времена моей юности. Девушка подытожила: «Что ж, ты слушаешь ту же музыку, что и мой дядя». Вот так мы и обнаружили, что с ее дядей у меня больше общего, чем с ней. © Jayesh Lalwani / Quora
- Мы пошли с девушкой в пиццерию, сделали заказ. Не прошло и 5 минут, как зашла моя бывшая, села за наш столик и, глядя в глаза моей новой девушке, сказала: «Ты, конечно, можешь встречаться с ним, но знай, что я люблю его». Девушка встала и молча ушла, а я просто сидел и смотрел, как моя бывшая ест пиццу, заказанную не для нее. Через какое-то время она предложила нам сойтись, хотя она изменила мне. © Kale Panoho / Quora
- Подруга недавно рассказала: пригласили ее на свидание. Мужчина сказал, что работает в одном из магазинов сети гипермаркетов. Открыл ей секрет: сотрудникам разрешают забирать просроченные продукты, которые не угрожают здоровью. И тут же доверительно ей сообщил: «У меня накопилось 15 бутылок оливкового масла. Если тебе нужно, я тебе продам за полцены». © Bisquit / AdMe
- Познакомился с девушкой 24 лет, приятная, адекватная. Решили встретиться. Пришел в назначенное место и увидел ее вдалеке, шла с какой-то женщиной. Ну я и решил, что кто-то к ней пристал по дороге, и уже строил план, как я ее по-рыцарски спасу. Но как только они подошли, я услышал от девушки фразу: «Привет! Знакомься, это моя мама». А мама добила: «Ну что? Куда пойдем?» Как только я вышел из ступора, сразу развернулся и ушел. © Eva01 / Pikabu
- Познакомилась с парнем онлайн. Пришла в ресторан вся при параде и с удивлением обнаружила, что он уже сделал заказ и сидит ест. Я подошла к столику, парень окинул меня взглядом с головы до ног и обратно, откусил очередной кусок еды и выдал: «Нет». Я стояла в абсолютной растерянности, а он, раздраженный тем, что я еще не ушла, небрежно добавил: «Извини, я ищу кого-нибудь покрасивее». После чего я просто развернулась и ушла, но ощущения были отвратительные. © Rachelle Wyse / Quora
- Девушка пришла в ресторан с папой, который просидел с нами до конца нашего свидания, а потом ждал, что я оплачу его счет. И да, меня никто не предупреждал заранее, что с нами будет еще и папа. © SMPLIFIED / Reddit
- Эх, давно это было, мне 19, студентка. Пошли на выставку восковых фигур. А там была какая-то принцесса восковая, так мой ухажер под юбку ей заглянул. Он не думал, что я увидела, а когда перехватил мой недоуменный взгляд, выдал: «Мне просто интересно, как там все делают». Напоследок сказала парню, что мы друг другу не подходим. Стал расспрашивать, мол, почему. Сказала, что у него нет чувства юмора. А парень ответил: «Наоборот — подходим. У тебя же тоже нет чувства юмора». © Натуля / AdMe
Какое самое запоминающееся первое свидание было у вас?
AdMe/Народное творчество/15+ первых свиданий, которые провалились, едва успев начаться
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