15+ перлов врачей, которые доказывают, что без здорового юмора в этой профессии не обойтись

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Говорят, что многие врачи — циники, а юмор у них преимущественно черный. На самом деле это просто защитная реакция на стресс, через который многие доктора проходят каждый день. Кроме того, среди врачей распространены самые разные шутки: вспомните хотя бы сериалы «Доктор Хаус» или «Клиника».

Мы в AdMe.ru были поражены находчивой и остроумной реакцией некоторых врачей на самые разные ситуации.

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Загрипповал. Иду к врачу. Температура под 39 °C. Врач ведет опрос и между делом спрашивает: — Какие лекарства принимали? — Рюмочку бехеровки и теплое пиво. Тот перестает писать. Замирает на пару секунд... — Коллега? Что же не сказали, что вы доктор? © 889900 / pikabu

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Моя подруга Катя окончила курсы косметического татуажа и рисует теперь всем желающим глаза, губы, брови, вот это все. Я у нее спрашиваю: — А себе чего не сделаешь? — Да ну, зачем мне на лице татуировки? Ситуация улыбнула меня своим бизнес-цинизмом, и я пересказала этот диалог девчонкам на работе. И тут одна говорит: — Слушай, вот у меня муж — пластический хирург, я у него спрашиваю: «Артур, когда ты мне сделаешь грудь?» А он мне отвечает: «Подожди немного, сейчас я на них потренируюсь и тебе сделаю». © lunaaprelia / pikabu

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Зашел я, значит, к терапевту на прием. Потом читаю медкарту: зев чист, носовые пазухи чистые, живот мягкий, печень и селезенка не увеличены, мочетоки свободны, даже что-то про стул написал. Как ты все это определил, шайтан, если просто померил давление? © KainLivesy / pikabu

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Во время моей стажировки в Индии был такой случай. Прибыл пациент с отравлением крысиным ядом. Он спросил доктора: — Могу ли я что-нибудь съесть? — Ешьте что угодно, кроме крыс, ведь вы съели крысиный яд и это убьет крыс в вашем животе. © @PushpaShivaram / twitter

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Сегодня одному врачу пришла самая лучшая, самая полезная, самая-самая гениальная мысль: он просто дал мне ручку и продиктовал диагноз и рецепт! Я теперь могу это прочитать! И любой может, без помощи дешифратора! Приз ему как лучшему врачу года! © Fififif / pikabu

***

***

Лежу на операционном столе, давлю глупую лыбу под воздействием анестезии, вколотой в плечо.

— Доктор, а зачем вы мне руки привязываете?

— А вдруг, больной, вы захотите меня обнять?

— ???

— А я стерильный!



Через 15 минут после начала операции:



— Больной, вы чего притихли? Что там разглядываете?

— Товарищ анестезиолог, у вас отражатели на лампах хромовые зеркальные, вот я и наблюдаю за ходом операции.

— Сестра, поставьте вторую ширму ближе к голове.

— Доктор, ну-у-у-у зачем???

— Чтоб не сглазил! © xenaro / pikabu

***

Минувшим летом мне второй раз делали склеропластику. Легла я на операционный стол, все приготовления окончены, и тут входит доктор — веселый такой дядька.

Д: Ну что, боишься?

Я: Ну, есть такое...

Д: Чего это ты боишься? Вот у тебя какая операция уже?

Я: Вторая.

Д: Ну вот! И у меня вторая!

Вся операционная зашлась долгим смехом, а мне вогнали наркоз, и я отрубилась. © Aireem / pikabu

***

***

На днях меня увезли на скорой с сильной болью в животе. Привезли в приемный покой, взяли анализы. Через какое-то время пришел хирург, мужчина с внешностью маньяка-расчленителя. Осмотрел меня, порасспрашивал, через какое-то время пришли анализы, и оказалось, что у меня острый приступ гастрита. «Жаль вас отпускать, но вы не мой пациент, — сказал он. — Было бы очень интересно вскрыть вас и посмотреть, что у такой красивой девушки внутри». © drozdova7 / pikabu

***

Однажды ко мне пришел пациент с сильными ссадинами по всему телу, на руках и ногах. Я спросил его, что случилось. Он сказал: «Я ехал на своем „Харлее“, и меня преследовали полицейские. Затем я свернул за угол, там был гравий, и я упал с мотоцикла». При этом я заметил, что жена мужчины в углу комнаты закатила глаза. Пациент спросил меня: «Ну что, как звучит моя история?» — «Звучит отлично,» — сказал я, — «но что на самом деле произошло?» — «Я скатился на своем скутере вниз по склону и просто упал». Я ответил ему: «Придерживайтесь первой истории». © angmarsilar / reddit

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Врач выставил мне счет и сказал, что мне осталось жить 6 недель. Я сказал ему: «Доктор, но я не могу заплатить эту сумму!» Поэтому врач дал мне еще 6 недель. © Nessie / reddit

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На днях делали мне лазерную коррекцию зрения. Все сделали, посидела в темноте, отдохнула. Собираюсь уходить, врач останавливает и дает последнее наставление: «Первым делом ложись спать, проснешься — будет лучше видно. И самое главное — не пугайся. Те, кого ты увидишь, — это твоя семья». © ManukhinaA / pikabu

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Одна моя знакомая, врач-невролог, работает в отделении реанимации. Говорит, что раньше, когда называла свою специальность посторонним людям (на отдыхе, например), сразу получала воз и маленькую тележку просьб и вопросов типа «а у меня голова болит тут и тут, что посоветуете?». Тогда она стала отвечать: «Я реаниматолог, могу вас интубировать/экстубировать». © Иван Юсов / facebook

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Случай из учебы в меде. Шел экзамен по анатомии, экзаменатор спрашивает у студентки, сколько бывает смен зубов (вопрос из разряда самых легких, даже двоечники знали, что только одна: молочные на постоянные). Девушка так замешкалась и говорит: — Две! Преподаватель заинтересованно переспрашивает: — И какие же? — Ну дык молочные — на постоянные, а постоянные — на золотые! © poznavatel / pikabu

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Диалог врачей: — А вообще носителей латыни сейчас почти не осталось. — Их же вообще не осталось. — Ну, медики там... — Мы не носители, мы переносчики! © FlyingF0x / pikabu

Бонус: пациенты тоже бывают находчивые

Моя тетя пошла к лору с жалобой: стала хуже слышать на одно ухо. Тот, как обычно, выслушал жалобы и спрашивает, сколько ей лет. Тетя отвечает: 65. Доктор: «Ну что же вы хотели в таком возрасте?» Но тетя нашлась: «Но доктор, второму уху столько же лет!» © Yuriy8 / pikabu