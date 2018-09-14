15 перлов от детей, у которых красноречие в крови

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Дети видят этот мир совершенно иначе, поэтому порой выдают такие шедевры, которые способны рассмешить и заставить задуматься одновременно. Родители со всего мира делятся остроумными высказываниями своих детей, чтобы вместе зарядиться позитивом от их непосредственности.

Мы в AdMe.ru тоже хотим сделать ваш день чуточку веселее и поэтому спешим поделиться искрометными перлами красноречивых детей.

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Мой ребенок не стал есть морковку из сада, потому что «у нее есть ноги».

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А какую выдающуюся фразу на днях произнес ваш ребенок?