15 перлов, которые на людях отчебучили дети, заставив родителей покраснеть

Забираю мелкого из садика, рядом пара детишек одеваются на прогулку, болтают.

Мальчик девочке говорит:

— Мы когда поженимся, ты, главное, не толстей, а то ремень с пистолетом на тебе не застегнется и от волков ты не убежишь.

— А может, ты этих волков застрелишь пистолетом, — кокетливо спрашивает девочка.

Мальчик в недоумении:

— Зачем пистолетом? Я же с ними за тобой бегать буду.

Офигительный сценарий семейной жизни. © lunaaprelia / pikabu

Еду в автобусе, напротив сидит мама с дочкой.

Дочка смотрит на меня и говорит: «Мам, а знаешь, зачем этой девочке столько дырок в ушах?» (у меня 5 сережек на правом ухе)

Мама: «Ну, может, ей так нравится».

Дочка: «Нет, это чтобы уши проветривались». © friendvasilisk2 / twitter

Сейчас сижу с братиком на детской площадке. Рядом девочка (5–6 лет) зовет подружек на двухместные качели. Подходит мальчик и говорит: «Хочешь, я тебя покачаю?» Девочка посмотрела на него оценивающе и выдала: «Мы на другие качели пойдем». Подкат не засчитан. © PinkVaniL / twitter

Отдыхали как-то на озере. Я сижу на берегу, наблюдаю за детьми в воде. Рядом со мной «сохнет» Юлечка, дочь подруги лет 4. Ребенок на своей волне, что-то бормочет. Набила ведерко глиной, присыпала песочком, веточек навтыкала, любуется композицией и выдает:

— Шикарная грязь!

Делает паузу и потом громче:

— Только сегодня в нашем магазине — отличная лечебная грязь! Покупайте грязь, вода — в подарок!

Я частенько вспоминаю эту фразочку, когда звонят всякие рекламщики и провайдеры.

© GrayMouse2 / pikabu