15 перлов, которые на людях отчебучили дети, заставив родителей покраснеть
Ребенок всегда найдет что сказать: незнакомой тете — о том, что дырки в ее ушах нужны для проветривания; соседям по вагону метро — выразить негодование по поводу давки, не стесняясь в выражениях. Детские высказывания можно разбирать на цитаты, ведь иногда в них так много правды.
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Забираю мелкого из садика, рядом пара детишек одеваются на прогулку, болтают.
Мальчик девочке говорит:
— Мы когда поженимся, ты, главное, не толстей, а то ремень с пистолетом на тебе не застегнется и от волков ты не убежишь.
— А может, ты этих волков застрелишь пистолетом, — кокетливо спрашивает девочка.
Мальчик в недоумении:
— Зачем пистолетом? Я же с ними за тобой бегать буду.
Офигительный сценарий семейной жизни. © lunaaprelia / pikabu
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Еду в автобусе, напротив сидит мама с дочкой.
Дочка смотрит на меня и говорит: «Мам, а знаешь, зачем этой девочке столько дырок в ушах?» (у меня 5 сережек на правом ухе)
Мама: «Ну, может, ей так нравится».
Дочка: «Нет, это чтобы уши проветривались». © friendvasilisk2 / twitter
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Сейчас сижу с братиком на детской площадке. Рядом девочка (5–6 лет) зовет подружек на двухместные качели. Подходит мальчик и говорит: «Хочешь, я тебя покачаю?» Девочка посмотрела на него оценивающе и выдала: «Мы на другие качели пойдем». Подкат не засчитан. © PinkVaniL / twitter
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Отдыхали как-то на озере. Я сижу на берегу, наблюдаю за детьми в воде. Рядом со мной «сохнет» Юлечка, дочь подруги лет 4. Ребенок на своей волне, что-то бормочет. Набила ведерко глиной, присыпала песочком, веточек навтыкала, любуется композицией и выдает:
— Шикарная грязь!
Делает паузу и потом громче:
— Только сегодня в нашем магазине — отличная лечебная грязь! Покупайте грязь, вода — в подарок!
Я частенько вспоминаю эту фразочку, когда звонят всякие рекламщики и провайдеры.
© GrayMouse2 / pikabu
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Незнакомый ребенок в очереди подергал меня за торчащий из кармана провод зарядки. Его мама: «Сынок, нельзя так делать. Извините, пожалуйста». Мальчик, пристально глядя мне в глаза: «Тете больно? Тетя — робот?» © flamingayer / twitter
«Теперь понятно, почему он прятался в игровом домике».
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У меня появился новый друг — мальчик Дима, 7 лет, 18 кг. Зашел со мной в подъезд и говорит: «А вам на какой этаж?» Мне, говорю, на второй, я пешком. Он так грустно вздыхает, мол, опять пешком идти. А чего, говорю, пешком? Он: «Я маленький и легкий, лифт меня не видит!» © ttuuttaa / twitter
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Сижу в кофейне, пью кофе. Подходит ко мне мальчик лет 4, смотрит огромными глазами не отрываясь.
Прибегает мама, забирает его и говорит:
— Нет, Вань, это не твоя девушка, пойдем.
А он ей в ответ:
— Ну почему, когда же я уже ее себе найду? © olya_dd / twitter
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Сегодня в метро одна девочка спросила маму: «А можно попросить бога, чтобы все свалили обратно в отпуска и на каникулы, чтобы ездить не в толкучке?» Плакала половина фиолетовой ветки. © comrade_siloch / twitter
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Я только что понял, в чем суть подрастающего поколения.
Взрослый говорит с мальчиком лет 5:
— Космос очень интересный! Ты бы хотел побывать на Марсе?
Мальчик:
— Ты что, туда еще вайфай не провели. © govnotakoe / twitter
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В автобусе напротив сидела бабушка с внуком. Бабушка говорит, что мальчик в следующем году в школу пойдет.
Внук: «Это даже без всяких разговоров. Не пойду».
Бабушка: «Почему?»
Внук: «Потому что все ребята, которые ходят в школу, возвращаются оттуда хмурыми и невеселыми». © CatJuls / twitter
Бабушка дала внучке две купюры по $ 1. Она утащила их наверх в свою комнату, чтобы «сделать больше денежек».
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Еду в автобусе. Напротив сидит девочка лет 4 и что-то шепчет маме на ухо.
Та говорит, мол, хватит об этом думать. Девочка вся возбуждена и очень серьезно настроена. Смотрит на меня и говорит:
— У тебя волосы, как у моей кошки. Прям не могу, сразу гладить хочется!
© _UNESCO_K / twitter
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Ситуация на детской площадке:
— Девочка, девочка, давай играть в дочки-матери? Ты дочка, а я мама.
— Давай.
— Не лезь на горку, не сыпь песком на дорогу, не кидайся игрушками! Ты упадешь, не лезь туда, я сказала тебе! Щас мы уйдем домой, я сказала! © _StoleYourTV_ / twitter
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Сейчас ехала в автобусе, рядом сидит папа, держит сына на коленях. Мальчик поворачивается к папе и говорит: «Пап, давай уступим место тете, а то она выглядит так, как будто сейчас помрет». © alexygoncharova / twitter
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Не знаю, что сейчас произошло. Я был в приюте для животных, туда вошел малыш, указал пальцем и сказал: «Хочу вот этого», а мама мальчика посмотрела на меня и ответила ему: «Ты не можешь забрать его, это взрослый мужик». © dannynett / twitter
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Может, с моим выражением лица что-то не так или это просто утро воскресенья, но только что в McDonald’s рядом садились папа с сыном 3 лет, и мальчик вдруг убежал. Страшно, говорит, не хочу с тетей сидеть.
Папа спрашивает: «Ну укусит она тебя, что ли?»
И мальчик очень тихо: «Да». © Kimel_feld / twitter
Какую самую забавную вещь вы слышали от детей?
Фото на превью olya_dd / twitter