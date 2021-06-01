15 переписок с таким неожиданным финалом, что хочется протереть глаза и перечитать снова

С каждым годом люди проводят в интернете, общаясь в соцсетях и мессенджерах, все больше времени. По прогнозам исследователей, за всю жизнь человек в среднем потратит на это около 6 лет и 8 месяцев. Цифры впечатляют еще больше, когда узнаёшь, что, по тем же прогнозам, на живое общение уходит меньше 2 лет. Зато это объясняет, почему самые искрометные и непредсказуемые диалоги получаются, когда мы обмениваемся с кем-то сообщениями.