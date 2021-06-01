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15 переписок с таким неожиданным финалом, что хочется протереть глаза и перечитать снова

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С каждым годом люди проводят в интернете, общаясь в соцсетях и мессенджерах, все больше времени. По прогнозам исследователей, за всю жизнь человек в среднем потратит на это около 6 лет и 8 месяцев. Цифры впечатляют еще больше, когда узнаёшь, что, по тем же прогнозам, на живое общение уходит меньше 2 лет. Зато это объясняет, почему самые искрометные и непредсказуемые диалоги получаются, когда мы обмениваемся с кем-то сообщениями.

Мы в AdMe.ru снова убедились, что даже самая обыденная переписка может принять неожиданный поворот, а на экране смартфона то и дело разворачивается настоящая трагикомедия.

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А вам когда-нибудь приходилось недоумевать или даже хохотать в голос от неожиданного исхода переписки?

Фото на превью uoltom / Pikabu
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