15 переписок с таким неожиданным финалом, что хочется протереть глаза и перечитать снова
С каждым годом люди проводят в интернете, общаясь в соцсетях и мессенджерах, все больше времени. По прогнозам исследователей, за всю жизнь человек в среднем потратит на это около 6 лет и 8 месяцев. Цифры впечатляют еще больше, когда узнаёшь, что, по тем же прогнозам, на живое общение уходит меньше 2 лет. Зато это объясняет, почему самые искрометные и непредсказуемые диалоги получаются, когда мы обмениваемся с кем-то сообщениями.
Мы в AdMe.ru снова убедились, что даже самая обыденная переписка может принять неожиданный поворот, а на экране смартфона то и дело разворачивается настоящая трагикомедия.
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А вам когда-нибудь приходилось недоумевать или даже хохотать в голос от неожиданного исхода переписки?
Фото на превью uoltom / Pikabu
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