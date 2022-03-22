15 переписок, которые так и хочется закончить фразой: «Вот и поговорили!»
Пару десятков лет назад мы могли часами висеть на телефоне и болтать с друзьями и родственниками обо всем на свете. В наши же дни звонки постепенно отошли на второй план, а большая часть общения с близкими проходит в форме обмена сообщениями в мессенджерах. И есть в этом один большой плюс — все наши текстовые диалоги остаются в памяти телефона, что дает возможность поделиться самыми занятными из них со всем миром.
Мы в AdMe.ru обожаем читать переписки, сюжет которых невозможно предугадать вплоть до последнего слова.
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А у вас случались какие-нибудь неожиданные диалоги в мессенджерах?