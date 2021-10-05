15 переписок, которые начались как у людей, а закончились как в анекдоте
Люди ежедневно пользуются мессенджерами, отправляют друг другу СМС и общаются в соцсетях со своими близкими, коллегами или просто случайными людьми. Иногда эти переписки получаются весьма комичными и непредсказуемыми. Такие шедевры сразу же становятся вирусными: им ставят лайки и пересылают их другим интернет-пользователям.
Мы в AdMe.ru наткнулись в сети на множество неожиданных переписок и готовы поспорить, что вы ни за что не угадаете их концовки.
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- Кто-то забронировал гостиницу, использовав мою электронную почту. Я решил сообщить в отель о его боязни подушек. © MrFunnysss / Imgur
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А вы можете вспомнить свои непредсказуемые переписки? Поделитесь с нами своими шедеврами.
Фото на превью Decembrisst / Pikabu
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