15 переписок, которые начались как у людей, а закончились как в анекдоте

Люди ежедневно пользуются мессенджерами, отправляют друг другу СМС и общаются в соцсетях со своими близкими, коллегами или просто случайными людьми. Иногда эти переписки получаются весьма комичными и непредсказуемыми. Такие шедевры сразу же становятся вирусными: им ставят лайки и пересылают их другим интернет-пользователям.

Мы в AdMe.ru наткнулись в сети на множество неожиданных переписок и готовы поспорить, что вы ни за что не угадаете их концовки.

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Кто-то забронировал гостиницу, использовав мою электронную почту. Я решил сообщить в отель о его боязни подушек. © MrFunnysss / Imgur

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