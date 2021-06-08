15+ парней, которых от звания «распрекрасный принц» отделяла лишь одна стрижка

Интернет пестрит фотографиями женщин, которые обзавелись новой крутой прической и решили ею похвастаться. Но и мужчин, которые удачно освежили образ, немало. И они тоже не прочь козырнуть своим новым стилем.

Мы в AdMe.ru всегда радуемся ярким изменениям людей и не упускаем возможности показать их вам. Поэтому скорее посмотрите на парней, которые в один момент стали словно другими людьми. А в конце вас ждет бонус — мужской бьюти-лайфхак, от которого даже дамы придут в восторг.

«Еще привыкаю к этой прическе. Но я не мог даже подумать, что будет так круто!»

«Подстриг волосы после 8 лет отращивания. Как вам?»

«Хотел попробовать что-то новое»

Образ слева немного напоминает Джона Сноу. А вам какой больше по душе?

Плохая линия роста волос? Просто сделайте другую прическу

«Я думаю, время пришло»

«Послушал совет из интернета и не прогадал!»

«Очень рад, что в определенный момент пересилил в себе желание подстричься»

Хотел перемен и изменился круче некуда!

«Состриг гриву и бороду. Мне нравились мои длинные волосы, но я думаю, что новая стрижка мне подходит больше»

Меня бесит, что ты в обоих случаях выглядишь как модель. До чего же ты прекрасен, негодяй! © ManicBigNick1 / Reddit

Сравнение, которое сложно будет забыть

Да ты выглядишь лет на 20 моложе! © Adoptstrays / Reddit

«Настало время резких изменений. Вот результат»

«Сам себя подстриг, и получилось гораздо круче, чем я ожидал»

«Попросил жену состричь копну, которую растил 3 года»

«Я отращиваю волосы и жертвую их онкологическому обществу, потому что моя грива растет очень быстро. Просто любопытно, какой стиль вам понравится больше»

«После 9 месяцев все-таки решил состричь»

«От квадратноголового до нормальной прически»

Еще один случай, когда советчики из интернета попали в десятку

Бонус: «Сделал себе вот такие волнистые волосы с помощью футболки»

«В интернете нашел совет. Нужно взять футболку и продеть голову со стороны талии, замотать как тюрбан, только чуть послабее. Концы подкручиваем уже со стороны шеи, голова сохнет — и вуаля! На мне срабатывает просто шикарно!» © thegrammarking / Reddit