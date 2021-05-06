15+ пар рассказали, как они разделили бытовые обязанности. И мы поняли, что для некоторых это точка кипения

Вот у моего мужа была одна обязанность — пылесосить. И его мама часто сетовала на то, что я заставляю его выполнять «женскую работу». Недавно в нашем доме появился робот-пылесос, муж купил. Пришла его мама, и я услышала их разговор из другой комнаты:

— Как хорошо, что купил. Теперь тебе не придется пылесосить.

— У него еще тряпочка есть и контейнер для воды, так что Рита сможет пол не мыть, когда не хочет.

— Ой-ой-ой! Пол нужно руками мыть, так не пойдет. Я читала вот, люди говорят, что нельзя, чтобы робот-пылесос пол мыл, он... сгниет!

Почему-то уверена, что если бы пол и ковры, «как нормальная женщина», пылесосила я, то оказалось бы, что роботу это делать тоже нельзя: он пол испортит.

Я как-то привык с самого детства, что помыть посуду, пропылесосить или помыть полы — это норма, необходимая норма. Так как мы с братом выросли без отца, а мать работала, то было негласное правило: до ее прихода должно быть в доме чисто. Потом самостоятельная жизнь, свой дом, свои деревья, свои завтраки, обеды и ужины. Жена тоже работает, поэтому не вижу ничего зазорного, если помогу ей убраться в доме, пока она готовит есть. Золотое правило: можешь сделать? есть время? тогда сделай. А то, что «должен», «обязан» — не знаю. В таком мире мы живем, что все самостоятельные.

Прихожу с партнером покупать кровать. Продавщица: «Ну вы жену любите? Если любите, то такую кровать не берите: жене придется много убираться из-за скапливающейся под ней пыли». Я: «Или мужу». Продавщица недоумевающе смотрит и говорит: «У вас что, муж таким занимается?» © bloodyemaria / Twitter

В нашей паре готовит в основном он. Все дело в том, что если я возьмусь за это дело, то в лучшем случае получится непонятная постная масса, а в худшем — что-то в принципе несъедобное. Для меня готовка — это что-то механическое. Для моего парня — творческий процесс. Он то и дело устраивает эксперименты: то тесто для пиццы сделает холодной расстойки, то новое сочетание вкусов придумает, то рецепт подсмотрит. У него получаются шедевры, а мой предел где-то на уровне паровых котлет лежит — поели, ну и ладно.

Любимая помощь отца по дому — возюкать веником по полу в коридоре, раскидывая грязь и пыль по всем углам. Делает он это во время того, как мама гуляет с собакой. То есть, когда они приходят после выгула, собака оставляет еще и уличную грязь в коридоре, и толку ноль. © just_our_star / Twitter

Убираемся мы всегда вместе: парень одну комнату, а я другую. Либо делим между собой сухую и влажную уборку. Вообще он очень лояльный и заботливый. Устала? Можно и завтра тарелку поставить в посудомойку. Мир от этого не рухнет. Если мне нужно уехать в день уборки, он уберет сам. Так же и я. Все потому, что с детства парень рос самостоятельным и привык маме помогать.

Сколько помню, все домашние заботы всегда лежали на маме. Какое-то время она не работала и занималась домом и воспитанием детей. Готовка, уборка, магазин, счета — все это было на ней. Потом ей надоело и она решила строить карьеру. И что самое удивительное, отец сумел перестроиться — ужины они готовят по очереди, он забирает ее с работы. А убирают стихийно — то он всю квартиру перемоет, то она в свой выходной.