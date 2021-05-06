15+ пар рассказали, как они разделили бытовые обязанности. И мы поняли, что для некоторых это точка кипения
Организовать совместный быт — это всегда испытание для любой пары и семьи. Некоторые везунчики сразу находят взаимопонимание в вопросе о том, как следует делить между собой обязанности, даже если это вызывает осуждение окружающих. Другим же приходится притираться друг к другу, находить компромиссы. А кто-то легко уживается с причудами своей второй половинки.
AdMe.ru решил найти людей, которые рассказали в интернете о своем опыте ведения хозяйства с семьей и любимыми. Одни истории вызвали улыбку, а другие заставили серьезно задуматься.
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Подруга недавно родила ребенка, и я иногда хожу к ней, чтобы помочь по хозяйству и дать возможность поесть или помыться. Интересно наблюдать за ее мужем. Иногда мужик стоит рядом с работающей женой и смотрит, создавая потоки звуковых колебаний вокруг себя. Типа участвует, моральная поддержка очень важна в таком деле. Иногда создает бурную деятельность, которая не направлена на создание чистоты в квартире: идет разбирать ящик со своими инструментами, мыть свои кроссовки. Делает это очень долго. Пока мы сконцентрированы на уборке и не замечаем, шумит, шевелится — значит, работает. Но я не так устала, как подруга, и я это вижу. Потом он лезет помогать в деле, в котором и без него нормально. Например, пройдешься с пылесосом по всей квартире, а он в конце прибежит, отнимет пылесос, схватит провод и начинает нажимать на кнопку сматывания, ведь это самое сложное в этом деле, женщина не справится. И оставляет его посреди комнаты, все, мол, убирайте. © Flora84405306 / Twitter
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Моя бабушка постоянно говорит, что муж от меня уйдет, если я и дальше буду с ним так обращаться. Под «так обращаться» она подразумевает, что он сам моет за собой посуду, пылесосит, умеет пользоваться плитой и знает, какие кнопочки нужно нажимать на стиралке. Да, я тиран, девочки. © ol_fa_sol / Twitter
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Сначала мне казалось, что у меня идеальный парень. Он сам гладит себе рубашки, любит чистоту и добровольно убирается в квартире, а на вопрос «Что тебе приготовить?» отвечает: «Я сам вечером что-нибудь интересное сделаю». Любимый без лишних слов убирает кошачий туалет, не видит ничего страшного в том, чтобы сходить в аптеку за прокладками. Теперь мне страшно: а вдруг я его выдумала и уже 4 года живу с воображаемым другом? Еще и замуж за него собралась. Все это смахивает на хвастовство, но мне правда так хочется услышать: «Почему посуда грязная? Ты целый день дома сидела, неужели не могла суп сварить? А лоток почему грязный, кот еще утром в него ходил!» © Подслушано / Ideer
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С парнем живем отдельно друг от друга, встречаемся год, и все было замечательно, пока он не начал у меня часто бывать. Я даже не подозревала, что он такой жуткий неряха! Никогда не убирает за собой посуду, разбрасывает носки. Если переодевается — оставляет одежду на полу, ест в комнате и может оставить грязную ложку на постели, сорит, вытирает руки об себя и так далее. Глядя на то, как я за ним все убираю, сказал: «Хех, привыкай, вот скоро вместе жить будем». Не будем. © Подслушано / Ideer
«Когда муж как бы ушел на работу, но как бы остался».
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Муж помогает мне с сыном, и в младенчестве, и уже потом: в сад привести — забрать, в поликлинику сводить. Дома моет посуду и пол, пылесосит. У меня не очень здоровая спина, он меня бережет. Я, говорит, лучше сам сделаю, чем ты потом мучиться будешь. Работаем и он, и я. Но все дело в том, что подружки мне плешь проели, мол, я издеваюсь над мужем. То есть отец, который может посидеть с сыном, — это выше их понимания. А для меня это норма. Ребенок же общий, отец за него отвечает так же, как и мать. © Vilo4ka2609 / Pikabu
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Когда мы из роддома приехали с малышкой, вспомнила, что в суете не купили смеси для нее. Попросила мужа сбегать в ближайшую аптеку. Одна из тетушек, которая была на тот момент в гостях, горестно вздохнула: «Бедный муж у тебя, домой зайти не успели, а ты его гоняешь уже». Вот тут я и офигела. Видимо, мне нужно было оставить дома ребенка и бежать, насколько это возможно на 4-й день после кесарева, в аптеку, чтобы благоверный мог с ними спокойно за столом посидеть. Кстати, супруг-то был не против, он в принципе трепетный папаша и прекрасный муж, во всем помогает и занимается с малышкой. © Neonara / Pikabu
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Муж не говорит каждый день, что любит, не дарит цветы, не покупает шубы. Но когда холодно, следит, чтобы я была тепло одета. Помогает по дому, много занимается с ребенком. Ему не зазорно помыть пол или посуду. © Bananamanka / Pikabu
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Наверное, нам действительно повезло: мы помогаем друг другу в домашних делах, с детьми. Я пошла учиться — он поддержал. Когда родила первого ребенка, муж работал в ночную смену. Приходил в 6:30 и забирал от меня малыша. Обед готовлю чаще я, а он зато занимается тем, что ему ближе: сделать гардеробную, машину вымыть, сад убрать. Но у нас нет такого, что какая-то работа мужская или женская. Например, мы в ванной плитку клали вместе, я помогала. Но и он ванную всю убирает без проблем. © Lubova82 / Pikabu
«Меня не было три дня. Никто не помыл посуду, потому что это „моя обязанность“».
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Мой молодой человек — педант, а я люблю творческий беспорядок. Я с самого начала предупреждала, что убираться часто не намерена. Сначала он скандалил, потом орал, но убирался сам, потом ворчал и убирался сам. Сейчас врубает музыку, танцует, кайфует и убирается, а я лежу на диване и подпеваю ему. Идиллия. © Подслушано / Ideer
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Моя приятельница всегда ужасно гордилась тем, что ее муж никогда не готовит и не убирается. Все сама, хозяюшка. И вот в семье радость: долгожданный первенец! Сложные роды, кесарево, сама в реанимации. Оправилась, приезжают с малышом домой. А дома... Дома свинарник. Грязища, гора посуды и нестираной одежды, и муж требует вставать к плите сию минуту — голодный. Обиделся еще, что долго. © Подслушано / Ideer
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Мой парень почему-то некоторые вещи по дому делает, а некоторые ну категорически нет. Например, чтобы он помыл посуду, надо очень долго просить, чаще забиваю и мою сама. Зато сам следит за порядком в своей комнате, за своей одеждой, смотрит, чего надо купить, может сгонять в магазин, сделать завтрак. Но самое странное то, что он очень любит, блин, стирать занавески. Дома пол не вымыт, посуда в раковине валяется, а он: «Что-то занавески не свежие, надо постирать!» Снимает и идет стирать, а потом любуется на то, какие они чистые. Откуда такое внимание именно к занавескам, я не понимаю.
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У моей подруги был экс-жених, который считал, что женщина должна пылесосить и протирать пыль каждый день. Если она этого не делает, то он на такую девицу даже не посмотрит. Каждый вечер он картинно проводил пальцем по шкафам, антресолям и проверял, есть ли пыль. Если она была, он сразу звонил своей маме и неистово жаловался. В итоге свадьба расстроилась за день до загса. И подруга до сих пор говорит, что это было самое верное решение в ее жизни, хотя ее все осуждали.
«Пирамида из тарелок».
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Вот у моего мужа была одна обязанность — пылесосить. И его мама часто сетовала на то, что я заставляю его выполнять «женскую работу». Недавно в нашем доме появился робот-пылесос, муж купил. Пришла его мама, и я услышала их разговор из другой комнаты:
— Как хорошо, что купил. Теперь тебе не придется пылесосить.
— У него еще тряпочка есть и контейнер для воды, так что Рита сможет пол не мыть, когда не хочет.
— Ой-ой-ой! Пол нужно руками мыть, так не пойдет. Я читала вот, люди говорят, что нельзя, чтобы робот-пылесос пол мыл, он... сгниет!
Почему-то уверена, что если бы пол и ковры, «как нормальная женщина», пылесосила я, то оказалось бы, что роботу это делать тоже нельзя: он пол испортит.
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Я как-то привык с самого детства, что помыть посуду, пропылесосить или помыть полы — это норма, необходимая норма. Так как мы с братом выросли без отца, а мать работала, то было негласное правило: до ее прихода должно быть в доме чисто. Потом самостоятельная жизнь, свой дом, свои деревья, свои завтраки, обеды и ужины. Жена тоже работает, поэтому не вижу ничего зазорного, если помогу ей убраться в доме, пока она готовит есть. Золотое правило: можешь сделать? есть время? тогда сделай. А то, что «должен», «обязан» — не знаю. В таком мире мы живем, что все самостоятельные.
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Прихожу с партнером покупать кровать. Продавщица: «Ну вы жену любите? Если любите, то такую кровать не берите: жене придется много убираться из-за скапливающейся под ней пыли». Я: «Или мужу». Продавщица недоумевающе смотрит и говорит: «У вас что, муж таким занимается?» © bloodyemaria / Twitter
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В нашей паре готовит в основном он. Все дело в том, что если я возьмусь за это дело, то в лучшем случае получится непонятная постная масса, а в худшем — что-то в принципе несъедобное. Для меня готовка — это что-то механическое. Для моего парня — творческий процесс. Он то и дело устраивает эксперименты: то тесто для пиццы сделает холодной расстойки, то новое сочетание вкусов придумает, то рецепт подсмотрит. У него получаются шедевры, а мой предел где-то на уровне паровых котлет лежит — поели, ну и ладно.
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Любимая помощь отца по дому — возюкать веником по полу в коридоре, раскидывая грязь и пыль по всем углам. Делает он это во время того, как мама гуляет с собакой. То есть, когда они приходят после выгула, собака оставляет еще и уличную грязь в коридоре, и толку ноль. © just_our_star / Twitter
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Убираемся мы всегда вместе: парень одну комнату, а я другую. Либо делим между собой сухую и влажную уборку. Вообще он очень лояльный и заботливый. Устала? Можно и завтра тарелку поставить в посудомойку. Мир от этого не рухнет. Если мне нужно уехать в день уборки, он уберет сам. Так же и я. Все потому, что с детства парень рос самостоятельным и привык маме помогать.
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Сколько помню, все домашние заботы всегда лежали на маме. Какое-то время она не работала и занималась домом и воспитанием детей. Готовка, уборка, магазин, счета — все это было на ней. Потом ей надоело и она решила строить карьеру. И что самое удивительное, отец сумел перестроиться — ужины они готовят по очереди, он забирает ее с работы. А убирают стихийно — то он всю квартиру перемоет, то она в свой выходной.
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Однажды муж пришел с работы, я с ребенком на руках, двое дерутся на кухне. Постирать не успела. Повсюду игрушки и мусор. Он посмотрел на меня осуждающе. В этот момент что-то во мне сломалось. Глаза на мокром месте. Муж будто превратился в начальника, приходил и оценивал, что сделано за день. Если еда была не готова, он просто садился и залипал в телефоне, а я продолжала крутиться как белка в колесе. Нужно было это прекращать. И тогда я взяла и наняла помощницу на один день. Мужу ничего не сказала. Сама собрала детей и ушла с ними в зоопарк. Когда муж пришел домой и явно не был впечатлен чистотой, я показала ему счет и объяснила, что уборка всего нашего дома стоила $ 120 и заняла 6 часов. Это еще при том, что помощница не ходила в магазин и не сидела с детьми. Я сказала, что если его результат ее работы не устраивает, то и я не могу сделать лучше. Сказать, что муж был в шоке, — это ничего не сказать. Постепенно стал предлагать помощь, проявлять инициативу. © Allison Russo / Quora
А как вы делите обязанности с домашними?