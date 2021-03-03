15+ пар, которые на своем примере доказали, что у любви нет срока годности

Что может воскресить веру в настоящую любовь лучше голливудских романтических комедий? Конечно же, реальные истории, поведанные реальными людьми. А уж если рассказчиками являются не случайные прохожие, а бабушки и дедушки, то эффект от услышанного и увиденного становится еще сильнее.

Пользователи сети со всего света показали фото своих бабушек и дедушек, которым удалось пронести нежные чувства друг к другу через года. Нам же в AdMe.ru не оставалось ничего другого, кроме как собрать это все в одном месте и еще раз констатировать, что реальная любовь живет гораздо больше пресловутых 3 лет.

«Не могу не улыбнуться при виде моих очаровательных бабушки и дедушки. Они женаты уже более 60 лет, но до сих пор ведут себя несерьезно!»

Если и праздновать 75-летие свадьбы, то только так

«Мои бабушка и дедушка в первый год отношений у своего первого совместного жилья. В этом году исполнилось 50 лет, как они женаты»

После более чем 60 лет брака они все еще по уши друг в друга влюблены

«Сегодня мои бабушка и дедушка отмечают 70-летие свадьбы! Это фото с их помолвки, 1951 год»

«Мои бабушка и дедушка оба борются с деменцией, но по-прежнему любят друг друга так же сильно, как в 1955 году, когда поженились»

«Свадебное фото моих бабушки и дедушки. Как-то раз после ссоры бабушка разорвала его на части. Они до сих пор женаты, вот уже как 60 лет»

«Мои бабушка и дедушка, когда они были еще совсем юными, в 1937 году. Они в браке уже более 75 лет, но все такие же очаровательные»

Это фото они сделали к своей золотой свадьбе. Определенно, зачет!

«Бабушка с дедушкой тогда и сейчас»

«Бабушка с дедушкой в свои 17. Они женаты вот уже 55 лет»

«Ехал в автобусе и заметил своих бабушку с дедушкой. Они всегда стараются подобрать сочетающиеся наряды»

«Мои бабушка и дедушка в день свадьбы и 70 лет спустя. Все еще влюблены друг в друга»

Им по 93 года, а они по-прежнему вместе завтракают и не забывают улыбаться

«Мои бабушка и дедушка женаты 60 лет! Это они на школьных танцах в 1948 году»

Прошло всего лишь каких-то 79 лет с того памятного дня

«Мои бабушка и дедушка уже 66 лет вместе! Они живут в России, а мои родители и я — в Штатах, поэтому мы не часто их видим. С нетерпением жду возможности поехать к ним!»

История всем голливудским сценаристам на заметку

«Он был ужасно бедным, она — богатой. Семья угрожала отречься от нее, если она выйдет за него. Однако она решила, что любит его больше, чем какое-либо наследство, вышла за него замуж и родила двоих детей. Он так сильно ее любил, что ушел из жизни, держа ее за руку. Дамы и господа, представляю: мои бабушка и дедушка!»