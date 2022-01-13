15 пацанок, которые так изменились на реалити-шоу, что даже не сразу признали себя в зеркале

Передачи, где люди меняются сами и меняют свою жизнь, вызывают живой интерес у зрителей. Подтверждение тому — шоу о преображении пацанок. Схожие программы снимали в разных странах, в числе которых Великобритания, Россия, Украина, Австралия, Польша, Нидерланды.

Мы в AdMe.ru тоже периодически смотрим такие проекты, и сегодняшняя статья посвящена тому, как же девушки на них преображаются.

Александра Гузик (Польша)

Скай Харпер (Австралия)

Саманта Рачуба (Польша)

Шерри Линней (Австралия)

Оливия Садковска (Польша)

Юлия Кудилинская (Украина)

Мария Иванова (Россия)

Евгения Мазур (Украина)

Джессика Шоу-Уолфорд (Австралия)

Дагмара Червиньска (Польша)

Малгожата Гавенда (Польша)

Доннел Гуменс (Австралия)

Николь Митчелл (Австралия)

Марселина Херзик (Польша)

Мария Болотова (Россия)

А вы смотрите такие шоу? Чье преображение вам понравилось больше всего?

Внимание: в январе 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.