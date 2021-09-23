15 озорных историй о школьных деньках, которые точно вызовут у вас приступ светлой ностальгии

Школьные годы — особенное время. Порой кажется, что ничего, кроме памяти о выговорах строгих учителей и стресса, связанного с плохими отметками, вынести оттуда во взрослую жизнь невозможно. Однако спустя некоторое время, когда страсти утихают и негативные чувства тускнеют, их место вдруг занимают теплые воспоминания о душевных поступках некоторых преподавателей и уморительных проделках одноклассников.

Мы в AdMe.ru наткнулись на рассказы пользователей сети об их школьных приключениях и испытали приятное чувство ностальгии, которым решили поделиться с вами.

Пошла в 1-й класс, и мама давала на карманные расходы по 15 копеек. Напротив школы была лавка, где прямо с пылу с жару продавали пирожки с картошкой. В первый раз я подошла и спросила, сколько стоит. Ответ — 5 копеек. Я сделала умное лицо, положила на прилавок свои 15 копеек и сказала: «Дайте мне 6 пирожков!» Мужчина тут же положил горячие пирожки в бумажный пакет и отдал мне, улыбаясь. Прошло время, и однажды я пришла и, положив 15 копеек, попросила 3 пирожка. Продавец: «Наконец-то считать научилась, молодец!» © Подслушано / VK

Однажды в школе заработал жирную красную двойку в дневник. Боялся, что отругают, поэтому страницу вырвал и выбросил по дороге в сугроб. Друг возвращался позже, нашел этот листок, распознал, что мой, и доблестно принес в руки моей мамы. В итоге мне все равно влетело. © Подслушано / VK

Как-то раз на уроке английского нам нужно было нарисовать сцену из «Великого Гэтсби». После того как все закончили, учитель начал показывать рисунки классу. И вот один рисунок представлял собой изображение Гэтсби, идущего к зеленому свету, но при этом у него не было рук. Преподаватель стал разбирать работу и сказал, что в этом есть скрытый смысл: это символизирует беспомощность, которую испытывает Гэтсби. А одноклассник, который сидел рядом со мной, небрежно выдал: «Я просто не умею рисовать руки». © larkssparrow / Tumblr

Тянешь руку. Стесняясь, описываешь взаимоотношения двух персонажей:

— Его не интересовала физическая связь. Его любовь к ней была чисто платонической.

Учительница, надменно и презрительно:

— Слово «плОтоническая» — от слова «плоть», Никита. Это и есть физическая связь. Садись. © mr_Smi1ey / Twitter

— Его не интересовала физическая связь. Его любовь к ней была чисто платонической. Учительница, надменно и презрительно: — Слово «плОтоническая» — от слова «плоть», Никита. Это и есть физическая связь. Садись. © mr_Smi1ey / Twitter У нас в школе как-то раз убрали все автоматы с газировкой. Вскоре я внезапно стал известен тем, что начал сам продавать колу. И неплохо на этом заработал! Даже некоторые учителя стали моими покупателями и поддерживали меня, потому что кола пропала изо всех аппаратов, а не только для учащихся. © BackgroundDrider / Reddit

В старших классах у нас был занудный учитель, который ненавидел мобильники. В начале учебного года он заставил нас подписать «договор», в котором говорилось, что мы не будем приносить их в класс, иначе он их конфискует. Как-то раз он увидел, как один из учеников переписывается, и сказал: «Ты должен немедленно отдать телефон мне. Ты подписал соглашение». А парень даже не взглянул на него и заявил: «Контракты, подписанные несовершеннолетними, не имеют юридической силы». И продолжил печатать. Это было очень круто. Но он все равно был за это наказан. А недавно я узнал, что он поступил в юридический институт в этом году. © le***anshepard / Tumblr

Один ученик однажды принес в школу полный рюкзак стеклянных шариков. Я имею в виду, что он буквально был набит шариками под завязку. Он подошел к парадной лестнице рядом со входом на 3-й этаж и вытряхнул содержимое рюкзака вниз. Удивляюсь, как шарики не разбили стеклянный ящик для трофеев, но в итоге они раскатились повсюду. Как ни странно, его так и не поймали. Ему либо удалось добежать до одного из лестничных пролетов в конце зала и спуститься до того, как прибежали учителя, либо он где-то прятался, пока не прозвенел звонок. © unknown author / Reddit

Мой друг однажды крепко разозлился и погнался за нами в туалет, потому что хотел выглядеть круто и думал, что один из нас прячется в кабинке. Он взревел: «Я тебя вижу!» — и вышиб дверь с ноги. А в кабинке оказался учитель, которого мы все знали. Учитель ответил: «Я тоже тебя вижу, Николай, а теперь закрой дверь». Никогда этого не забуду. © justsupersayinit / Reddit

В 11-м классе на последних уроках физики, когда курс учебника уже был пройден, но отпустить нас учительница не могла, она учила нас жизни. Рассказывала, как надо следить за расположением планет и что есть особенные дни, когда надо загадывать желание и оно обязательно сбудется. А еще она учила девочек, что, когда мы выйдем замуж, мы должны обязательно спалить мужу брюки или рубашку: тогда он больше не доверит нам ничего гладить. Очень странно было все это слышать из уст учителя физики. К тому же наш учитель физкультуры был ее мужем. © Volkonskoit / Pikabu

Вспомнила свою учительницу информатики, дело было в 2005–2008 годах. После уроков она бесплатно занималась с ребятами, которые заинтересовались чем-то из предмета. Кого-то учила программированию (за рамками школьной программы), кого-то — рисовать в редакторе, а кого-то учила верстать и делать простые сайты. Именно благодаря этой женщине я нашла свое главное хобби и впоследствии любимую работу. © MeganBell / Pikabu

Однажды на уроке математики учитель очень разозлился на нас и разорался: «Вы хотя бы знаете базовую математику?! Знаете, как складывать? Сколько будет два плюс два? Кирилл, сколько будет два плюс два?!» Бедняга Кирилл никак не реагировал, поэтому я наклонилась к нему и прошептала: «Семь». И он не задумываясь выпалил: «Семь!» Я, наверное, никогда не смеялась сильнее и сомневаюсь, что когда-нибудь буду. © minyavd / Tumblr

Школа, 3-й класс. Сижу на уроке, понимаю, что пропала ручка. Все просмотрел, под партой все облазил, не смог найти. Попросил у кого-то запасную. На следующий день вижу, что моя ручка у девочки впереди. Я начал ее толкать в спину, мол, отдай. Она ответила, что это ее. Учительница стала нашим судьей. Я сказал, что легко проверить, моя ли она: на ней выцарапано мое имя. Учительница смотрит — правда. Весь класс посмотрел на девочку. А она не моргнув и глазом сказала, что она сама его выцарапала, потому что она меня любит. © fe11x / Pikabu

Как-то раз дверь в кабинет заклинило и учитель никак не мог ее открыть. В итоге он сдался и пошел звать техников. Пока его не было, один парень решил попытаться открыть ее силой. Но в итоге он чуть перестарался и провалился сквозь дверь, образовав в ней дыру. Но и сама дверь тоже открылась. Через некоторое время учитель возвращается, молчит мгновение и затем произносит: «Спасибо, конечно, за помощь. Но мне нужно знать, кого конкретно благодарить». Никто не отозвался, но все было очевидно, ведь только у одного из нас в волосах были деревянные щепки. © Isotheis / Reddit

Когда я училась в старших классах, наш учитель английского языка не разрешал нам есть в классе. Я восприняла это как личный вызов и решила выяснить, какую самую нелепую еду я смогу съесть в классе и при этом не оказаться пойманной. Поэтому я начала приносить в класс суп. И каждый раз, как только я чуть-чуть приоткрывала крышку термоса, один футболист, который сидел в 3 рядах от меня, возмущался: «Я чую мясо! У кого-то есть суп!» Но ему так никто и не поверил. © literallyallie-blog / Tumblr

Однажды учительница поставила мне двойку и оставила приписку: «Увидимся после уроков». Я весь день безумно нервничала по этому поводу. Когда я наконец пришла спросить ее, что не так, она вдруг исправила двойку на пятерку и сказала: «Просто на этой неделе ты очень выводила меня из себя. Я хотела, чтобы ты тоже помучилась несколько часиков». После этого я с опаской относилась к ней в течение оставшегося года. © crrocs / Tumblr