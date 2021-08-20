15+ овощей и фруктов, которые настолько круты, что собирают лайки в сети не хуже знаменитостей

Мы все привыкли к определенным стандартам форм и цветов овощей и фруктов. К примеру, помидор круглый и красный, огурец продолговатый и зеленый, а лимон овальный и желтый. Любое отклонение от нормы тут же привлекает массу внимания и собирает кучу лайков в сети. Именно поэтому, вместо того чтобы тихонько нарезать и съесть кабачок в форме утки или репу, напоминающую рыбу-удильщика, мы хватаем телефон и скорее постим снимки этого чуда.

Мы в AdMe.ru собрали фотографии овощей и фруктов, которые доказывают, что матушка-природа умеет отрываться похлеще художников-авангардистов, воплощая в жизнь свои смелые фантазии. А в бонусе покажем, какие овощные шедевры получаются, если к их созданию приложил руку человек.

«Такой перец я сегодня выбрал»

Похоже, это перец выбрал тебя. © manya76 / Reddit

«Кабачок моего друга похож на черную утку»

«Второй палец был вырезан отдельно, для эстетики. А если серьезно, посмотрите на это чудо»

Знакомьтесь, синьор Баклажан

Репа, похожая на рыбу-удильщика

«Эта кукуруза единственная уродилась такой»

Деформированная кукуруза получается, когда ядра не могут развиваться равномерно. Они расширяются, чтобы заполнить пустоты на початках, оставленные отсутствующими зернами. © joesperrazza / Reddit

Выращивайте ее и продавайте хипстерам на фермерском рынке. © _*****_tango_foxtrot / Reddit

«Нашел самый милый маленький помидор на свете»

Виноградный штопор

Киви в форме сердца

Этот парень врал другим помидорам

«Что за таинственный овощ?»

Вообще-то это цитрусовый фрукт «Рука Будды». © illgiveu25shmeckles / Reddit

«Мое лимонное дерево породило маленького Ктулху»

«Моя клубника похожа на джойстик от Xbox»

«Картофель, который вырос в нашем саду, выглядит как произведение овощного искусства»

«В моем саду вырос огурец в форме спирали»

Репа в позе бабочки из йоги

Этот помидор лопнул во время роста, а потом сам себя зашил

Это же прямо овощ из сада Тима Бертона. © Sttommyboy / Reddit

Перец выглядит так, будто у него причудливые усы

Бонус: тыква, которую не нужно вырезать к Хеллоуину

Такие штуки выращивают в специальных боксах, которые придают им нужную форму. © unknown author / Reddit