15+ овощей и фруктов, которые настолько круты, что собирают лайки в сети не хуже знаменитостей
Мы все привыкли к определенным стандартам форм и цветов овощей и фруктов. К примеру, помидор круглый и красный, огурец продолговатый и зеленый, а лимон овальный и желтый. Любое отклонение от нормы тут же привлекает массу внимания и собирает кучу лайков в сети. Именно поэтому, вместо того чтобы тихонько нарезать и съесть кабачок в форме утки или репу, напоминающую рыбу-удильщика, мы хватаем телефон и скорее постим снимки этого чуда.
Мы в AdMe.ru собрали фотографии овощей и фруктов, которые доказывают, что матушка-природа умеет отрываться похлеще художников-авангардистов, воплощая в жизнь свои смелые фантазии. А в бонусе покажем, какие овощные шедевры получаются, если к их созданию приложил руку человек.
«Такой перец я сегодня выбрал»
- Похоже, это перец выбрал тебя. © manya76 / Reddit
«Кабачок моего друга похож на черную утку»
«Второй палец был вырезан отдельно, для эстетики. А если серьезно, посмотрите на это чудо»
Знакомьтесь, синьор Баклажан
Репа, похожая на рыбу-удильщика
«Эта кукуруза единственная уродилась такой»
- Деформированная кукуруза получается, когда ядра не могут развиваться равномерно. Они расширяются, чтобы заполнить пустоты на початках, оставленные отсутствующими зернами. © joesperrazza / Reddit
- Выращивайте ее и продавайте хипстерам на фермерском рынке. © _*****_tango_foxtrot / Reddit
«Нашел самый милый маленький помидор на свете»
Виноградный штопор
- Это произведение искусства. © eat-rainbows / Reddit
Киви в форме сердца
Этот парень врал другим помидорам
«Что за таинственный овощ?»
- Вообще-то это цитрусовый фрукт «Рука Будды». © illgiveu25shmeckles / Reddit
«Мое лимонное дерево породило маленького Ктулху»
«Моя клубника похожа на джойстик от Xbox»
«Картофель, который вырос в нашем саду, выглядит как произведение овощного искусства»
«В моем саду вырос огурец в форме спирали»
Репа в позе бабочки из йоги
Этот помидор лопнул во время роста, а потом сам себя зашил
- Это же прямо овощ из сада Тима Бертона. © Sttommyboy / Reddit
Перец выглядит так, будто у него причудливые усы
- Кажется, он много работал над своим телом. © dtdee / Reddit
- Да, я вижу сильные руки, которые делают сгибания на бицепс. © 949-Dadmirer / Reddit
- Ешь его осторожно, он выглядит... сильным. © aligpnw / Reddit
Бонус: тыква, которую не нужно вырезать к Хеллоуину
- Такие штуки выращивают в специальных боксах, которые придают им нужную форму. © unknown author / Reddit
А вам попадались причудливые дары природы? Публикуйте фото в комментариях — будем рассматривать их вместе.