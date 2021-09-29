15+ отзывов от пользователей сети, которые впору пересказывать как анекдот

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Многие из нас хотя бы раз в жизни писали отзыв на товар, услугу или заведение. Одни, не тратя лишних эмоций, просто сдержанно констатируют факт, другие, напротив, пишут подробно, не скупясь на эпитеты, и умудряются в нескольких предложениях рассказать целую историю.

Мы в AdMe.ru вдоволь повеселились, читая отзывы пользователей сети, многие из которых дадут фору любому анекдоту.

Профессионалы не зря едят свой хлеб

Когда качество товара не имеет значения

Иллюстрация к фразе «Неудачно пошутила»

Когда понял, что не потянешь

Пожалуй, лучший отзыв на наушники

Похоже, она хочет заполучить все эти легинсы

Не все чаи одинаково полезны

А что, так можно было?

В одном месте убыло, в другом прибыло

И блендер хочется купить уже немного меньше

Когда кот в доме хозяин

Сначала посмеялся, а потом подумал о себе и загрустил

Именно с такой фотографией надо оставлять отзыв на обувь

Когда слегка ошибся с заказом

Вот умеют найти подход к покупателю

Клиент идет в ресторан не за едой, а за атмосферой

Когда твердо решил брать на вырост