15+ отзывов от пользователей сети, которые впору пересказывать как анекдот
Многие из нас хотя бы раз в жизни писали отзыв на товар, услугу или заведение. Одни, не тратя лишних эмоций, просто сдержанно констатируют факт, другие, напротив, пишут подробно, не скупясь на эпитеты, и умудряются в нескольких предложениях рассказать целую историю.
Мы в AdMe.ru вдоволь повеселились, читая отзывы пользователей сети, многие из которых дадут фору любому анекдоту.
Профессионалы не зря едят свой хлеб
Когда качество товара не имеет значения
Иллюстрация к фразе «Неудачно пошутила»
Когда понял, что не потянешь
Пожалуй, лучший отзыв на наушники
Похоже, она хочет заполучить все эти легинсы
Не все чаи одинаково полезны
А что, так можно было?
В одном месте убыло, в другом прибыло
И блендер хочется купить уже немного меньше
Когда кот в доме хозяин
Сначала посмеялся, а потом подумал о себе и загрустил
Именно с такой фотографией надо оставлять отзыв на обувь
Когда слегка ошибся с заказом
Вот умеют найти подход к покупателю
Клиент идет в ресторан не за едой, а за атмосферой
Когда твердо решил брать на вырост
А какие отзывы чаще пишете вы — положительные или отрицательные?
Фото на превью blickblock / Pikabu
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